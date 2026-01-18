Ursula von der Leyen csodafegyverének szánták, de könnyen egy mindent elnyelő pénztemetővé válhat

Az Európai Unió korábbi költségvetéseihez képest példátlan nagyságrendű forrásokat kíván kutatásra, innovációra és versenyképességre fordítani a következő hét évben, miután az Európai Központi Bank korábbi elnöke, Mario Draghi által készített versenyképességi jelentés szemléletváltást követelt meg az Európai Bizottságtól is. Az Európai Versenyképességi Alap (ECF) és azon belül a megújított Horizon Europe program célja az uniós technológiai és ipari bázis feltámasztása és megerősítése volna.
A stratégia középpontjában álló ECF-re összesen egy 409 milliárd eurós keretösszeg áll majd rendelkezésre
a jelenlegi javaslat szerint, amely a 2028–2034 közötti MFF kiadási tervének nagyjából egyötödét teszi ki. Amint arról korábban részletesen írtunk, a Horizon Europe ebből 175 milliárd euróval részesülne, ami jelentős növekedés a 2021–2027-es időszak 87,7 milliárd eurós forrásához képest.
Az Európai Számvevőszék friss vizsgálata azonban arra figyelmeztet, hogy az ambiciózus tervek több ponton homályosak. Ez elsősorban átláthatósági és elszámoltathatósági aggályokat, valamint kérdéseket vet fel a közpénzek hatékony felhasználásával kapcsolatban.
Az ECF különösen a stratégiai jelentőségű európai technológiák és ágazatok támogatását forszírozná, főleg
az alkalmazott kutatás, valamint az ígéretes start-up vállalkozások gyorsított felskálázásával.
Ezzel egészítené ki a Horizon inkább alapkutatásra és együttműködésre épülő megközelítését. A két eszköz együtt hivatott áthidalni a tudományos eredmények és az ipari hasznosítás közötti szakadékot, beleértve a geopolitikai helyzet miatt szinte napról napra elkerülhetetlenebbnek tűnő védelmi kutatást és innovációt is. A Számvevőszék frissen kiadott dokumentuma azonban komoly fenntartásokat fogalmaz meg a javaslatok egyértelműségével kapcsolatban.
Az egyik legszembetűnőbb dolog talán az új ECF-ben, hogy az „uniós hozzáadott érték” fogalma rendszeresen megjelenik a dokumentumokban, ugyanakkor sem pontos leírása, sem meghatározott mérési keretrendszere nincs. Ennek hiányában nem ítélhető meg, hogy a forrásfelhasználás valóban eléri-e a sejtetett célt, vagy a Bizottság saját hatáskörében dönthet majd arról, hogy milyen apróság lesz megfeleltethetővé ennek.
Ez a bizonytalanság más kulcsterületeken is rendszeresen megjelenik, és a Számvevőszéknek nem világos, milyen módszertan alapján értékelik majd a programok sikerét, vagy hogyan kezelik a végrehajtás során felmerülő kockázatokat.
Elő- és utókövetés
Különösen vitatott elem a pénzügyi kapacitásvizsgálat küszöbének megemelése. A jelenlegi Horizon Europe szabályozás szerint az 500 ezer eurót elérő vagy meghaladó támogatási igények esetében kötelező a kedvezményezettek pénzügyi stabilitásának ellenőrzése.
Az új javaslat ezt a határt 1 millió euróra emelné, így kevesebb pályázó esne ilyen vizsgálat alá.
Bár az intézkedés célja az adminisztratív terhek és az arra elhasznált idő csökkentése, a Számvevőszék szerint ez jelentősen megnövelheti annak kockázatát, hogy pénzügyileg nem kellően stabil szervezetek részesüljenek támogatásban, különösen, hogy a javaslat nem tartalmaz érdemi indokolást a küszöbemelésre, és egyéb védőintézkedéseket sem vázol fel.
A testület aggályai nem előzmény nélküliek. Hasonló problémák merültek fel a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyzet kezelésére létrehozott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) felhasználása során is. Ennél a pénzügyi irányítás és az átláthatóság hiányosságai több esetben megoldatlan kérdésekhez vezettek.
Az RRF-ből megvalósuló projektek bár némi előleg mellett utófinanszírozásba lettek, illetve lesznek kifizetve, jelenleg a sikeresség indikátora pusztán a „megvalósulás”, és bár egy saját korábbi eredményükben a Bizottság is csak „négyesre” értékelte a tagállamok költséghatékonyságát,
az összesítés 27 tagállamra vonatkozó osztályzataiból az is egyértelműnek tűnik, hogy nem lehetett túl alapos az ellenőrzés.
Ez az egyik fő kritikája az EP jelentéstevőinek is, és bár ott elsősorban az összevont nemzeti borítékoknak szólt a kritika, aggasztó, hogy a versenyképességi alapnál is felmerülnek ugyanezek az aggályok, amelyek utat engedhetnek a bizottsági önkénynek.
Persze az EB folyamatos központosítási tendenciái érthetők, amikor sok tagállam vezetésének belpolitikai áldozatokat kell hozni az egységes fellépés megteremtéséért, de a Számvevőszék arra utal, hogy a hatékonyság záloga lehet, ha az EB a korábbi tapasztalatokból kiindulva, erősebb ellenőrző eszközöket épít az ECF-be.
