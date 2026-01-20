Brüsszel megtörte a csendet: példátlan lépésre szánták el magukat az amerikai szankciók után

A döntésről a múlt heti biztoskollégiumi ülésen határoztak, hetekkel azután, hogy Washington vízumtilalmat vezetett be Bretonnal és négy másik európai személlyel szemben.

A volt biztos az uniós digitális jogszabályok következetes védelmezése, valamint az Elon Muskkal folytatott konfliktusai miatt vált a MAGA-mozgalom célpontjává. Az amerikai külügyminisztérium decemberben azzal vádolta meg, hogy a blokk digitális szabályainak végrehajtása során amerikai közösségimédia-platformokat próbált cenzúrára kényszeríteni, amit Breton többször is határozottan visszautasított.

Azért szankcionáltak, mert végeztem a munkámat. Ez egy olyan törvény, amit a demokráciánk akart

– mondta Breton hétfőn a France 2 televíziónak.

A szankciók szokatlan egységet teremtettek az Európai Parlamentben és a tagállamok kormányai között: vezető politikusok megtorló lépésekre szólítottak fel az európai szabályozási autonómia védelmében. Sokan azonban – köztük maga Breton is – túlságosan visszafogottnak ítélték a Bizottság eddigi válaszát.

Az uniós végrehajtó testület korábban közölte, hogy felvilágosítást kért az amerikai hatóságoktól, és gyors, határozott választ ígért az általa indokolatlannak nevezett intézkedésekre.

Egy bennfentes szerint azonban Breton hiába várta, hogy a testület proaktívan lépjen, végül neki magának kellett hivatalosan kérnie a jogi támogatást.

A belső szabályzat értelmében Brüsszelnek a tisztviselők távozása után is védelmet kell nyújtania számukra a hivatali tevékenységükből eredő perek és fenyegetések ellen. Az uniós támogatás ennek megfelelően fedezni fogja Breton jogi költségeit is.

