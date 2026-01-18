Von der Leyen: a bizonytalanság korában az EU–Mercosur megállapodás erősíti Európát

Több mint 25 évvel azután, hogy megkezdődtek az első tárgyalások, az Európai Unió és a Mercosur történelmi jelentőségű lépést tett: aláírtak egy olyan partnerségi megállapodást, amely szorosabbra fűzi a kapcsolatokat a két régió között, és közel 700 millió polgár javát szolgálja majd. Ez a partnerségi megállapodás a világ egyik legnagyobb kereskedelmi övezetét fogja létrehozni, amely 31 országra terjed ki, és a globális GDP közel egyötödét teszi ki. Meg fogja erősíteni a kapcsolatokat két hasonlóan gondolkodó térség között egy olyan időszakban, amikor a nyitottság veszélyben van.
Ez igazán fontos, hiszen olyan évet tudhatunk magunk mögött, melyet a növekvő vámok és a kereskedelmi korlátozások jellemeztek – és megállapodásunk nem csak a két földrész számára, hanem a világgazdaság egésze szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.
A jövő héten az Európai Parlament – eleget téve a végleges jóváhagyásra vonatkozó demokratikus felelősségének – megkezdi a vitát a megállapodás érdemeiről. Ez az egyezség méltó a széles körű támogatásra, és minden uniós tagállamban érezhető előnyökkel jár majd. Várakozással tekintek az európai parlamenti képviselőkkel való konstruktív együttműködés elé, hogy az európaiak teljes mértékben kihasználhassák a megállapodás kínálta lehetőségeket.
A megállapodás révén többmilliárd eurónyi vámtarifa szűnik majd meg, megnyílnak a közbeszerzési piacok, a vállalatok számára pedig kiszámíthatóbbá válik az élet – ez elengedhetetlen a tervezéshez, a terjeszkedéshez és a beruházásokhoz.
A Mercosur országaiba már most is exportáló 60ezer európai vállalatnál a megállapodás előnyei azonnal jelentkezni fognak – becslések szerint éves szinten összesen 4milliárd eurót fognak megtakarítani a kivitelt terhelő vámok könnyítése révén.
Ennél jóval több vállalkozást, kiváltképp kis- és középvállalkozást érint, hogy könnyebben tudnak majd hozzáférni egy lendületesen növekvő piachoz, ami megnyitja a lehetőségeket az új beruházások előtt, előmozdítja a növekedést és támogatja jó minőségi munkahelyek létrejöttét szerte Európában.
Az egyezség mindkét kontinensen elő fogja segíteni a gazdasági növekedést. Efelől nincs kétségünk, hiszen láttuk már, hogy ez a modell jól működik. Nyolc évvel ezelőtt lépett életbe az EU–Kanada kereskedelmi megállapodás. Azóta a kétoldalú kereskedelem több mint 70%-kal nőtt, minőségi munkahelyek jöttek létre, és megerősödött Európa kritikus fontosságú nyersanyag-ellátási lánca. Az EU–Mercosur megállapodás várhatóan hasonló előnyökkel jár majd, és az uniós export akár 50 milliárd euróval is nőhet. Nem pusztán absztrakt számok ezek – európai vállalkozások és közösségek jövőbeli sikertörténeteiről van itt szó.
Rendkívül fontos, hogy a gazdaságaink kiegészítik egymást. Európának szüksége van arra, hogy biztonságos módon hozzájusson a zöld és digitális átállást támogató nyersanyagokhoz, többek között a lítiumhoz, a vasérchez és a nikkelhez.
Ezekből Latin-Amerikában található a világ legnagyobb készletei közül több is. A Mercosur-országoknak pedig arra van szüksége, hogy stabilan hozzáférjenek a beruházásokhoz, a technológiához és a diverzifikált piacokhoz. Európa pontosan ezt nyújtja.
Az eredmény valóban mindkét fél számára előnyös: Latin-Amerika feljebb lép az értékláncban, kitermelőből feldolgozóvá és finomítóvá válik, ezáltal jobb munkahelyeket és reziliensebb ipart tud teremteni, míg Európában új lehetőségekhez jutnak a vállalatok, és javul a jövő technológiáihoz szükséges kritikus nyersanyagok ellátásbiztonsága.
