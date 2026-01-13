Magyarországot is megtépi a XXI. század legsúlyosabb válsága: nagy mértékű gazdasági csapás jöhet, ha nem lépünk időben

A klímaváltozás példátlan gyorsasággal válik valósággá, és gazdasági hatásai egyre nyilvánvalóbbak, az európai kontinens pedig az egyik leginkább érintett a káros fejlemények szempontjából: az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés már most is szokatlanul heves időjárási szélsőségekhez vezet. Európában az utóbbi évek nyarai rekordmeleget hoztak, tomboltak hőhullámok, aszályok, erdőtüzek, és súlyos árvizek pusztítottak.
A fizikai kockázatok térben sem egyenletesek: míg Közép- és Észak-Európában gyakoribb esőzés várható, addig Dél-Európát fokozódó szárazság és hőhullámok fenyegetik. Ezek a jelenségek már most éreztetik gazdasági hatásukat az érintett ágazatokban és régiókban, és előrevetítik a jövőbeli károkat – emeli ki az Európai Bizottság egy most kiadott friss jelentése.
Az Európai Unió szabályozói szempontból kifejezetten sokat tesz az alkalmazkodásért és a kibocsátáscsökkentésért, de mindez kevés lehet. A lépéseket sorolva az Európai Bizottság jelentése emlékeztet, hogy a klímavédelmi intézkedések az EU politikáinak középpontjában állnak: a 2019-es Európai Zöld Megállapodás célul tűzte ki a klímasemlegesség elérését 2050-re, és legalább 55%-os nettó kibocsátáscsökkentést 2030-ig (1990-hez viszonyítva). E célok elérését szolgálja a „Fit for 55” intézkedéscsomag és az Európai Klímarendelet, valamint a 2025-ben javasolt új köztes cél, amely 2040-re 90%-os kibocsátáscsökkentést irányoz elő.
Az EU emellett alkalmazkodási stratégiát is elfogadott, hogy 2050-re klímarezilienssé tegye a gazdaságot, de ez is kevés, mert az előrejelzések alapján Európa fizetheti a legnagyobb gazdasági árat a klímaváltozás miatt.
A most kiadott tanulmány az Európai Bizottság államadósság-fenntarthatósági elemzési keretét (DSA) használja, és összehasonlít egy éghajlat-politikai intézkedések nélküli alapforgatókönyvet a klímapolitikai forgatókönyvekkel. Az alap (ún. „változatlan fiskális politikát” feltételező) szcenárióban nem számolnak sem további kibocsátáscsökkentő lépésekkel, sem a klímaváltozás fizikai hatásaival. Ez egy technikai viszonyítási pont, amely a jelenlegi (2025-ig érvényben lévő) szakpolitikai keret folytatódását tételezi fel, és lehetővé teszi, hogy a klímaváltozás hatásait ehhez mérjük.
A klímaváltozással kapcsolatos egyik forgatókönyv a „további intézkedés nélküli” (no further action, NFA) szcenárió, amely azt modellezi, mi történne, ha az EU 2030 után nem vállalna új kibocsátáscsökkentő lépéseket, és a világ többi része sem fokozná az erőfeszítéseit. Az NFA forgatókönyv számításba veszi a klímaváltozás fizikai kockázatait:
egy magas kibocsátású pályát feltételez, amely a század közepére kb. 2,1°C-os, a század végére pedig nagyjából 3,6°C-os globális melegedést eredményezhet.
Ebben az esetben a klímaváltozás okozta akut sokkok – például gyakoribb szélsőséges időjárás és az abból adódó gazdasági veszteségek – fokozatosan halmozódnak fel. Az NFA ugyanakkor nem tartalmaz új alkalmazkodási intézkedéseket, így ez a forgatókönyv a klímapolitikai tétlenség hosszú távú áraira világít rá.
Ezzel szemben a „Net Zero” (NZ, nettó zéró kibocsátású) forgatókönyv egy rendezett átmenet lehetőségét vázolja fel a klímasemleges gazdaság felé. Az NZ szcenárió a Párizsi Megállapodás céljaival összhangban erőteljes globális kibocsátáscsökkentést feltételez, így a globális hőmérséklet-emelkedés kb. 1,4°C-ra korlátozódna a század közepére. Az EU ebben a forgatókönyvben teljesíti saját klímacéljait: 2030-ig legalább 55%-os emissziócsökkentést, majd 2050-re a nettó nullát a zöld megállapodás és a „Fit for 55” intézkedések révén. Mindez jelentős többletberuházásokat és gazdasági szerkezetváltást igényel. A jelentés szerint az NZ úton a kormányzatoknak fel kell vállalniuk a szükséges zöld beruházások egy részét (modelljükben 10-20%-os állami hozzájárulással számolnak az energiaátállás költségeihez), továbbá számolnak az átállás miatti bevételi változásokkal is.
