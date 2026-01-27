20 év után Brüsszel összehozta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi tömbjét

Az Európai Unió és India között létrejött szabadkereskedelmi egyezmény bőven túlmutat egy klasszikus piacnyitási megállapodáson. Az együttműködés geopolitikai súlyát az adja, hogy két, eltérő politikai és gazdasági modellre épülő szereplő próbál tartós és kiszámítható keretet adni kapcsolataiknak egy olyan időszakban, amikor a világgazdaságot egyre inkább a blokkosodás, az ellátási láncok átalakítása és a nagyhatalmi versengés határozza meg.

Ha mindenki tartja magát a keretekhez, akkor az EU számára India a stratégiai diverzifikáció legfontosabb kulcspartnere lehet, amelyre valószínűleg a legnagyobb lépést jelenti azon az úton, amelyen megpróbálja visszaépíteni a szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelembe vetett bizalmat.

Ebben az értelemben az egyezmény politikai üzenete legalább olyan fontos, mint a konkrét vámtételek vagy piaci hozzáférési szabályok, de nem kérdés, hogy annak volumene és tartalma is történelmi jelentőségű.

Az EU és India együtt mintegy kétmilliárd fős szabadkereskedelmi övezetet hoz létre, amely a világ második és negyedik legnagyobb gazdaságát kapcsolja össze.

A gazdasági hatások gyorsan kézzelfoghatóvá válnak, mivel a két fél már jelenleg is évente több mint 180 milliárd euró értékben kereskedik árukkal és szolgáltatásokkal, ami a Bizottság számításai szerint közel 800 ezer uniós munkahelyet tart fenn.

A megállapodás értelmében az EU Indiába irányuló áruexportjának 96,6 százalékát fogják jelentős vámcsökkentések, illetve vámmentesség érinteni, ami 2032-re várhatóan megduplázza az uniós kivitel volumenét.

Szelektív vámcsökkentés

A vámok leépítése összességében évi mintegy 4 milliárd euró megtakarítást jelenthet az európai vállalatok számára, csakúgy, mint a jelenleg jogi limbóba száműzött Mercosur-megállapodás. A dél-amerikai kereskedelmi egyezménnyel szemben itt azonban nem számítanak az agrárszektor ellenállására.

Az uniós ipari és agrár-élelmiszeripari szereplők jelentős előnyökhöz jutnak egy 1,45 milliárd lakosú, gyorsan növekvő gazdaságban, úgy, hogy az érzékeny tételeket egyszerűen kihagyták a megállapodásból. Ez jelen esetben mezőgazdasági termékeket (marhahús, baromfi, rizs, cukor) jelent, miközben egyes hagyományosan európai áruk fokozatosan kedvezőbb vámfeltételekhez jutnak:

A borokra kivetett 150 százalékos vám a hatálybalépéskor 75 százalékra csökken, majd később akár 20 százalékig mérséklődik.

Az olívaolaj esetében az 45 százalékos vám öt éven belül nullára esik.

A feldolgozott mezőgazdasági termékeknél – például pékáruknál és édességeknél – az 50 százalékos terhek szűnnek meg ugyan így öt év alatt.

Csakúgy, mint a Mercosur-alkunál, itt is az a helyzet, hogy minden indiai import köteles megfelelni az uniós egészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Ezzel párhuzamosan külön megállapodás készül a földrajzi árujelzőkről, amely az európai hagyományos termékek védelmét erősíti majd az indiai piacon.

Persze ennél a megállapodásnál is kulcskérdés volt az európai, különösen a német autóipar terjeszkedése, így

a személyautókra kivetett vámok fokozatosan (értéktől függően) 110 százalékról akár 10 százalékig csökkennek, az autóalkatrészek esetében pedig öt–tíz éven belül teljes eltörlésre kerül sor.

Ezen felül a néhány kivételt leszámítva megszűnnek a

a gépek esetében élő akár 44 százalékos,

a vegyipari termékeknél 22 százalékos,

a gyógyszereknél pedig 11 százalékos vámok.

A megállapodás külön fejezetben foglalkozik a kis- és középvállalkozásokkal is. Az EU és India dedikált kapcsolattartó pontokat hoz majd létre, amelyek kifejezetten a szabadkereskedelmi egyezmény gyakorlati alkalmazásában segítik a kkv-kat, információval és konkrét ügyintézési támogatással. Ez azért fontos, hogy a vámcsökkentések mellett a szabályozási akadályok és a különböző rendszerek miatti átláthatatlanság is megugorható legyen.

Működési egybefonódás

A szolgáltatások területén az egyezmény kiemelten kedvező hozzáférést biztosít az uniós cégek számára, különösen a pénzügyi szolgáltatások és a tengeri szállítás terén. A bizottság szerint itt

India minden korábbinál messzebbre ment, túlszárnyalva más partnereinek tett vállalásait.

Teszi ezt úgy, hogy külön vállalásokat tesz a szellemi tulajdonjogok védelmére is. A szerzői jogok, védjegyek, formatervezési minták, üzleti titkok és növényfajtaoltalmak terén magas szintű jogérvényesítést ír elő a megállapodás, közelítve az uniós és indiai szabályozást.

A fenntarthatóság is külön fejezetet kapott, amely a környezetvédelemre, a klímaváltozás kezelésére, a munkavállalói jogokra és a nők gazdasági szerepvállalásának erősítésére is kiterjed. A felek egyetértési megállapodást is aláírtak egy uniós–indiai klíma-együttműködési platform létrehozásáról, amely 2026 első felében indulhat el.

