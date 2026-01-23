  • Megjelenítés
Megmondták Ursula von der Leyennek, ne várjon az ítéletre, azonnal léptesse életbe a magyar kormánynak is fájó tervet
Uniós források

Megmondták Ursula von der Leyennek, ne várjon az ítéletre, azonnal léptesse életbe a magyar kormánynak is fájó tervet

Portfolio
Az uniós vezetők egy része egészen egyértelműen arra sürgeti Brüsszelt, hogy haladéktalanul léptesse életbe az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti átfogó kereskedelmi megállapodást – írja a Financial Times. Hiába született az Európai Parlamentben döntés a bírósági normakontrollról, a geopolitikai nyomások miatt jó esély van rá, hogy a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen olyan döntést hoz, amely megkérdőjelezheti az uniós működést.

Az Európai Parlament képviselői szerdán egy nagyon szoros szavazásban döntöttek arról, hogy a Mercosur-megállapodást továbbküldjék az Európai Unió Bíróságára, hogy az véleményezze a 25 éve tárgyalt kereskedelmi megállapodás tagállamok által elfogadott formáját. Ez a folyamat másfél vagy akár két évig is eltarthat, de a Bizottságnak jogilag adott a lehetőség arra, hogy a megállapodást ideiglenesen alkalmazza, amíg megszületik a bírósági döntés.

A Brazíliával, Argentínával, Uruguayjal és Paraguayjal kötött egyezmény fokozatosan vezetne ki egy sor magas vámot, és így egy 260 millió embert számláló piacot nyitna meg az európai exportőrök előtt. A Bizottság becslései szerint ezzel

évente 4 milliárd eurót takarítanának meg az uniós vállalatoknak, és ezenfelül 2040-re nagyjából 50 milliárd euróval nőne a két ország között folytatott árukereskedelem.

Az európai agrárium szereplői ezzel szemben attól tartanak, hogy a főleg Brazíliában előállított hústermékek az alacsonynak vélt standardok miatt sokkal olcsóbban jöhetnek majd be az unió piacára, ezzel pedig jelentősen lenyomhatják a fogyasztói árakat, ellehetetlenítve az EU-s mezőgazdaságot.

A Mercosur-megállapodás értelmében a dél-amerikai országoknak ugyanolyan elvárásoknak kellene megfelelniük, mint az uniós gazdáknak, de a sok beépített védőintézkedés ellenére

sokan nem bíznak abban, hogy az Európai Bizottság képes lesz ellenőrizni az ottani feldolgozást.

A vitától függetlenül azonban azt nehéz tagadni, hogy geopolitikailag nagy szüksége lenne erre Európának. A német ipar szereplői azzal érvelnek, hogy az egyezmény különösen fontos az Egyesült Államok vámintézkedései és a Kínába irányuló európai export visszaesése fényében, és több ország vezetője is ezen a véleményen van.

Amikor arról kérdezték, hogy Brüsszelnek a parlamenti lépés ellenére is tovább kellene-e mennie az egyezmény végrehajtásával, Dick Schoof holland miniszterelnök egyértelműen fogalmazott:

Szerintem egyszerűen folytatniuk kell.

Hasonlóan nyilatkozott Christian Stocker osztrák kancellár is, aki azzal érvelt, hogy teljesen bevett gyakorlat egy ilyen megállapodás ideiglenes alkalmazása. Ez önmagában igaz is, de ez esetben az EP célja explicit módon annak késleltetése volt, pedig az ő hozzájárulásuk is kell az egyezmény hivatalos elfogadásához.

Friedrich Merz német kancellár persze a leghatározottabb az egyezmény ideiglenes alkalmazásának követelésében, és várhatóan más uniós vezetőket is erre fog buzdítani.

Természetesen korábban Emmanuel Macron francia elnök az ellenkező oldalon hosszan beszélt arról, hogy folytatni fogja a harcot a Mercosur-megállapodás ellen, még akkor is, ha úgy érzi eddig is erős fékeket sikerült kialkudni.

A végrehajtás akár már márciusban megkezdődhet, amikor Paraguay várhatóan elsőként ratifikálja az egyezményt a Mercosur-országok közül. Az Európai Parlament két legnagyobb frakciója (EPP, S&D) megerősítette, hogy egy ilyen lépést jogszerűnek tartanának, jóllehet az ellenzők (Baloldal, Patrióták) szerint ez a demokratikus eljárások megkerülését jelentené.

Az Európai Bizottság mindenesetre kitart amellett, hogy megfelelő védintézkedések állnak rendelkezésre arra az esetre, ha az import hirtelen megugrana az érzékeny ágazatokban, ezért ha valóban bíznak a számításaikban, akkor

a demokratikus aggályok ellenére várhatóan meglépik az ideiglenes alkalmazást.



