Von der Leyen: a bizonytalanság korában az EU–Mercosur megállapodás erősíti Európát

Több mint negyedszázados tárgyalássorozat végére tett pontot az Európai Unió és a Mercosur, amikor aláírták azt a partnerségi megállapodást, amely a világ egyik legnagyobb, közel 700 millió embert felölelő gazdasági térségét hozhatja létre. Az egyezség egy olyan időszakban született meg, amikor a globális kereskedelmet egyre inkább vámháborúk, korlátozások és geopolitikai széttöredezés jellemzi, és éppen ezért politikai értelemben is világos állásfoglalás a nyitottság és az együttműködés mellett. A megállapodás többmilliárd eurónyi vám eltörlésével, a piacok megnyitásával és a jogi kiszámíthatóság erősítésével érdemi növekedési és beruházási lökést adhat mindkét kontinensnek, különösen az exportáló vállalatok és a kis- és középvállalkozások számára. Stratégiai szinten Európa ellátásbiztonságát is erősíti a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés révén, miközben Latin-Amerikának technológiát, tőkét és magasabb hozzáadott értékű termelési lehetőségeket kínál. A jövő héten az Európai Parlamentben induló vita már nem csupán egy kereskedelmi egyezményről, hanem arról szól majd, hogy az EU és partnerei milyen szerepet kívánnak betölteni egy fragmentálódó világgazdaságban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének vendégcikke a Portfolio-n.

Több mint 25 évvel azután, hogy megkezdődtek az első tárgyalások, az Európai Unió és a Mercosur történelmi jelentőségű lépést tett: aláírtak egy olyan partnerségi megállapodást, amely szorosabbra fűzi a kapcsolatokat a két régió között, és közel 700 millió polgár javát szolgálja majd. Ez a partnerségi megállapodás a világ egyik legnagyobb kereskedelmi övezetét fogja létrehozni, amely 31 országra terjed ki, és a globális GDP közel egyötödét teszi ki. Meg fogja erősíteni a kapcsolatokat két hasonlóan gondolkodó térség között egy olyan időszakban, amikor a nyitottság veszélyben van.

Ez igazán fontos, hiszen olyan évet tudhatunk magunk mögött, melyet a növekvő vámok és a kereskedelmi korlátozások jellemeztek – és megállapodásunk nem csak a két földrész számára, hanem a világgazdaság egésze szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.

A jövő héten az Európai Parlament – eleget téve a végleges jóváhagyásra vonatkozó demokratikus felelősségének – megkezdi a vitát a megállapodás érdemeiről. Ez az egyezség méltó a széles körű támogatásra, és minden uniós tagállamban érezhető előnyökkel jár majd. Várakozással tekintek az európai parlamenti képviselőkkel való konstruktív együttműködés elé, hogy az európaiak teljes mértékben kihasználhassák a megállapodás kínálta lehetőségeket.

A megállapodás révén többmilliárd eurónyi vámtarifa szűnik majd meg, megnyílnak a közbeszerzési piacok, a vállalatok számára pedig kiszámíthatóbbá válik az élet – ez elengedhetetlen a tervezéshez, a terjeszkedéshez és a beruházásokhoz.

A Mercosur országaiba már most is exportáló 60ezer európai vállalatnál a megállapodás előnyei azonnal jelentkezni fognak – becslések szerint éves szinten összesen 4milliárd eurót fognak megtakarítani a kivitelt terhelő vámok könnyítése révén.

Ennél jóval több vállalkozást, kiváltképp kis- és középvállalkozást érint, hogy könnyebben tudnak majd hozzáférni egy lendületesen növekvő piachoz, ami megnyitja a lehetőségeket az új beruházások előtt, előmozdítja a növekedést és támogatja jó minőségi munkahelyek létrejöttét szerte Európában.

Az egyezség mindkét kontinensen elő fogja segíteni a gazdasági növekedést. Efelől nincs kétségünk, hiszen láttuk már, hogy ez a modell jól működik. Nyolc évvel ezelőtt lépett életbe az EU–Kanada kereskedelmi megállapodás. Azóta a kétoldalú kereskedelem több mint 70%-kal nőtt, minőségi munkahelyek jöttek létre, és megerősödött Európa kritikus fontosságú nyersanyag-ellátási lánca. Az EU–Mercosur megállapodás várhatóan hasonló előnyökkel jár majd, és az uniós export akár 50 milliárd euróval is nőhet. Nem pusztán absztrakt számok ezek – európai vállalkozások és közösségek jövőbeli sikertörténeteiről van itt szó.

