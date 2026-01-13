Magyarországot is megtépi a XXI. század legsúlyosabb válsága: nagy mértékű gazdasági csapás jöhet, ha nem lépünk időben

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A klímaváltozás példátlan gyorsasággal válik valósággá, és gazdasági hatásai egyre nyilvánvalóbbak, az európai kontinens pedig az egyik leginkább érintett a káros fejlemények szempontjából: az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés már most is szokatlanul heves időjárási szélsőségekhez vezet. Európában az utóbbi évek nyarai rekordmeleget hoztak, tomboltak hőhullámok, aszályok, erdőtüzek, és súlyos árvizek pusztítottak.

A fizikai kockázatok térben sem egyenletesek: míg Közép- és Észak-Európában gyakoribb esőzés várható, addig Dél-Európát fokozódó szárazság és hőhullámok fenyegetik. Ezek a jelenségek már most éreztetik gazdasági hatásukat az érintett ágazatokban és régiókban, és előrevetítik a jövőbeli károkat – emeli ki az Európai Bizottság egy most kiadott friss jelentése.

Az Európai Unió szabályozói szempontból kifejezetten sokat tesz az alkalmazkodásért és a kibocsátáscsökkentésért, de mindez kevés lehet. A lépéseket sorolva az Európai Bizottság jelentése emlékeztet, hogy a klímavédelmi intézkedések az EU politikáinak középpontjában állnak: a 2019-es Európai Zöld Megállapodás célul tűzte ki a klímasemlegesség elérését 2050-re, és legalább 55%-os nettó kibocsátáscsökkentést 2030-ig (1990-hez viszonyítva). E célok elérését szolgálja a „Fit for 55” intézkedéscsomag és az Európai Klímarendelet, valamint a 2025-ben javasolt új köztes cél, amely 2040-re 90%-os kibocsátáscsökkentést irányoz elő.

Az EU emellett alkalmazkodási stratégiát is elfogadott, hogy 2050-re klímarezilienssé tegye a gazdaságot, de ez is kevés, mert az előrejelzések alapján Európa fizetheti a legnagyobb gazdasági árat a klímaváltozás miatt.

A most kiadott tanulmány az Európai Bizottság államadósság-fenntarthatósági elemzési keretét (DSA) használja, és összehasonlít egy éghajlat-politikai intézkedések nélküli alapforgatókönyvet a klímapolitikai forgatókönyvekkel. Az alap (ún. „változatlan fiskális politikát” feltételező) szcenárióban nem számolnak sem további kibocsátáscsökkentő lépésekkel, sem a klímaváltozás fizikai hatásaival. Ez egy technikai viszonyítási pont, amely a jelenlegi (2025-ig érvényben lévő) szakpolitikai keret folytatódását tételezi fel, és lehetővé teszi, hogy a klímaváltozás hatásait ehhez mérjük.

A klímaváltozással kapcsolatos egyik forgatókönyv a „további intézkedés nélküli” (no further action, NFA) szcenárió, amely azt modellezi, mi történne, ha az EU 2030 után nem vállalna új kibocsátáscsökkentő lépéseket, és a világ többi része sem fokozná az erőfeszítéseit. Az NFA forgatókönyv számításba veszi a klímaváltozás fizikai kockázatait:

egy magas kibocsátású pályát feltételez, amely a század közepére kb. 2,1°C-os, a század végére pedig nagyjából 3,6°C-os globális melegedést eredményezhet.

Ebben az esetben a klímaváltozás okozta akut sokkok – például gyakoribb szélsőséges időjárás és az abból adódó gazdasági veszteségek – fokozatosan halmozódnak fel. Az NFA ugyanakkor nem tartalmaz új alkalmazkodási intézkedéseket, így ez a forgatókönyv a klímapolitikai tétlenség hosszú távú áraira világít rá.

Ezzel szemben a „Net Zero” (NZ, nettó zéró kibocsátású) forgatókönyv egy rendezett átmenet lehetőségét vázolja fel a klímasemleges gazdaság felé. Az NZ szcenárió a Párizsi Megállapodás céljaival összhangban erőteljes globális kibocsátáscsökkentést feltételez, így a globális hőmérséklet-emelkedés kb. 1,4°C-ra korlátozódna a század közepére. Az EU ebben a forgatókönyvben teljesíti saját klímacéljait: 2030-ig legalább 55%-os emissziócsökkentést, majd 2050-re a nettó nullát a zöld megállapodás és a „Fit for 55” intézkedések révén. Mindez jelentős többletberuházásokat és gazdasági szerkezetváltást igényel. A jelentés szerint az NZ úton a kormányzatoknak fel kell vállalniuk a szükséges zöld beruházások egy részét (modelljükben 10-20%-os állami hozzájárulással számolnak az energiaátállás költségeihez), továbbá számolnak az átállás miatti bevételi változásokkal is.

