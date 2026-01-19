Brutálisan kiakadt Európa legnagyobb hatalma: Trump átlépte a vörös vonalat!

Lars Klingbeil német és Roland Lescure francia pénzügyminiszter közösen nyilatkozta, miután Trump hétvégén bejelentette, hogy február 1-jétől 10 százalékos, júniustól pedig 25 százalékos vámot vetne ki nyolc európai ország termékeire, amennyiben nem születik megállapodás Grönland „megvásárlásáról”.
Folyamatosan új provokációkkal, új ellenségeskedésekkel szembesülünk Trump részéről, és nekünk, európaiaknak egyértelművé kell tennünk, hogy mostanra elérte tűrőképességünk határát. Van egy jogilag létrehozott európai eszközkészlet, amely nagyon precíz intézkedésekkel tud reagálni a gazdasági zsarolásra…
– jelentette ki Klingbeil hétfőn.
Eddig rendkívül egységesnek tűnik a kontinens válasza, hiszen az Európai Tanácsot vezető António Costától, az Keir Starmer brit miniszterelnökön keresztül Giorgia Meloni olasz elnökig mindenki határozottan elítélte Trump Grönlandra benyújtott igényét és a mellé társított vámfenyegetést.
A legerősebb hang mindenesetre a francia elnöktől, Emmanuel Macrontól érkezett, aki az EU kényszerítésellenes eszközének (ACI) bevetését kérte, amihez a minősített többséget kívánó döntés miatt Németország támogatására is szüksége lesz.
Ez a gyakorlatban különböző intézkedésekkel összességében egy 93 milliárd eurós terhet jelentene az USA-nak, amely vagy meghátrálásra kényszeríti az amerikai elnököt, vagy végzetesen eldurvíthatja a két nyugati blokk közötti vámháborút.
A már jóváhagyott intézkedések gyorsan bevezethetők lennének, mivel a válaszcsapást a júliusi kereskedelmi megállapodáskor függesztették fel, és most februárban lenne esedékes erről újra döntést hozni. Az ACI elsősorban amerikai ipari termékeket célozna, köztük Boeing repülőgépeket, az Egyesült Államokban gyártott autókat és a bourbon whiskyt.
A lap szerint a bejelentés a piacokat is megrázta: a Stoxx Europe 600 index 0,8 százalékkal esett vissza hétfő reggel, főleg az amerikai kitettségű ágazatok, például az autógyártók és a luxuscégek részvényei gyengültek.
Ugyan a kezdetleges 10 százalékos vámteher önmagában nem feltétlen jelent katasztrófát, a Bloomberg Economics becslése szerint a júniusra előirányzott 25 százalékos vámok
az érintett országok amerikai exportját akár 50 százalékkal is visszavethetnék, leginkább Németországot, Svédországot és Dániát érintve.
Pontosan ezért meglepő Klingbeil gyors reakciója, hiszen a korábbi EU–USA megállapodásban pont a német járműipar javára vállalt el egy sor kötelezettséget az EU, hogy az április óta vonatkozó 27,5 százalékos autóvámok az újonnan kialkudott 15 százalékos plafonnal jelentősen csökkenjenek.
Az ügyben azóta megszólalt Friedrich Merz német kancellár is, aki azért egy fokkal óvatosabb kijelentést tett:
Franciaországot az amerikai vámok más mértékben érintik, mint minket, és ebben a tekintetben megértem, hogy a francia kormány és a francia elnök kissé keményebb reakciót kívánnak tanúsítani, mint mi.
– mondta Merz, mielőtt hozzátette, hogy
Mindazonáltal sikerülni fog közös álláspontot kialakítani, mielőtt az Európai Tanácsban találkozunk.
Az már szinte elkerülhetetlennek látszik, hogy az EU első körben felfüggeszti a júliusban megkötött uniós–amerikai kereskedelmi megállapodás végrehajtását, amelyhez még az Európai Parlament beleegyezése szükséges.
Ez azzal vált lehetővé, hogy a szociáldemokraták a zöldek és a liberálisok mellett most a a lap szerint a jobbközép- és nagy részben Merz pártjának képviselőiből álló Néppárt is csatlakozhat a késleltetéshez az újabb fenyegetésekre reagálva.
Címlapkép forrása: EU
