Újabb fordulatot vett a brüsszeli magyar kémbotrány
Újabb fordulatot vett a brüsszeli magyar kémbotrány

Egy több ország oknyomozó újságírói által feltárt ügy szerint a 2010-es években magyar titkosszolgálati tisztek a brüsszeli magyar EU-képviselet fedésében próbáltak beépülni az uniós intézményekbe. Várhelyi Olivér állatjólétért felelős magyar biztos, aki a nevezett időszakban a képviseleten dolgozott, majd annak vezetője volt, most európai parlamenti meghallgatásán tagadta, hogy bármilyen tudomása lett volna a hálózatról. A Bizottság belső vizsgálata továbbra is folyamatban van – írja a Politico.

Egy nemzetközi oknyomozó együttműködés tavaly ősszel arról számolt be, hogy 2012 és 2018 között magyar hírszerzők diplomatának álcázva próbáltak informátorokat toborozni és uniós intézményekbe beépülni Brüsszelben, részben a magyar állandó képviselet fedésében. A jelentések szerint a hálózat létezése a belga fővárosban dolgozó magyar tisztviselők egy része számára „nyílt titoknak” számított.

Az ügy most Várhelyi Olivér uniós biztos európai parlamenti meghallgatásán került napirendre hétfőn, ahol a képviselők – köztük a zöldpárti Daniel Freund – arról kérdezték, tudott-e a feltételezett kémtevékenységről abból az időszakból, amikor 2011-től a képviseleten dolgozott, majd 2015-től nagykövetként vezette azt – írja a Politico.

Várhelyi azt állította, sem a magyar, sem más titkosszolgálatok nem keresték meg, és nem volt tudomása ilyen műveletekről.

A biztos megerősítette, hogy korábban Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek is ugyanezt mondta, és most is kitart amellett, hogy a sajtóban megjelent állításokról nem volt előzetes információja. Ezzel szemben Magyar Péter, a Tisza Párt politikusa – aki szintén a brüsszeli képviseleten dolgozott Várhelyi alatt – azt állította, hogy

a titkosszolgálati jelenlét a 2015–2018 közötti időszakban köztudott volt, és szerinte a biztos nem tárta fel teljes egészében az akkori körülményeket.

Az Európai Bizottság a médiabeszámolók nyomán belső vizsgálócsoportot hozott létre az eset kivizsgálására, amelynek munkája a szóvivői szolgálat tájékoztatása szerint még folyamatban van. A meghallgatás így nem zárta le az ügyet.