Az NZ forgatókönyv így a klímaátmenet költségeit – például a nagyobb beruházásokat – és egyúttal az elkerült fizikai károk hasznát is tartalmazza, megmutatva, hogy a határozott klímalépések milyen makrogazdasági és fiskális pályát eredményezhetnek.

Az Európai Bizottság jelentésének eredményei szerint a klímahatások figyelembevétele nélkül számolt alapforgatókönyvhöz képest minden uniós országban romlik az államadósság-pálya, ha nem történnek további klímaintézkedések. A „No Further Action” szcenárióban az éghajlatváltozás miatt várható gazdasági veszteségek és többletkiadások fokozatosan növelik az adósságrátát:

EU-átlagban 2030-ra mintegy 4 százalékponttal, 2040-re már kb. 13 százalékponttal, 2050-re pedig közel 30 százalékponttal magasabb GDP-arányos adósságot eredményezhet, mint egy olyan világban, ahol a klímaváltozás hatásai nem érezhetők.

Ezt a felívelő adósságpályát az indokolja, hogy a kezeletlen klímaváltozás egyre nagyobb mértékben fékezi a gazdasági növekedést és erodálja az adóalapokat, miközben a kormányoknak egyre több rendkívüli kiadásuk merül fel az éghajlati károk kezelésére. A Bizottság elemzése hangsúlyozza, hogy ezek a hatások idővel halmozódnak, így minél tovább marad el a hatékony kibocsátáscsökkentés, annál nagyobb teher rakódik a gazdaságokra és az államháztartásokra.

A klímahatasok súlya azonban korántsem egyforma az egyes tagállamokban. A Bizottság jelentése rámutat, hogy a fizikai kockázatoknak leginkább kitett dél-európai országokban ugorhat meg legnagyobb mértékben az adósságteher, ha elmaradnak az újabb kibocsátáscsökkentések. Például Görögországban, Olaszországban vagy Spanyolországban 2050-re az államadósság GDP-arányosan mintegy 45-50 százalékponttal magasabb lehet a klímaváltozás következtében, mint egy klímasemleges pályán. Hasonlóan nagy növekmény várható Portugáliában, Horvátországban, Szlovéniában is, ami tükrözi e déli gazdaságok sérülékenységét a hőség, aszály és más extrém események okozta sokkokkal szemben. Ezzel szemben néhány nyugat- és észak-európai ország (például Svédország, Hollandia, Írország) jóval mérsékeltebb hatást érezne, körülbelül 15-20 százalékpontos adósságnövekménnyel.

A közép- és kelet-európai régióban közepes mértékű hatásokkal számol a jelentés: Csehország, Lengyelország vagy Bulgária esetében nagyjából 30 százalékpontos.

Magyarország esetében mintegy 26,5 százalékpontos hosszú távú adósságnövekedést valószínűsít a NFA forgatókönyv a klímahatások miatt.

Ezek a különbségek részben abból fakadnak, hogy a déli és keleti gazdaságok kitettebbek a fizikai károknak és jellemzően sérülékenyebb költségvetési helyzetből indulnak.

A jelentés arra is rámutat, hogy az ambiciózus klímaintézkedések hosszabb távon mérsékelhetik ezeket a negatív hatásokat. A „Net Zero” forgatókönyvben – mely a 2050-re elért klímasemlegességet feltételezi – az államadósság szintje kezdetben szintén meghaladja a klímaváltozás nélküli bázist (hiszen az átállás költségei azonnal jelentkeznek), de idővel egyre inkább megközelíti, sőt egyes esetekben alatta marad a tétlenségi (NFA) változaténak. Uniós szinten 2050-re gyakorlatilag azonos nagyságú GDP-arányos adósságot vetít előre a jelentés a Net Zero és a No Further Action pálya – vagyis az elkerült fizikai károk révén nyert gazdasági előny lényegében ellensúlyozza az átmenet költségeit. Sőt, néhány különösen sérülékeny ország nettó fiskális nyereséget könyvelhet el a klímasemlegesség révén: például Spanyolországban az előrejelzés szerint az államadósság 2050-ben mintegy 10%-kal alacsonyabb lehet a Net Zero forgatókönyvben, mint ha az ország nem lépett volna tovább a jelenlegi klímapolitikán. Hasonló, kb. 9-10%-os adósságcsökkenési előnyt jeleznek Olaszország és Portugália esetében is a klímaakció javára.

Ezek az eredmények azt üzenik, hogy a korai és hatékony kibocsátáscsökkentés pénzügyi szempontból is kifizetődő: mérsékli a gazdasági károkat és hosszú távon stabilabb államháztartási pályát biztosít.