A megállapodás azonban nemcsak az ipar, hanem az európai mezőgazdasági termelők számára is kedvező.
A mezőgazdasági termékek uniós exportja várhatóan közel 50 százalékkal fog nőni.
A Mercosur-országok több mint 350 európai földrajzi árujelzőt fognak elismerni: a Comté sajt, a Prosciutto di Parma, a Cava vagy a magyar pálinka és más hasonló termékek mostantól erős jogi védelmet élveznek majd Latin-Amerika-szerte. A megállapodás fontos új lehetőségeket nyit meg az uniós élelmiszer- és italexport előtt, miközben biztosítja, hogy az Unióba behozott termékek megfeleljenek a szigorú európai egészségügyi és biztonsági előírásoknak. Emellett erős biztosítékokat foglaltunk a megállapodásba annak érdekében, hogy megvédjük érzékeny agrár-élelmiszeripari ágazatunkat, így szükség esetén korlátozni tudjuk a Mercosurból érkező importot. Ez a megállapodás jól szemlélteti, hogy a nyílt kereskedelem és a kereskedelem védelme nem kell, hogy ellentétes legyen egymással: mindkettő szerves részét képezi a megállapodásnak. Ezért tehát az uniós gazdaság minden ágazata, a mezőgazdasági termelők is, bizalommal támogathatják.
A megállapodás jelentősége messze túlmutat a gazdaságon. Stratégiai állásfoglalás is korunkban, melyre a geopolitikai tömbök közötti kapcsolatok kiéleződése és a növekvő mértékű széttagoltság nyomja rá a bélyegét. Az EU és a Mercosur a vetélkedés helyett az együttműködést, a polarizálódás helyett a partnerséget választja. A megállapodás rávilágít arra, hogy a világ gyorsan növekvő gazdaságainak erős kereskedelmi és beruházási kapcsolatokra van szüksége Európával, mely továbbra is stabil és megbízható partner.
A világszintű gazdasági bizonytalanság és geopolitikai széttöredezés közepette az EU és a Mercosur valami mást épít: megbízható, stabilitáson és kiszámíthatóságon alapuló kapcsolatokat, és a jogállamiság elvén alapuló hatalmas, integrált piacot. A megállapodás közös platformot biztosít korunk legnagyobb globális kihívásainak kezeléséhez, a klímaváltozástól az erdőirtásokon át a globális intézmények megerősítéséig és megreformálásáig.
Ez a megállapodás több egy kereskedelmi megállapodásnál. Olyan, hasonlóan gondolkodó régiók szándéknyilatkozata, amelyek eltökélt szándéka a nyitottabb, kiszámíthatóbb és együttműködőbb globális gazdaság kialakítása. Amióta 2000-ben megkezdődtek a tárgyalások, politikai döntéshozók sora dolgozott azon, hogy a kezdeményezés valóra váljon. Az a tény, hogy a megállapodást most – a konfliktusok, a széttagoltság és a növekvő protekcionizmus időszakában – sikerült valóra váltanunk, egyértelmű jelzés a világ felé:
a globális kereskedelem épülhet még a bizalomra és a közös érdekekre, és valódi előnyökkel járhat polgáraink és gazdaságaink számára.
Címlapkép forrása: EU
Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt
A katonaság megtagadta, hogy titkos dollártartalékaival besegítsen, ami egy gazdasági puccskísérlet lehet.
Most már végre drága az OTP?
A kérdés, ami sokakat érdekel.
Áll a bál az EU vámágyúja körül, Trump fenyegetése elhozhatja a tűzparancsot
Az USA szerint nem fog elsülni a gazdasági csodafegyver.
Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi
Komoly geopolitikai jelentőség.
Bemutatták az új KRESZ-t: rengeteg változásra kell készülni az utakon
Évtizedek óta nem történt ilyen.
Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
A légvédelem egész éjjel dolgozott - Kifejezetten intenzív volt az orosz csapás.
Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét
Fontos jelzést kapnak ezzel a befektetők az intézmény függetlenségéről.
Amerikai támadástól kezdett rettegni egy egész ország: az elnök mindenkit nyugtatni próbál
Aggasztó képek jelentek meg a közösségi médiában.
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Hogyan érvényesítheted az elévülést? Elévülés A-Z-ig
Ebben az írásban megtalál minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!