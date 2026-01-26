Alkoholmámort remélnek az uniós nagykutyák Brüsszel legújabb húzásától

Hatalmas egyezmény bejelentésére készülnek a napokban az Európai Unió és a világ legnépesebb országa, India között, amelynek részét képezi az alkoholokra vonatkozó tarifák nagy mértékű elkaszálása is. Ugyan a vámalku leghangsúlyosabban a német autóiparnak kedvezhet, a több tagállam számol azzal, hogy az alkoholokra és különösen a borokra vonatkozó költségek csökkenésével még nagyobb tempóban nőhet az európai termékek fogyasztása Indiában.

Az Európai Unió jelenleg több bort exportál Izland nagyjából 400 000 lakosának, mint Indiának, ahol mintegy 1,4 milliárd ember él – írja a Politico. Ez az arány azonban nem aggasztja az európai termelőket, akik most abban reménykedhetnek, hogy az ezen a héten zajló EU–India kereskedelmi tárgyalások a világ legnépesebb piacát nyitják meg termékeik előtt.

A friss szabadkereskedelmi megállapodást akár már kedden is aláírhatja az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen, amely

jelentősen csökkenthetné, a bor esetében 150 százalékos indiai alkoholvámokat.

Érthető, hogy a termelők sokat várnak a megállapodástól, hiszen Európában látványosan visszaesett a borfogyasztás az utóbbi időben. Az Eurostat adatai szerint az egy főre jutó éves fogyasztás a 2005-ös év majdnem 30 literéről 20,6 literre csökkent 2024-re. Hasonló trendek rajzolódnak ki az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is, amelyek az EU-s alkoholexport messze legfontosabb piacai.

A nyugati országokkal szemben Indiában jelenleg még 1 liter alatt van az éves borfogyasztás, azonban ez könnyen robbanásszerű növekedésbe fordulhat át, ha az ország szélesebb rétegei férhetnek majd hozzá a vámcsökkentés miatt jóval olcsóbban hozzáférhető európai borokhoz.

A kereslet növekedése már az utóbbi években is jelentős volt: 2019 és 2023 között az EU-ból Indiába irányuló borexport átlagosan évi 12 százalékkal bővült, de az ott elfogyasztott bor döntő része továbbra is hazai termelésből származik.

2025-ben mindössze az EU teljes borexportjának még mindig csupán körülbelül 0,5 százaléka irányult Indiába. Ebben éllovas Olaszország a maga 6000 hektoliterével és második Franciaország 4500-zal, miközben Magyarország csupán 5 hektolitert szállított.

Jelenleg ezek túlnyomó része kifejezetten az alsóbb kategóriás, olcsó borokban merül ki – hogy kevésbé legyen érezhető a 150 százalékos tarifa a fogyasztói árakon – és csak kis mennyiségben mennek a különlegesen magas minőségű borok, amelyeket csak az ország jóval szűkebb jómódú rétegei tudnak megfizetni.

Az ágazat reményei szerint egy megállapodás esetén a 2,50 euró feletti palackokra kivetett vámok idővel 20 százalék körülre csökkenhetnének,

ami elsősorban a középkategóriás boroknak kedvezne. Ezek adják az EU teljes exportjának gerincét. Persze ebbe az indiai boriparnak is lesz némi beleszólása, amelynek szereplői egy üvegenkénti fix összeggel egészítenék ki a százalékos vámokat, hogy az árverseny továbbra is nekik kedvezzen.

Ezen kívül különösen nagy lehetőség nyílhat a pezsgők és habzóborok előtt, mivel

az Indiában fogyasztott szőlőalapú erjesztett termékek mintegy 47 százaléka buborékos.

Az olasz előrejelzések alapján 2028-ig a habzóborok iránti kereslet négyszer gyorsabban nőhet, mint a hagyományos boroké, ami kifejezetten kedvező lehet számukra, hiszen az általuk előállított habzóborok általánosságban olcsóbbak, mint a kizárólag Franciaországban előállítható pezsgők.

Alapvetően persze a felsőkategóriás borok és pezsgők az olcsóbb termékek népszerűségét is húzzák, és ezeken túl még nagyobb potenciál lehet a tömény italok terén, hiszen ezek Indiában még a sörfogyasztás volumenét is meghaladják, így sok uniós gyártó már most is jelen van az ázsiai piacon.

