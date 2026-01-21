  • Megjelenítés
Kihúzzák a talajt a 800 milliárdos ukrajnai terv alól

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szerdán érkezik Davosba a Világgazdasági Fórumra, ám látogatását már az elején feszültségek árnyékolják be. Európai és amerikai források szerint a transzatlanti viták miatt elhalasztották egy nagyszabású, Ukrajna háború utáni újjáépítését célzó gazdasági csomag bejelentését, amelyet eredetileg a fórumon írtak volna alá – írja a Financial Times. A mintegy 800 milliárd dolláros „jóléti tervet” Ukrajna, az európai partnerek és az Egyesült Államok között tervezték elfogadni, ám Trump Grönlandra benyújtott igénye úgy látszik, teljesen megakasztotta a folyamatot.

Az Ukrajna jóléti tervről, a majdani újjáépítési elképzelésről és az egész ukrán finanszírozási elképzelésről nemrég már részletesen beszámoltunk, azonban mostanra minden jel arra mutat, hogy a vártakkal ellentétben elmarad a 800 milliárdos tőkemegmozgatási bejelentés, amelyet főleg az európai és amerikai magántőke megmozgatásával képzeltek el.

Ugyan az USA elvileg hajlott a nagyszabású terv beharangozására, Trump grönlandi lépései és az általa javasolt „Béketanács”, amely Gázát és más globális konfliktusok rendezését felügyelné, és amelybe többek között az Ukrajna ellen háborút indító Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívta, a lapnak nyilatkozó európai diplomaták szerint olyan lépések, amelyek felett nem lehet szó nélkül elmenni.

A helyzeten az sem segít, hogy Trump hétvégén vámokkal fenyegetett meg nyolc európai NATO-szövetségest, miután azok katonai gyakorlatok előkészítéséhez csapatokat küldtek Grönlandra. Azóta uniós oldalról a „gazdasági rakétavetőként” emlegetett kényszerítés elleni eszköz (ACI) bevetése is felmerült válaszként, de a lényeg, hogy a grönlandi vita teljesen megakasztotta a háttértárgyalásokat.

Amerikai részről nem jelent meg a képviselő egy hét eleji egyeztetésen, és uniós diplomaták szerint súlyosan megváltozott a hangulat. Az EU-ban úgy érzik, Trump most egy olyan határt lépett át, amely mellett lehetetlen elmenni, de legalábbis az biztos, hogy

senkinek sincs kedve most Trumppal villogni.

A késlekedés Ukrajnában is csalódást keltett, bár Kijev szerint a jóléti terv továbbra is kulcsfontosságú, és később még aláírható. Volodimir Zelenszkíj ukrán elnök nem véletlenül nem utazott Davosba.

Kedden már elmondta, hogy nehéz elképzelnie azt, hogy egy béketestületben üljön Putyinnal, és nyilván nem örül annak, hogy Grönland problémája nagy részben kitakarja Ukrajnát. Ennek ellenére úgy fogalmazott a tervvel kapcsolatban, hogy

Az elkészítése már az utolsó szakaszban van. Ha a dokumentumok készen vannak, megbeszélést tartunk, és oda utazunk aláírni [Davosba].

Címlapkép forrása: EU