Az NZ forgatókönyv így a klímaátmenet költségeit – például a nagyobb beruházásokat – és egyúttal az elkerült fizikai károk hasznát is tartalmazza, megmutatva, hogy a határozott klímalépések milyen makrogazdasági és fiskális pályát eredményezhetnek.
Az Európai Bizottság jelentésének eredményei szerint a klímahatások figyelembevétele nélkül számolt alapforgatókönyvhöz képest minden uniós országban romlik az államadósság-pálya, ha nem történnek további klímaintézkedések. A „No Further Action” szcenárióban az éghajlatváltozás miatt várható gazdasági veszteségek és többletkiadások fokozatosan növelik az adósságrátát:
EU-átlagban 2030-ra mintegy 4 százalékponttal, 2040-re már kb. 13 százalékponttal, 2050-re pedig közel 30 százalékponttal magasabb GDP-arányos adósságot eredményezhet, mint egy olyan világban, ahol a klímaváltozás hatásai nem érezhetők.
Ezt a felívelő adósságpályát az indokolja, hogy a kezeletlen klímaváltozás egyre nagyobb mértékben fékezi a gazdasági növekedést és erodálja az adóalapokat, miközben a kormányoknak egyre több rendkívüli kiadásuk merül fel az éghajlati károk kezelésére. A Bizottság elemzése hangsúlyozza, hogy ezek a hatások idővel halmozódnak, így minél tovább marad el a hatékony kibocsátáscsökkentés, annál nagyobb teher rakódik a gazdaságokra és az államháztartásokra.
A klímahatasok súlya azonban korántsem egyforma az egyes tagállamokban. A Bizottság jelentése rámutat, hogy a fizikai kockázatoknak leginkább kitett dél-európai országokban ugorhat meg legnagyobb mértékben az adósságteher, ha elmaradnak az újabb kibocsátáscsökkentések. Például Görögországban, Olaszországban vagy Spanyolországban 2050-re az államadósság GDP-arányosan mintegy 45-50 százalékponttal magasabb lehet a klímaváltozás következtében, mint egy klímasemleges pályán. Hasonlóan nagy növekmény várható Portugáliában, Horvátországban, Szlovéniában is, ami tükrözi e déli gazdaságok sérülékenységét a hőség, aszály és más extrém események okozta sokkokkal szemben. Ezzel szemben néhány nyugat- és észak-európai ország (például Svédország, Hollandia, Írország) jóval mérsékeltebb hatást érezne, körülbelül 15-20 százalékpontos adósságnövekménnyel.
A közép- és kelet-európai régióban közepes mértékű hatásokkal számol a jelentés: Csehország, Lengyelország vagy Bulgária esetében nagyjából 30 százalékpontos.
Magyarország esetében mintegy 26,5 százalékpontos hosszú távú adósságnövekedést valószínűsít a NFA forgatókönyv a klímahatások miatt.
Ezek a különbségek részben abból fakadnak, hogy a déli és keleti gazdaságok kitettebbek a fizikai károknak és jellemzően sérülékenyebb költségvetési helyzetből indulnak.
A jelentés arra is rámutat, hogy az ambiciózus klímaintézkedések hosszabb távon mérsékelhetik ezeket a negatív hatásokat. A „Net Zero” forgatókönyvben – mely a 2050-re elért klímasemlegességet feltételezi – az államadósság szintje kezdetben szintén meghaladja a klímaváltozás nélküli bázist (hiszen az átállás költségei azonnal jelentkeznek), de idővel egyre inkább megközelíti, sőt egyes esetekben alatta marad a tétlenségi (NFA) változaténak. Uniós szinten 2050-re gyakorlatilag azonos nagyságú GDP-arányos adósságot vetít előre a jelentés a Net Zero és a No Further Action pálya – vagyis az elkerült fizikai károk révén nyert gazdasági előny lényegében ellensúlyozza az átmenet költségeit. Sőt, néhány különösen sérülékeny ország nettó fiskális nyereséget könyvelhet el a klímasemlegesség révén: például Spanyolországban az előrejelzés szerint az államadósság 2050-ben mintegy 10%-kal alacsonyabb lehet a Net Zero forgatókönyvben, mint ha az ország nem lépett volna tovább a jelenlegi klímapolitikán. Hasonló, kb. 9-10%-os adósságcsökkenési előnyt jeleznek Olaszország és Portugália esetében is a klímaakció javára.
Ezek az eredmények azt üzenik, hogy a korai és hatékony kibocsátáscsökkentés pénzügyi szempontból is kifizetődő: mérsékli a gazdasági károkat és hosszú távon stabilabb államháztartási pályát biztosít.
Több szelet kell, de kisebb tortából
A dekarbonizáció mindkét forgatókönyv esetén hatalmas beruházási igényeket támaszt, de a mérték és ütem nem egyforma. Az Európai Bizottság jelentése szerint az átálláshoz szükséges beruházások zöme az előttünk álló két évtizedben jelentkezik: az éves költések már a 2020-as években és a 2030-as évek elején megugranak, 2036–2040 körül tetőznek, majd a 2040-es évek végére lassan csökkennek. Ennek oka, hogy a nagy infrastrukturális és technológiai projektek addigra nagyrészt megvalósulnak, és a tiszta technológiák elterjedésével a további fejlesztések marginális költsége mérséklődik.
