Alkoholmámort remélnek az uniós nagykutyák Brüsszel legújabb húzásától

Az Európai Unió jelenleg több bort exportál Izland nagyjából 400 000 lakosának, mint Indiának, ahol mintegy 1,4 milliárd ember él – írja a Politico. Ez az arány azonban nem aggasztja az európai termelőket, akik most abban reménykedhetnek, hogy az ezen a héten zajló EU–India kereskedelmi tárgyalások a világ legnépesebb piacát nyitják meg termékeik előtt.
A friss szabadkereskedelmi megállapodást akár már kedden is aláírhatja az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen, amely
jelentősen csökkenthetné, a bor esetében 150 százalékos indiai alkoholvámokat.
Érthető, hogy a termelők sokat várnak a megállapodástól, hiszen Európában látványosan visszaesett a borfogyasztás az utóbbi időben. Az Eurostat adatai szerint az egy főre jutó éves fogyasztás a 2005-ös év majdnem 30 literéről 20,6 literre csökkent 2024-re. Hasonló trendek rajzolódnak ki az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is, amelyek az EU-s alkoholexport messze legfontosabb piacai.
A nyugati országokkal szemben Indiában jelenleg még 1 liter alatt van az éves borfogyasztás, azonban ez könnyen robbanásszerű növekedésbe fordulhat át, ha az ország szélesebb rétegei férhetnek majd hozzá a vámcsökkentés miatt jóval olcsóbban hozzáférhető európai borokhoz.
A kereslet növekedése már az utóbbi években is jelentős volt: 2019 és 2023 között az EU-ból Indiába irányuló borexport átlagosan évi 12 százalékkal bővült, de az ott elfogyasztott bor döntő része továbbra is hazai termelésből származik.
2025-ben mindössze az EU teljes borexportjának még mindig csupán körülbelül 0,5 százaléka irányult Indiába. Ebben éllovas Olaszország a maga 6000 hektoliterével és második Franciaország 4500-zal, miközben Magyarország csupán 5 hektolitert szállított.
Jelenleg ezek túlnyomó része kifejezetten az alsóbb kategóriás, olcsó borokban merül ki – hogy kevésbé legyen érezhető a 150 százalékos tarifa a fogyasztói árakon – és csak kis mennyiségben mennek a különlegesen magas minőségű borok, amelyeket csak az ország jóval szűkebb jómódú rétegei tudnak megfizetni.
Az ágazat reményei szerint egy megállapodás esetén a 2,50 euró feletti palackokra kivetett vámok idővel 20 százalék körülre csökkenhetnének,
ami elsősorban a középkategóriás boroknak kedvezne. Ezek adják az EU teljes exportjának gerincét. Persze ebbe az indiai boriparnak is lesz némi beleszólása, amelynek szereplői egy üvegenkénti fix összeggel egészítenék ki a százalékos vámokat, hogy az árverseny továbbra is nekik kedvezzen.
Ezen kívül különösen nagy lehetőség nyílhat a pezsgők és habzóborok előtt, mivel
az Indiában fogyasztott szőlőalapú erjesztett termékek mintegy 47 százaléka buborékos.
Az olasz előrejelzések alapján 2028-ig a habzóborok iránti kereslet négyszer gyorsabban nőhet, mint a hagyományos boroké, ami kifejezetten kedvező lehet számukra, hiszen az általuk előállított habzóborok általánosságban olcsóbbak, mint a kizárólag Franciaországban előállítható pezsgők.
Alapvetően persze a felsőkategóriás borok és pezsgők az olcsóbb termékek népszerűségét is húzzák, és ezeken túl még nagyobb potenciál lehet a tömény italok terén, hiszen ezek Indiában még a sörfogyasztás volumenét is meghaladják, így sok uniós gyártó már most is jelen van az ázsiai piacon.
