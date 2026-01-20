  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Brüsszel megtörte a csendet: példátlan lépésre szánták el magukat az amerikai szankciók után
Uniós források

Brüsszel megtörte a csendet: példátlan lépésre szánták el magukat az amerikai szankciók után

Portfolio
Az Európai Bizottság jogi támogatást nyújt Thierry Breton volt belső piaci biztosnak az ellene elrendelt amerikai vízumszankciókkal szembeni fellépéshez, amit öt uniós tisztviselő erősített meg az Euractivnak.

A döntésről a múlt heti biztoskollégiumi ülésen határoztak, hetekkel azután, hogy Washington vízumtilalmat vezetett be Bretonnal és négy másik európai személlyel szemben.

A volt biztos az uniós digitális jogszabályok következetes védelmezése, valamint az Elon Muskkal folytatott konfliktusai miatt vált a MAGA-mozgalom célpontjává. Az amerikai külügyminisztérium decemberben azzal vádolta meg, hogy a blokk digitális szabályainak végrehajtása során amerikai közösségimédia-platformokat próbált cenzúrára kényszeríteni, amit Breton többször is határozottan visszautasított.

Azért szankcionáltak, mert végeztem a munkámat. Ez egy olyan törvény, amit a demokráciánk akart

– mondta Breton hétfőn a France 2 televíziónak.

Még több Uniós források

Áll a bál az EU vámágyúja körül, Trump fenyegetése elhozhatja a tűzparancsot

Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket

Brutálisan kiakadt Európa legnagyobb hatalma: Trump átlépte a vörös vonalat!

A szankciók szokatlan egységet teremtettek az Európai Parlamentben és a tagállamok kormányai között: vezető politikusok megtorló lépésekre szólítottak fel az európai szabályozási autonómia védelmében. Sokan azonban – köztük maga Breton is – túlságosan visszafogottnak ítélték a Bizottság eddigi válaszát.

Az uniós végrehajtó testület korábban közölte, hogy felvilágosítást kért az amerikai hatóságoktól, és gyors, határozott választ ígért az általa indokolatlannak nevezett intézkedésekre.

Egy bennfentes szerint azonban Breton hiába várta, hogy a testület proaktívan lépjen, végül neki magának kellett hivatalosan kérnie a jogi támogatást.

A belső szabályzat értelmében Brüsszelnek a tisztviselők távozása után is védelmet kell nyújtania számukra a hivatali tevékenységükből eredő perek és fenyegetések ellen. Az uniós támogatás ennek megfelelően fedezni fogja Breton jogi költségeit is.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Trump felgyújtotta a vámfrontot – Brüsszel lángszóróval lépne a vastag jégre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility