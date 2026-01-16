  • Megjelenítés
Brüsszelben már Ukrajna különleges EU-tagságán dolgoznak
Uniós források

Portfolio
Az Európai Bizottság állítólag egy olyan dokumentumon kezdett dolgozni, amely a kétsebességes Európa koncepciójára emlékeztető, limitált jogokkal tenné tagországgá Ukrajnát, még azelőtt, hogy az teljesítené a státuszhoz szükséges feltételeket. Bár az elképzelés nem új keletű, az ezt lehetővé tervezet konkrét előkészítéséről most érkeztek először hírek.

Brüsszel olyan javaslatokon dolgozik, amelyek felszámolnák a hidegháború óta alkalmazott uniós csatlakozási rendszert, és egy vitatott, kétlépcsős modelllel váltanák fel azt.

Ez a megközelítés lehetővé tenné Ukrajna gyorsított belépését az Európai Unióba egy, Oroszország ukrajnai invázióját lezáró esetleges békemegállapodás részeként

- tudta meg a Financial Times.

Az Európai Bizottságban jelenleg tárgyalt átalakítási terv ugyan még kezdetleges formában van, de hét, az egyeztetésekben részt vevő magas rangú tisztviselő szerint már most aggodalmakat ébreszt néhány tagállamban, mivel az ilyen "könnyített bővítés" destabilizálhatja az egész EU működését.

A tervezet szerint Ukrajna ugyan csatlakozhatna az unióhoz, de lényegesen korlátozottabb döntéshozatali jogkörrel.

Az például kezdetben nem rendelkezne teljes szavazati joggal az állam- és kormányfői csúcstalálkozókon, illetve a miniszteri tanácsüléseken.

A még kidolgozás alatt álló javaslatok értelmében Kijev fokozatosan nyerne hozzáférést az unió egységes piacának egyes részeihez, az agrártámogatásokhoz, valamint a belső fejlesztési forrásokhoz, miután teljesítené a tagság utáni mérföldkövekhez kötött feltételeket.

Mindez alapvetően átalakítaná az 1993-ban elfogadott csatlakozási szabályokat, amelyek jelenleg azt írják elő, hogy az országoknak az uniós szabályozásokat maradéktalanul át kell venniük több szakpolitikai területen is, és csak akkor léphetnek be a közösségbe, ha minden feltétel teljesült.

Ugyan explicit dátumot nem kötöttek a tervhez, egy korábbi béketerv szerint 2027 elején csatlakozhatna Ukrajna legkorábban, ezzel beelőzve a hivatalos tagsághoz legközelebb álló Montenegrót és Albániát.

Címlapkép forrása: EU