Több szelet kell, de kisebb tortából

A dekarbonizáció mindkét forgatókönyv esetén hatalmas beruházási igényeket támaszt, de a mérték és ütem nem egyforma. Az Európai Bizottság jelentése szerint az átálláshoz szükséges beruházások zöme az előttünk álló két évtizedben jelentkezik: az éves költések már a 2020-as években és a 2030-as évek elején megugranak, 2036–2040 körül tetőznek, majd a 2040-es évek végére lassan csökkennek. Ennek oka, hogy a nagy infrastrukturális és technológiai projektek addigra nagyrészt megvalósulnak, és a tiszta technológiák elterjedésével a további fejlesztések marginális költsége mérséklődik.

Országonként is jelentős eltérések mutatkoznak a szükséges beruházások nagyságában és időzítésében. A legnagyobb gazdaságokban abszolút értékben jóval nagyobb összegeket kell mozgósítani: Németországban az átlagos éves energetikai beruházási igény az évtizedek során várhatóan nagyjából 47 milliárd euróról 127 milliárd euróra nő, Franciaországban 32-ről 86 milliárdra, Olaszországban 25-ről 68 milliárdra, Spanyolországban 21-ről 56 milliárd euróra. Más, kisebb országok esetében a növekedés mérsékeltebb, összhangban a gazdasági mérettel és a szükséges infrastruktúra-átalakítás ütemével.

Ugyanakkor mindenhol megfigyelhető, hogy a zöld átállás eleinte jelentős plusz ráfordításokat igényel, ami rövid távon nyomást gyakorolhat a gazdaságra és a költségvetésre, de hosszabb távon elengedhetetlen a fosszilis gazdaságról való leváláshoz.

A klímaátmenet nemcsak a kiadási oldalt, hanem az állami bevételeket is átrendezi: a jelentés rámutat, hogy az olyan bevételi források, mint a szén-dioxid-kvóták (ETS) aukcióiból származó pénzek és az energia- (főként üzemanyag-) adók, a kezdeti években komoly bevételt hoznak az államkasszáknak, és segíthetik az átállás finanszírozását. Ugyanakkor ezek a bevételek eleve átmenetiek, hiszen az alapjuk – a kibocsátások és a fosszilis üzemanyag-fogyasztás – a sikeres dekarbonizációval fokozatosan szűkül.

Az előrejelzések szerint az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszeréből származó bevételek a 2020-as években emelkednek és a 2030-as évek derekán tetőznek, majd 2050-re szinte eltűnnek.

Hasonló sors vár az üzemanyagadókra: például Dél-Európában az energiaadó-bevételek a GDP 1,6%-áról indulnak a 2020-as években, de a villamosítás és energiahatékonyság előretörésével 2040 utánra 0,5% körüli szintre esnek vissza. A közép-kelet-európai országokban, köztük Magyarországon is, jelenleg a GDP arányában jelentősebb az ilyen bevételek súlya (az ETS-bevétel például 0,7% GDP-arányú az évtized elején ebben a régióban, szemben Nyugat-Európa 0,1%-ával), ám a modell szerint 2050-re ezekben az országokban is gyakorlatilag eltűnik a fosszilis üzemanyagok után beszedett adó.

Ez az adóalap-erózió hosszabb távon komoly kihívást jelent a költségvetéseknek: a kieső szénhidrogén-jellegű adóbevételeket más forrásokkal kell majd pótolni, miközben az energiafogyasztás és közlekedés új formáinak megadóztatásáról is időben gondoskodni kell.

Mi lesz Magyarországgal?

Magyarország a jelentésben a közép-kelet-európai csoport részeként szerepel, ahol a klímaváltozás gazdasági hatásai közepes mértékűek lehetnek, de így is érdemi kihívást jelentenek. A zöld átállás finanszírozása is komoly feladat: a jelentés szerint a magyar gazdaság éves energiaberuházási igénye átlagosan 9 milliárd euró körül alakul 2021 és 2050 között, ami a 2030-as években megközelítheti az évi 10 milliárd eurót is, mielőtt a 2040-es évek végén némileg mérséklődik.

Emellett Magyarország jelenleg számottevő bevételeket gyűjt üzemanyag- és szén-dioxid-terhelésekből, ám ezek a források a modellek alapján 2050-re nagyrészt elapadnak. A jelentés megállapításai alapján tehát Magyarország számára is kulcsfontosságú a korai klímaintézkedés:

bár az átmenet költségei rövid távon terhet jelenthetnek, hosszú távon a mérsékelt fizikai károk és a stabilabb gazdasági növekedés révén pénzügyi szempontból is megtérül a klímabarát gazdaságra való átállás.

