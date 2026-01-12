  • Megjelenítés
Kirobbant a lázadás Brüsszel határátlépési szigorítása miatt
Uniós források

Kirobbant a lázadás Brüsszel határátlépési szigorítása miatt

Portfolio
Az EU új határellenőrzési rendszere komoly feszültséget okoz a repülőterek és az Európai Bizottság között, miközben a nem uniós állampolgárok egyre nagyobb hányadának kell biometrikus adatokat szolgáltatnia a schengeni térségbe való belépéskor – írta a Politico.

Az Európai Unió repülőtéri lobbiszervezetének vezetője szerint az új elektronikus határellenőrzési rendszer "jelentős kellemetlenséget okoz az utasoknak", miközben a Bizottság szóvivője ragaszkodik ahhoz, hogy a rendszer "nagyrészt problémamentesen működik".

Az új beléptetési és kiléptetési rendszer (Entry-Exit System, EES) célja, hogy felváltsa az útlevélbélyegzést és hatékonyabban lépjen fel az illegális tartózkodás ellen.

A rendszerben a harmadik országból érkező utasoknak, például a briteknek és az amerikaiaknak, első belépéskor ujjlenyomatot és arcképet kell rögzíteniük, mielőtt a határőrhöz érnének.

Októberben az utasok 10 százalékának kellett használnia az új rendszert, január 12-től azonban már legalább a schengeni térségbe rövid távú tartózkodásra érkező nem uniós állampolgárok 35 százalékának kell átesnie ezen az ellenőrzésen. Április 10-től a rendszer teljes körűen működésbe lép.

Még több Uniós források

EU-alelnök a Portfolionak: Brüsszel neki lát az uniós Demokrácia Pajzs felépítésének

Történelmi megállapodás küszöbén az EU: januárban dőlhet el a gigaüzlet sorsa

Az EU drasztikus lépésre készül a közel-keleti országgal szemben

Az ACI Europe igazgatója, Olivier Jankovec szerint az EES "a repülőtereken akár 70 százalékkal növelte a határellenőrzés feldolgozási idejét, a csúcsforgalmi időszakokban akár három órás várakozási idővel". A brüsszeli repülőtér szóvivője megerősítette, hogy a belépéskor a csúcsidőszakban akár három órát is várakozhatnak az utasok.

Az Európai Bizottság azonban elutasította a vádakat: Markus Lammert, a testület belügyi szóvivője szerint „a rendszer nagyrészt problémamentesen működik, még a csúcsidőszakban is, és a kezdeti kihívásokat hatékonyan kezelték”. Hozzátette, hogy

a tagállamok cáfolták az ACI Europe által említett megnövekedett várakozási időkre vonatkozó állításokat.

Ez éles ellentétben áll a repülőtéri lobbi álláspontjával, amely a portugáliai problémákra mutatott rá. December végén a portugál kormány három hónapra felfüggesztette az EES-t a lisszaboni Humberto Delgado repülőtéren, és katonai személyzetet vezényelt ki a határellenőrzési képességek megerősítésére.

A római Fiumicino repülőteret üzemeltető ADR szintén problémákról számolt be, jelezve, hogy "a működési feltételek rendkívül összetettek, jelentős hatással vannak az utasok határellenőrzési feldolgozási idejére".

A spanyol szállodaipari szövetség a belügyminisztériumtól kérte a személyzet megerősítését, figyelmeztetve a "határellenőrzéseknél ismétlődő szűk keresztmetszetekre". A spanyol belügyminisztérium azonban azt állította, hogy az EES-t az egész országban "sorok vagy jelentős incidensek nélkül" használják.

Nem minden repülőtér küzd azonban problémákkal az új rendszer bevezetése során. A két legnagyobb párizsi repülőteret kezelő ADP Csoport közölte, hogy „eddig nem tapasztalt káoszt vagy a várakozási idők növekedését”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
Brüsszel fél Európát átköti egy új vízi folyosóval – hétmilliárdos gigaberuházás indult az EU-ban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility