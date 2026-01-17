  • Megjelenítés
Ritkán látott jelenség a Balatonon: vastag jég alakult ki, de a katasztrófavédelem figyelmeztet

A tartós téli hidegnek köszönhetően jelentős jégréteg alakult ki a Balatonon és a Velencei-tavon, ami már lehetővé teszi a jégen való közlekedést. A katasztrófavédelem ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy aki a befagyott vízfelületre lép, szigorúan tartsa be a biztonsági előírásokat - számolt be az RTL Híradó.

A hideg időjárás hatására a Balaton felületén megvastagodott a jég, és több helyen már alkalmas lehet a gyalogos közlekedésre.

Siófok környékén a jégréteg vastagsága már meghaladja a 12–13 centimétert, ami általában elegendő a gyalogos terhelés biztonságos elviseléséhez. Az RTL Híradóban elhangzottak szerint ugyanakkor a korcsolyázás feltételei nem mindenütt ideálisak, mert a jég sok helyen havas, egyenetlen szerkezetű és durva felületű.

A katasztrófavédelem hangsúlyozza: a befagyott vízfelületre kizárólag az erre kijelölt területeken szabad rámenni, és ott is fokozott óvatosságra van szükség. Ha valakinek a talpa alatt megreped a jég, a legfontosabb a pánik elkerülése;

ilyenkor kontrollált mozdulatokkal, hasra fekve, a testsúlyt minél nagyobb felületen elosztva kell a part irányába kúszni.

Bajba jutott személy megsegítésekor hosszabb tárgyak – például bot vagy kötél – használata javasolt, de erősebb ruhadarab is megfelelhet. Lényeges, hogy a segítséget nyújtók ne menjenek túl közel a vékony jéghez, és tartsanak biztonságos távolságot a veszélyes zónától.

A szakértők szerint a jégre nappal érdemes kimenni, amikor jobbak a látási viszonyok, és lehetőleg ne egyedül tartózkodjunk a befagyott tavon. Az éjszakai fagyok miatt a napközben szétnyíló jégfelületek ugyan gyorsan visszafagyhatnak, de ez csalóka biztonságérzetet adhat. Minden esetben alapos körültekintés és folyamatos helyzetértékelés szükséges a jégen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

