Trump idegeit borzolják az uniós képviselők az EU-USA paktum késleltetésével
Portfolio
Elhalasztották a fontos döntést amely előmozdíthatná az amerikai vámmentességek ügyét, miután az Európai Parlament képviselőinek egy része ezzel vágna vissza arra, hogy az Egyesült Államok elnöke határozott igényt tart a dán fennhatóság alá tartozó Grönlandra - írja a Politico.

Az Európai Parlament kereskedelmi ügyekért felelős képviselői szerdán végül nem döntöttek arról, hogy befagyasszák-e az USA-val kötött vámmegállapodásról szóló parlamenti állásfoglalást.

A kérdés politikailag rendkívül érzékennyé vált, mivel a megállapodás a transzatlanti gazdasági és biztonsági kapcsolatok kulcselemévé vált, azonban az európai területet érintő követelést sokan úgy érzik, hogy nem hagyhatják válasz nélkül.

Az eredeti menetrend szerint a plenáris szavazásra január 26-án kerülne sor, amelyben az Európai Parlament támogatná az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok eltörlését. Több képviselő azonban nem szeretné, ha a szavazás egyáltalán lezajlana, így a téma felelősei végül úgy határoztak, hogy

egyelőre nem döntenek sem a halasztásról, sem a továbblépésről, és megvárják a Washington, Nuuk és Koppenhága között zajló egyeztetések kimenetelét.

A politikai frakciók álláspontjai élesen eltérnek. A szociáldemokraták frakciója (S&D) inkább a szavazás befagyasztása felé hajlik, velük szemben a Néppárt (EPP) képviselői azzal nyugtatnak, hogy nem lesz késlekedés a vámmentesség végrehajtásánál. Ők arra hivatkoznak, hogy a szavazás elhalasztása üzleti bizonytalanságot okozna, gyengítené a transzatlanti kapcsolatokat, és végső soron csak Oroszország és Kína profitálna belőle.

A tavaly júliusban tető alá hozott politikai alku értelmében az EU vállalta az amerikai ipari termékekre kivetett vámok eltörlését, cserébe Washington 15 százalékban maximálta az unióból érkező termékekre vonatkozó tarifát.

Bár a megállapodást sokan eleve aránytalannak tartják, korábban elfogadhatónak látszott azért, mert Trump elköteleződését remélték az Európa biztonságának garantálása mellett. Ez azonba most ismét jelentősen kétségessé vált, miután Trump a NATO határait súrolja a saját szövetségese területe elleni katonai akció lehetőségének említésével is.

Miközben az Egyesült Államok már végrehajtotta az európai autók esetében jelentősnek számító vámcsökkentést, addig

az uniós törvényhozás csak 2026 második negyedévére érne a megszokott tarifák feloldásáig.

Ez Washington türelmét is próbára teszi: az amerikai kereskedelmi főképviselő, Jamieson Greer decemberben jelezte, hogy addig nem lesznek további mentességek(például alumíniumra vagy acélra), amíg az EU nem teljesíti vállalásait.

Címlapkép forrása: EU

