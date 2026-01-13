Kirobbant a tömeges elégedetlenség Ursula von der Leyen legnagyobb üzlete miatt

Ismét traktorokkal vonultak Párizsba a francia gazdák, hogy a Mercosur–EU szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakozzanak, mert szerintük az olcsó dél-amerikai import tisztességtelen versenyt teremt, és veszélyezteti a helyi mezőgazdaságot.

Az Európai Unió legnagyobb agrártermelő országában hónapok óta zajlanak a gazdatüntetések a Mercosur-megállapodás elleni demonstrációként. A keddi megmozdulást az FNSEA, az egyik legnagyobb francia gazdaszervezet szervezi, és a párizsi rendőrség becslése szerint

mintegy 350 traktor vesz részt a tömegtüntetésen: az egyik konvoj a párizsi Diadalívnél gyülekezett, egy másik a parlament épületénél.

A tiltakozók szerint a Mercosur–egyezmény tisztességtelen helyzetet teremt, mert a dél-amerikai importtermékek jóval olcsóbbak, miközben nem feltétlenül felelnek meg azoknak a szigorú előírásoknak, amelyeket a francia gazdáknak be kell tartaniuk.

A Mercosur-egyezményt anélkül hagyták jóvá, hogy az Európai Parlament állást foglalt volna. Ez olyan külföldi termékek behozatalához vezet majd, amelyeket Franciaországban is kiválóan elő tudunk állítani, ráadásul ezek nem felelnek meg a francia gazdákra vonatkozó szigorú előírásoknak

– mondta Damien Greffin, az FNSEA alelnöke.

A megállapodást pénteken az uniós tagállamok többsége elfogadta Franciaország tiltakozása ellenére, ami tovább fokozta a nyomást a párizsi kormányon. Több ellenzéki párt bizalmatlansági indítványt is benyújtott. A gazdák január 20-án a strasbourgi Európai Parlament épülete előtt is tüntetést terveznek.

A Mercosur-megállapodás pozitív és negatív hatásairól, az európai mezőgazdaságra jelentett kockázatairól részletesen beszélgettek a Portfolio elemzői a Checklist podcastben hétfőn.

