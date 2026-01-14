Von der Leyen megnevezte a béke árát: 90 milliárd eurót utal Brüsszel Ukrajnának

Az Európai Bizottság 90 milliárd eurós, közös hitelből finanszírozott támogatási csomagot terjesztett elő Ukrajna számára 2026–2027-re, amelynek kétharmada katonai célokat, egyharmada pedig az állam működését finanszírozná. Ursula von der Leyen szerint a cél az, hogy Ukrajna „erőpozícióban legyen a csatatéren és a tárgyalóasztalnál is”, miközben az EU története egyik legnagyobb, célzott geopolitikai hitelprogramját indítja el.

Az Európai Bizottság jogalkotási csomagot fogadott el, amely 2026–2027-re összesen 90 milliárd eurónyi pénzügyi támogatást biztosítana Ukrajna számára közös uniós hitelfelvétel formájában. A tervezet egy új, úgynevezett Ukraine Support Loan létrehozását, az Ukrajna-eszköz (Ukraine Facility) módosítását, valamint a többéves pénzügyi keret (MFF) szabályainak átírását tartalmazza annak érdekében, hogy a hitel az EU költségvetésének „szabad kapacitásával” legyen garantálható.

A támogatás a Nemzetközi Valutaalap becslése szerint Ukrajna teljes külső finanszírozási szükségletének mintegy kétharmadát fedezné a következő két évben.

A 90 milliárd eurós csomag kétharmadát, mintegy 60 milliárd eurót katonai célokra fordítanák, míg 30 milliárd euró általános költségvetési támogatásként érkezne Kijevbe az állami működés, a közszolgáltatások és a szociális rendszer fenntartására. A Bizottság szerint a forrás egyszerre szolgálná Ukrajna védelmi képességeinek erősítését és az állami intézmények működőképességének fenntartását, valamint az ország fokozatos integrációját az európai védelmi ipari láncokba.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta:

Mindannyian békét akarunk Ukrajnának. Ehhez azonban Ukrajnának erős pozícióban kell lennie – a csatatéren és a tárgyalóasztalnál is. Ma egy 90 milliárd eurós hitelre teszünk javaslatot 2026-ra és 2027-re, amely stabil és kiszámítható finanszírozást biztosít bátor partnerünknek és szomszédunknak.

Szerinte a csomag „Európa rendíthetetlen elköteleződését” fejezi ki Ukrajna biztonsága, védelme és jövőbeli jóléte mellett.

Fontos jelezni, hogy nem újabb, eddig nem ismert támogatásról van szó: a decemberi uniós csúcson 24 tagállam által elfogadott erősített együttműködésen alapuló csomag részleteit fixálták csak.

Ahogy az már akkor eldőlt, a finanszírozás közös uniós kötvénykibocsátáson alapulna, hasonlóan a 2023 óta működő makroszintű pénzügyi segítségnyújtási programokhoz és a G7 által elindított, befagyasztott orosz vagyon hozamára épülő ERA-hitelkerethez.

Az Európai Bizottság jogilag fenntartja annak lehetőségét is, hogy a hitel visszafizetéséhez a jövőben az EU területén zárolt orosz állami eszközöket használja fel, összhangban az uniós és nemzetközi joggal.

Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnök szerint a csomag „Ukrajna pénzügyi stabilitásának megőrzését és önvédelmi képességének megerősítését szolgálja”, és egyben „befektetés Európa saját biztonságába is”. Marta Kos bővítési biztos pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzügyi támogatás szigorú feltételrendszerhez kötődik: jogállamisági, korrupcióellenes és intézményi reformkövetelményekhez, amelyek Ukrajna uniós csatlakozási pályáját is erősítik.

A csomag elfogadása esetén az EU összesített ukrajnai támogatása – amely 2022 óta már elérte a 193,3 milliárd eurót, ebből 3,7 milliárdot a befagyasztott orosz vagyon hozamából – újabb történelmi szintre emelkedne. A Bizottság célja, hogy a jogszabályokat gyorsított eljárásban fogadják el, és a hitel első részleteinek folyósításai már 2026 második negyedévében elindulhassanak, biztosítva Ukrajna folyamatos finanszírozását egy elhúzódó háborús környezetben.

