Kirobbant a lázadás Brüsszel határátlépési szigorítása miatt

Az Európai Unió repülőtéri lobbiszervezetének vezetője szerint az új elektronikus határellenőrzési rendszer "jelentős kellemetlenséget okoz az utasoknak", miközben a Bizottság szóvivője ragaszkodik ahhoz, hogy a rendszer "nagyrészt problémamentesen működik".

Az új beléptetési és kiléptetési rendszer (Entry-Exit System, EES) célja, hogy felváltsa az útlevélbélyegzést és hatékonyabban lépjen fel az illegális tartózkodás ellen.

A rendszerben a harmadik országból érkező utasoknak, például a briteknek és az amerikaiaknak, első belépéskor ujjlenyomatot és arcképet kell rögzíteniük, mielőtt a határőrhöz érnének.

Októberben az utasok 10 százalékának kellett használnia az új rendszert, január 12-től azonban már legalább a schengeni térségbe rövid távú tartózkodásra érkező nem uniós állampolgárok 35 százalékának kell átesnie ezen az ellenőrzésen. Április 10-től a rendszer teljes körűen működésbe lép.

Az ACI Europe igazgatója, Olivier Jankovec szerint az EES "a repülőtereken akár 70 százalékkal növelte a határellenőrzés feldolgozási idejét, a csúcsforgalmi időszakokban akár három órás várakozási idővel". A brüsszeli repülőtér szóvivője megerősítette, hogy a belépéskor a csúcsidőszakban akár három órát is várakozhatnak az utasok.

Az Európai Bizottság azonban elutasította a vádakat: Markus Lammert, a testület belügyi szóvivője szerint „a rendszer nagyrészt problémamentesen működik, még a csúcsidőszakban is, és a kezdeti kihívásokat hatékonyan kezelték”. Hozzátette, hogy

a tagállamok cáfolták az ACI Europe által említett megnövekedett várakozási időkre vonatkozó állításokat.

Ez éles ellentétben áll a repülőtéri lobbi álláspontjával, amely a portugáliai problémákra mutatott rá. December végén a portugál kormány három hónapra felfüggesztette az EES-t a lisszaboni Humberto Delgado repülőtéren, és katonai személyzetet vezényelt ki a határellenőrzési képességek megerősítésére.

A római Fiumicino repülőteret üzemeltető ADR szintén problémákról számolt be, jelezve, hogy "a működési feltételek rendkívül összetettek, jelentős hatással vannak az utasok határellenőrzési feldolgozási idejére".

A spanyol szállodaipari szövetség a belügyminisztériumtól kérte a személyzet megerősítését, figyelmeztetve a "határellenőrzéseknél ismétlődő szűk keresztmetszetekre". A spanyol belügyminisztérium azonban azt állította, hogy az EES-t az egész országban "sorok vagy jelentős incidensek nélkül" használják.

Nem minden repülőtér küzd azonban problémákkal az új rendszer bevezetése során. A két legnagyobb párizsi repülőteret kezelő ADP Csoport közölte, hogy „eddig nem tapasztalt káoszt vagy a várakozási idők növekedését”.

