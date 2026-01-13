Elkezdődött csörte a brüsszeli stratégiaváltásról - azt latolgatják, hogy ki képviselje az EU-t a Putyinnal való találkozáskor

Egyre komolyabban gondolkodnak az Európai Unió vezetésében arról, hogy valóban leüljenek-e tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A hírek szerint Washington és Moszkva közötti bilaterális csatornák erősödése arra ösztönöz egyes tagállamokat, hogy saját kezükbe vegyék a diplomáciai kezdeményezést, nehogy az amerikai fél diktálja a jövőbeli békefeltételeket Ukrajnában. Ugyan általános narratíva az, hogy az EU egyszerűen nem tud helyet foglalni a tárgyaló asztalnál, a december végén megszavazott 90 milliárd eurós ukrán hitel bebetonozta a megkerülhetetlenségét. A lehetséges stratégiaváltás elsősorban kommunikációs fronton hozhat változást egy olyan konszenzusos megbízott személyén keresztül, aki minden érdekelt féllel képes megtalálni a közös hangot.

Ugyan a magyar miniszterelnök már régóta hangsúlyozza, hogy nem kellene elzárkózni az oroszokkal folytatott magas szintű diplomáciai egyeztetésektől, most úgy tűnik a jóval EU-pártibb Emmanuel Macron francia elnök, és az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni nyomására fordulhat a témával kapcsolatos közvélekedés. A cél kettős:

egyrészt biztosítani, hogy az EU vörös vonalai ne sérüljenek,

másrészt megüzenni Washingtonnak, hogy Európa saját kezdeményezési képességgel bír.

A Politico diplomáciai forrásai szerint Macron és Meloni nem hiszik, hogy a tárgyalások csodát hoznak, de egyre többen értékelik úgy a helyzetet, hogy Putyin időhúzásra játszó taktikája ellenére, nem érdemes kimaradni az egyeztetésekből.

Ennek egyik legkomolyabb gátját maga az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas jelenti, aki nagyjából a "terroristákkal nem egyezkedünk" szólam mentalitását vette fel. Bár a pozíció extrémnek tűnik, Oroszország rendre elszabotálja az összes érdemi egyezkedési kísérletet, így nehéz komolyan venni a szándékait.

Ettől függetlenül a narratívák szintjén ez a magatartás egyre inkább kikezdhetővé válik, és Kallas korábban azért is éles kritikákat kapott, mert

túl egyenesen fogalmaz, és így kevés diplomácia mozgásteret hagy az EU fősodrának.

Esetleges személyes szerepvállalását ezenfelül gyengíti még, hogy míg Ukrajna kérdésében rendre nagyon határozott állást foglal el, addig más geopolitikailag kényes helyzeteknél többségében az unióra jellemző "közelről követjük az eseményeket" vagy "aggodalmunkat fejezzük ki" típusú kommunikáció vonalán mozog.

Ennek megfelelően, nem meglepő, hogy egy másfajta hangot keresnek egyes tagállamok, amely így vagy úgy, de képes arra, hogy a gyakorlatban is szót értsen az összes érdekelttel, valamint még a klasszikusan EU-szkeptikus kormányfők is nehezen találjanak rajta fogást, és így legalább a felszínen képes legyen integrálni a 27 tagállam akaratát.

Az újonnan létrehozott "különleges megbízott" szerepére lehetséges jelöltek közül két név emelkedik ki:

Az első Mario Draghi, az Európai Központi Bank egykori vezetője és volt olasz miniszterelnök, aki a magyar kormány által is gyakran referált uniós versenyképességi jelentésért is felel. Draghi amellett, hogy viszonylag ideológiai vonalakon átívelő köztiszteletnek örvend, tárgyalóként is meghunyászkodás nélkül tudná képviselni az uniós érdekeket. Őt a lap szerint a Meloni egyik legszorosabb szövetségese, Giovanbattista Fazzolari javasolta, akinek ukrán származású felesége elvileg kulcsszerepet játszott abban, hogy az olasz kormány elkötelezetten támogassa a megtámadott ország érdekeit. A második név Alexander Stubb, jelenlegi finn köztársasági elnök és korábbi miniszterelnök, aki arról híresült el, hogy külön golf-leckéket vett azért, hogy jó kapcsolatot alakítson ki Donald Trump amerikai elnökkel. Ez többé-kevésbé sikerült is, és ő már akkor is magát javasolta a pozícióra, amikor a különleges megbízott pozícióját először szóba hozta. Persze a finneknek történelmileg is egy meglehetősen körültekintő hozzáállása van az oroszokhoz, azonban a balti államokkal vagy a lengyelekkel szemben, a természetes indulatokat felülírja az egymás mellett élést lehetővé tevő patikára kimért kommunikáció.

Bár a döntés még közel sem született meg, a konkrét személy latolgatása egyértelműen jelzi, hogy az EU látható módon részt akar venni az esetleges tárgyalásokban. Akárki is kapja meg a feladatot, az asztalhoz ülni közel sem lesz olyan nehéz mint azt sokan láttatni szeretnék.

Ugyan a december végén megszavazott Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hiteltámogatás sok szempontból ma is vitatott, arra mindenképpen alkalmas, hogy az országnak ne kelljen záros határidőn belül feladni a védekezést. Ennek megfelelően a több szakértő szerint gyors - és nem feltétlen tartós/igazságos - békét akaró USA-nak is változhat a stratégiája, hiszen az ukrán kapitulációt csak újabb információs zárral próbálhatnák előidézni az amerikaiak.

Az erre való hajlandóság azonban egyelőre nem mutatkozik, annak fényében pedig különösen nem, hogy mennyi határain túlnyúló rajtaütést-szabotázst sikerült összehoznia az ukrán hadseregnek, elsősorban az amerikai hírszerzés eszközeinek köszönhetően.

Címlapkép forrása: EU