Rendkívül fontos, hogy a gazdaságaink kiegészítik egymást. Európának szüksége van arra, hogy biztonságos módon hozzájusson a zöld és digitális átállást támogató nyersanyagokhoz, többek között a lítiumhoz, a vasérchez és a nikkelhez.

Ezekből Latin-Amerikában található a világ legnagyobb készletei közül több is. A Mercosur-országoknak pedig arra van szüksége, hogy stabilan hozzáférjenek a beruházásokhoz, a technológiához és a diverzifikált piacokhoz. Európa pontosan ezt nyújtja.

Az eredmény valóban mindkét fél számára előnyös: Latin-Amerika feljebb lép az értékláncban, kitermelőből feldolgozóvá és finomítóvá válik, ezáltal jobb munkahelyeket és reziliensebb ipart tud teremteni, míg Európában új lehetőségekhez jutnak a vállalatok, és javul a jövő technológiáihoz szükséges kritikus nyersanyagok ellátásbiztonsága.

A megállapodás azonban nemcsak az ipar, hanem az európai mezőgazdasági termelők számára is kedvező.

A mezőgazdasági termékek uniós exportja várhatóan közel 50 százalékkal fog nőni.

A Mercosur-országok több mint 350 európai földrajzi árujelzőt fognak elismerni: a Comté sajt, a Prosciutto di Parma, a Cava vagy a magyar pálinka és más hasonló termékek mostantól erős jogi védelmet élveznek majd Latin-Amerika-szerte. A megállapodás fontos új lehetőségeket nyit meg az uniós élelmiszer- és italexport előtt, miközben biztosítja, hogy az Unióba behozott termékek megfeleljenek a szigorú európai egészségügyi és biztonsági előírásoknak. Emellett erős biztosítékokat foglaltunk a megállapodásba annak érdekében, hogy megvédjük érzékeny agrár-élelmiszeripari ágazatunkat, így szükség esetén korlátozni tudjuk a Mercosurból érkező importot. Ez a megállapodás jól szemlélteti, hogy a nyílt kereskedelem és a kereskedelem védelme nem kell, hogy ellentétes legyen egymással: mindkettő szerves részét képezi a megállapodásnak. Ezért tehát az uniós gazdaság minden ágazata, a mezőgazdasági termelők is, bizalommal támogathatják.

A megállapodás jelentősége messze túlmutat a gazdaságon. Stratégiai állásfoglalás is korunkban, melyre a geopolitikai tömbök közötti kapcsolatok kiéleződése és a növekvő mértékű széttagoltság nyomja rá a bélyegét. Az EU és a Mercosur a vetélkedés helyett az együttműködést, a polarizálódás helyett a partnerséget választja. A megállapodás rávilágít arra, hogy a világ gyorsan növekvő gazdaságainak erős kereskedelmi és beruházási kapcsolatokra van szüksége Európával, mely továbbra is stabil és megbízható partner.

A világszintű gazdasági bizonytalanság és geopolitikai széttöredezés közepette az EU és a Mercosur valami mást épít: megbízható, stabilitáson és kiszámíthatóságon alapuló kapcsolatokat, és a jogállamiság elvén alapuló hatalmas, integrált piacot. A megállapodás közös platformot biztosít korunk legnagyobb globális kihívásainak kezeléséhez, a klímaváltozástól az erdőirtásokon át a globális intézmények megerősítéséig és megreformálásáig.

Ez a megállapodás több egy kereskedelmi megállapodásnál. Olyan, hasonlóan gondolkodó régiók szándéknyilatkozata, amelyek eltökélt szándéka a nyitottabb, kiszámíthatóbb és együttműködőbb globális gazdaság kialakítása. Amióta 2000-ben megkezdődtek a tárgyalások, politikai döntéshozók sora dolgozott azon, hogy a kezdeményezés valóra váljon. Az a tény, hogy a megállapodást most – a konfliktusok, a széttagoltság és a növekvő protekcionizmus időszakában – sikerült valóra váltanunk, egyértelmű jelzés a világ felé:

a globális kereskedelem épülhet még a bizalomra és a közös érdekekre, és valódi előnyökkel járhat polgáraink és gazdaságaink számára.