A testület ezért az eredmény- és hatásalapú teljesítménymutatók fontosságát hangsúlyozza a jelenlegi javaslatok elsősorban outputjellegű mutatóival szemben, amelyek például a támogatott vállalkozások számára összpontosítanak az általuk elvégzett munka minősége vagy értéke helyett. Javasolják továbbá, hogy az ECF rendeletében rögzítsék a közbenső és utólagos értékelések kötelezettségét.
Beépített rugalmasság
Szintén fontos kérdésként merül fel, hogy a „stratégiai jelentőségű” ágazatok és technológiák pontos meghatározásának hiánya is hasonlóan önkényes döntéshozatalhoz vezethet. Egyértelmű kritériumok nélkül fennáll annak veszélye, hogy a forráselosztást politikai megfontolások befolyásolják, nem pedig objektív szükségletek.
Ez is egy olyan terep azonban, ahol szükség van némi állandó rugalmasságra, hiszen a vállalások és célok elérése sokszor kompromisszumokkal járhat, és például nem elképzelhetetlen, hogy egy elengedhetetlen projekt részeként olyasfajta kutatásokat is finanszírozni kell, amelyek egyes politikai családok számára ideológiailag elfogadhatatlanok, legyen szó akár káros anyagok kibocsátásáról vagy munkahelyeket veszélyeztető automatizálásról.
Ezeken a területeken nem csoda, hogy nem akarja magát egyértelmű keretek közé szorítani az EU, amikor két legnagyobb kihívójának,
az USA és Kína jelenlegi vezetésének sincsenek különösebb fenntartásai az ilyen jellegű „áldozatok” meghozásával.
Ami jelenleg mégis ad némi keretet, az a Horizon 2028-ban induló ciklusra javasolt négy pillére és az, hogy ezek mennyi forrást használhatnak majd fel. Ezek a tervek szerint a következőképpen fognak alakulni folyóáron:
- A tudományos kiválóság pillér 44,1 milliárd eurójának célja az uniós tudományos bázis megerősítése, valamint a helyben vagy az unió határain túlról érkező tehetségek bevonzása, ergo a versenytársaktól való „agyelszívás”.
- A versenyképesség és társadalom pillér 75,9 milliárd euróval a legnagyobb részesedést kapja, és a nagy társadalmi hatású, együttműködésen alapuló kutatásokat támogatja.
- Az innováció pillér 38,8 milliárd euróból az új termékek, szolgáltatások és üzleti modellek fejlesztését célozza.
- Az európai kutatási térség pillér pedig 16,3 milliárd eurót kap, amelyből 5,5 milliárd eurót kifejezetten a részvétel bővítésére és a kiválóság terjesztésére különítenek el, elsősorban az alacsonyabb kutatási és innovációs kapacitással rendelkező régiók számára.
Ezek közül talán nem meglepő módon a második és harmadik pillér kapta a legnagyobb emelést a jelenlegi ciklushoz viszonyítva:
Az elképzelések szerint az ECF és a Horizon működése egyfajta szoros szinergiára épülne, ahol előbbi biztosítja a gyakorlati lehetőségeket és az ipari versenyképesség pénzügyi hátterét, azonban a finanszírozási mechanizmusok egyszerűsítésére való szándék szintén problémás terület a Számvevőszék véleménye szerint.
Ellenőrzési kényszer
Az átalányösszegek és az egyszerűsített költségelszámolás csökkentheti az adminisztrációt, de például nem megfelelő vagy hiányos tervezés esetén könnyen túlfizetéshez és egyéb pénzügyi kockázatokhoz vezethet. A korábban egyébként már a Bizottság által is megfogalmazott ajánlások e téren továbbra sem épültek be teljes körűen a szabályozásba.
Ezen felül bár a Számvevőszék ellenőrzési mandátuma minden uniós finanszírozási formára kiterjed, a gyakorlatban sokszor nehézségek merülnek fel, különösen akkor, amikor a kedvezményezettek harmadik feleknek nyújtanak tovább támogatást. A testület ezért
az ellenőrzési jogok egyértelmű rögzítését szorgalmazza minden kapcsolódó megállapodásban.
A Versenyképességi Alap sorsa persze nem most fog eldőlni, az MFF-ről szóló tárgyalások jelenleg az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács kezében vannak. A cél az lenne, hogy kivételesen ne az utolsó pillanatig húzzák a megegyezést, és 2026 végéig közös álláspontra jussanak.
Ez most különösen ambiciózus, mikor
egyre nagyobbnak tűnik a szakadék az európai fősodor és azok az államok közt, amelyek egyáltalán nem vagy csak nagyon nehezen engednek vélt vagy valós nemzeti érdekeikből.
Az EP mindenesetre már benyújtotta elképzeléseit egy nagyjából 10 százalékkal tovább növelt költségvetésről, amelyet várhatóan nem a már így is vitatott saját források kiterjesztésével, hanem még több tagállami hozzájárulással lehetne elérni.
Eközben most az Európai Számvevőszék az egész 2 milliárdos büdzsé pontosítását szorgalmazza, és az ebből adódó átláthatósági követelmények nem feltétlenül lesznek elfogadhatók az összes tagállami kormány számára, a közösbe fizetendő összeg emeléséről nem is beszélve.