Országonként is jelentős eltérések mutatkoznak a szükséges beruházások nagyságában és időzítésében. A legnagyobb gazdaságokban abszolút értékben jóval nagyobb összegeket kell mozgósítani: Németországban az átlagos éves energetikai beruházási igény az évtizedek során várhatóan nagyjából 47 milliárd euróról 127 milliárd euróra nő, Franciaországban 32-ről 86 milliárdra, Olaszországban 25-ről 68 milliárdra, Spanyolországban 21-ről 56 milliárd euróra. Más, kisebb országok esetében a növekedés mérsékeltebb, összhangban a gazdasági mérettel és a szükséges infrastruktúra-átalakítás ütemével.
Ugyanakkor mindenhol megfigyelhető, hogy a zöld átállás eleinte jelentős plusz ráfordításokat igényel, ami rövid távon nyomást gyakorolhat a gazdaságra és a költségvetésre, de hosszabb távon elengedhetetlen a fosszilis gazdaságról való leváláshoz.
A klímaátmenet nemcsak a kiadási oldalt, hanem az állami bevételeket is átrendezi: a jelentés rámutat, hogy az olyan bevételi források, mint a szén-dioxid-kvóták (ETS) aukcióiból származó pénzek és az energia- (főként üzemanyag-) adók, a kezdeti években komoly bevételt hoznak az államkasszáknak, és segíthetik az átállás finanszírozását. Ugyanakkor ezek a bevételek eleve átmenetiek, hiszen az alapjuk – a kibocsátások és a fosszilis üzemanyag-fogyasztás – a sikeres dekarbonizációval fokozatosan szűkül.
Az előrejelzések szerint az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszeréből származó bevételek a 2020-as években emelkednek és a 2030-as évek derekán tetőznek, majd 2050-re szinte eltűnnek.
Hasonló sors vár az üzemanyagadókra: például Dél-Európában az energiaadó-bevételek a GDP 1,6%-áról indulnak a 2020-as években, de a villamosítás és energiahatékonyság előretörésével 2040 utánra 0,5% körüli szintre esnek vissza. A közép-kelet-európai országokban, köztük Magyarországon is, jelenleg a GDP arányában jelentősebb az ilyen bevételek súlya (az ETS-bevétel például 0,7% GDP-arányú az évtized elején ebben a régióban, szemben Nyugat-Európa 0,1%-ával), ám a modell szerint 2050-re ezekben az országokban is gyakorlatilag eltűnik a fosszilis üzemanyagok után beszedett adó.
Ez az adóalap-erózió hosszabb távon komoly kihívást jelent a költségvetéseknek: a kieső szénhidrogén-jellegű adóbevételeket más forrásokkal kell majd pótolni, miközben az energiafogyasztás és közlekedés új formáinak megadóztatásáról is időben gondoskodni kell.
Mi lesz Magyarországgal?
Magyarország a jelentésben a közép-kelet-európai csoport részeként szerepel, ahol a klímaváltozás gazdasági hatásai közepes mértékűek lehetnek, de így is érdemi kihívást jelentenek. A zöld átállás finanszírozása is komoly feladat: a jelentés szerint a magyar gazdaság éves energiaberuházási igénye átlagosan 9 milliárd euró körül alakul 2021 és 2050 között, ami a 2030-as években megközelítheti az évi 10 milliárd eurót is, mielőtt a 2040-es évek végén némileg mérséklődik.
Emellett Magyarország jelenleg számottevő bevételeket gyűjt üzemanyag- és szén-dioxid-terhelésekből, ám ezek a források a modellek alapján 2050-re nagyrészt elapadnak. A jelentés megállapításai alapján tehát Magyarország számára is kulcsfontosságú a korai klímaintézkedés:
bár az átmenet költségei rövid távon terhet jelenthetnek, hosszú távon a mérsékelt fizikai károk és a stabilabb gazdasági növekedés révén pénzügyi szempontból is megtérül a klímabarát gazdaságra való átállás.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Trump durva lépésre szánta el magát: 25 százalékos büntetővám azonnal
Irán kereskedelmi partnereire veti ki.
Hajófoglalások, diplomáciai nyitás és terjeszkedési tervek: Washington több fronton lép
A Fehér Ház szóvivője ismertette a terveket.
Olyan időjárás jön, hogy a rendőrség is megszólalt
Nagyon kockázatos autóba ülni!
Ralizik az Alibaba részvénye!
Fontos bejelentés érkezett.
Az "asztalon van" az amerikai légicsapás lehetősége
Azonban első a diplomácia.
Kisebb tűz volt a Papp László Arénában
Eloltották.
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?