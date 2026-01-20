Brüsszel a gyökerestül tépné ki a rendszerbe ültetett szivárgási kockázatot

Az Európai Bizottság újabb lépésre készül annak érdekében, hogy visszaszorítsa a kínai technológiai vállalatok, mindenekelőtt a Huawei jelenlétét az európai 5G-hálózatok kritikus elemeiben. A testület kedden terjeszti elő az új kiberbiztonsági jogszabálycsomagot, amely immár uniós jogi alapon tenné lehetővé a magas kockázatúnak minősített beszállítók kizárását, véget vetve a korábbi, önkéntes tagállami végrehajtás gyakorlatának. Az Európai Bizottság számításai szerint nem lenne olcsó mulatság felszámolni a kínai részesedést, de szükséges lépés, hogyha a tagállamok komolyan akarják venni az EU biztonságát.

Henna Virkkunen, a Bizottság technológiai és biztonságpolitikai ügyekért felelős ügyvezető alelnöke szerint az elmúlt évek tapasztalatai egyértelművé tették, hogy a 2020-ban elfogadott, úgynevezett 5G Security Toolbox nem hozta meg a kívánt eredményt - írja a Politico.

Bár az iránymutatások világosan azonosították a magas kockázatú beszállítókat, több tagállam továbbra is engedte, hogy ezek a vállalatok jelen legyenek a távközlési infrastruktúra legérzékenyebb pontjain. A Bizottság ezért most szigorúbb, kötelező erejű szabályozást tart szükségesnek.

Az új kiberbiztonsági jogszabály elsődleges célja, hogy korlátozza a kínai beszállítók részvételét az európai kritikus infrastruktúrákban. Bár a vita középpontjában a távközlési hálózatok állnak, a szabályozás hatása ennél jóval szélesebb lehet, és érintheti az energiaellátást, a közlekedést, a biztonságtechnikai eszközöket, valamint más, digitálisan összekapcsolt ágazatokat is.

A kezdeményezést elsősorban azok a tagállamok és politikai szereplők támogatják, amelyek szerint Kína technológiai térnyerése mára közvetlen biztonsági kockázattá vált Európa számára. Ugyanakkor a lépés érzékeny geopolitikai pillanatban érkezik, mivel

Kína megtorló intézkedésekkel reagálhat, miközben az Európai Unió az Egyesült Államokkal is kereskedelmi feszültségekkel néz szembe.

Az Európai Unió már 2020-ban célul tűzte ki, hogy fokozatosan kivezeti a Huawei és a ZTE eszközeit az 5G-hálózatokból, ám az akkori intézkedések nem voltak kötelezőek. Több nemzeti kormány halogatta a döntést, részben a kínai kereskedelmi ellenlépések miatti aggodalmak miatt.

A mostani jogszabálytervezet részletesen meghatározná, miként kell a hatóságoknak értékelniük a kockázatokat a kritikus ágazatokban, és milyen feltételek mellett lehet egy beszállítót kizárni az uniós piac egyes szegmenseiből.

A vizsgálat során figyelembe vennék azt is, hogy az adott vállalat olyan országból származik-e, amelyet az EU nem tekint baráti partnernek, különös tekintettel Kínára. A távközlési szektorban a kockázatelemzés már rendelkezésre áll, ezért itt viszonylag gyors döntés születhet a magas kockázatú 5G-beszállítók formális kizárásáról.

Virkkunen hangsúlyozta, hogy a szolgáltatók számára hároméves átmeneti időszakot biztosítanának a magas kockázatú eszközök kivezetésére.

A Bizottság becslése szerint ez 3–4 milliárd eurós gazdasági költséggel járna az uniós mobilhálózatok esetében.

Az alelnök szerint bár a ár nem kicsi, az elfogadhatatlan, hogy miközben a tagállamok jelentős összegeket fordítanak védelemre és biztonságra, kritikus infrastruktúrájukban továbbra is kockázatos beszállítók legyenek jelen.

Egyelőre nem világos, hogy a magas kockázatú beszállítók listáját uniós vagy nemzeti szinten vezetnék-e, és mely hatóságok lennének ezért felelősek. A javaslat a következő hónapokban az Európai Parlament és a Tanács elé kerül, ahol várhatóan komoly ellenállásba ütközik majd azon tagállamok részéről, amelyek szerint Brüsszel túlzottan beavatkozik a nemzeti biztonságpolitikába.

Magyarországnak egyébként már 2013 óta van stratégiai partnerségben a Huaweivel, és Európán belül az 5G-berendezéseinek becsült részesedése a nemzeti távközlési hálózatokban az egyik legnagyobb hazánkban. Egy felmérés szerint szinte minden uniós országban 50 százalék alatt van.

Németországban 59%, Magyarországon 62%, amelyeknél csak Bulgáriában (65%), Ausztriában és Csehországban (67%) nagyobb, míg

a legextrémebb pont az EU soros elnökségét vivő Ciprus, ahol a teljes rendszert a Huawei és a ZTE biztosítja.

Címlapkép forrása: EU