Ennek részeként az EU a következő két évben, saját költségvetési szabályai keretében, mintegy 500 millió eurós támogatást irányoz elő India üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentésére és hosszú távú, fenntartható ipari átalakulásának támogatására, amely azért is fontos, mert az egyezmény egyik legérzékenyebb pontja az európai karbonvámok (CBAM) voltak, például a régebbi technológiára alapuló fémgyártás miatt.

Az eljárási menetrend szerint az egyezmény részletesebb tervezeteit hamarosan nyilvánosságra hozzák, majd jogi ellenőrzés és az összes uniós nyelvre történő fordítás következik. Ezt követően a tagállamokat tömörítő Tanácsnak, majd az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, ezután jöhet India ratifikációja.

Az országot vezető Narendra Modi szerint mindez 5–6 hónapot vehet igénybe, és a végrehajtás még az év vége előtt megtörténik.

Ursula von der Leyen a bejelentéskor "két óriás történeteként" jellemezte az összefonódást.

Van hova nőni

Az EU legfrissebb számai alapján 2024-ben a kétoldalú árukereskedelem összértéke megközelítette a 120,1 milliárd eurót. Az EU Indiából 71,3 milliárd euró értékben importált árukat, míg az Indiába irányuló kivitel 48,8 milliárd eurót tett ki, ami uniós oldalon mintegy 22,5 milliárd eurós deficitet jelentett.

A forgalom szerkezete egyértelműen ipari jellegű. Az Indiából érkező behozatal legnagyobb részét a gépek és berendezések adták, 17 milliárd euró értékben, ami az import közel egynegyedének felel meg. Jelentős súllyal szerepeltek a vegyipari termékek is, 15,7 milliárd euróval. Ezeket követték a fémek és fémáruk 7,3 milliárd euró értékben, az ásványi termékek 7,2 milliárd euróval, valamint a textíliák és textiláruk, amelyek behozatala 6,8 milliárd eurót tett ki.

Az EU Indiába irányuló kivitele szintén erősen koncentrálódik a magas hozzáadott értékű ágazatokra. A legfontosabb exportcsoportot a gépek és berendezések jelentették 16,3 milliárd euróval, ami az uniós kivitel nagyjából egyharmadát adta. Az autó- és a repülőgépipar exportja együtt 8,1 milliárd eurót ért el, míg a vegyipari termékeké 6,3 milliárd eurót tettek ki.

Forrás: Európai Bizottság

Természetesen ennek csak egy töredékét adják a magyar eladások, de az összetételük nem különbözik sokban az unióstól. Magyarország és India közötti árukereskedelem szerkezetét döntően ipari termékek határozzák meg: elsősorban gépekre, elektronikai eszközökre és közlekedési berendezésekre épül, miközben az importoldalon a vegyipari és gyógyszeripari termékek, és szintén az elektronikai berendezések, gépek a fontosabb tételek.

India-Magyarország áruforgalom 2024 Terméktípus Magyar export Indiába (EUR) Magyar import Indiából (EUR) Gépek és mechanikai berendezések ~160 millió ~74 millió Elektromos és elektronikai berendezések ~90 millió ~85 millió Közlekedési eszközök és alkatrészek ~65 millió ~45 millió Vegyipari termékek ~50 millió ~82 millió Gyógyszeripari termékek és hatóanyagok ~18 millió ~68 millió Optikai, mérő- és precíziós műszerek ~28 millió ~20 millió Textíliák, ruházat, lábbeli ~5 millió alatt ~17 millió Egyéb ipari termékek ~65 millió ~400 millió Összesen ~456,6 millió ~780,5 millió Forrás: Trading Economics

Szemléletes a mezőgazdasági termékek kimaradása, pedig például a borok tekintetében kifejezetten nagy igénynövekedésre számítanak Indiában.

A gazdasági kapcsolatok azonban bőven nem csak az áruforgalomra korlátozódnak. A szolgáltatáskereskedelem volumene 2024-ben meghaladta a 66 milliárd eurót. Az EU Indiából mintegy 37,4 milliárd euró értékben vett igénybe szolgáltatásokat, míg az Indiába irányuló uniós szolgáltatásexport körülbelül 29,2 milliárd eurót tett ki. Itt persze meghatározó szerepet játszanak az informatikai és digitális szolgáltatások, az üzleti és szakmai tevékenységek, valamint a szállítmányozás is.

A kapcsolatrendszer súlyát tovább erősíti a befektetések nagysága. A Bizottság adatai szerint

az EU közvetlentőke-befektetési állománya (FDI) Indiában 2023-ban meghaladta a 140,1 milliárd eurót, miközben több ezer európai vállalat van tartósan jelen az országban.

Ez a mostani egyezménnyel várhatóan gyors bővülésnek indul, különösen, hogy az uniós kritikusnyersanyag-listán több olyan ásvány is szerepel, amelyek Indiában megtalálhatók, vagy ahol az ország feldolgozási potenciállal rendelkezik. Ide tartoznak többek között a ritkaföldfémek, a grafit, a kobalt, a réz, a nikkel, a lítium, a titán, a volfrám, a vanádium, a cirkónium és a platinafémek.

Ahogy von der Leyen többi kereskedelmi egyezményénél, itt is érdemes hangsúlyozni, hogy ezek önmagukban, sőt még összesítve sem tudnák kiváltani az USA-val és Kínával folytatott kereskedelmet, de rengeteget segítenek abban, hogy az uniós exportnak biztos plusz lábai legyenek, ha valami váratlan dolog történik.

Ezeknek a megállapodásoknak a többségét már régóta tárgyalták, azonban a vámháború keltette kereskedelmi pánik gyakorlatilag arra kényszeríti a potenciális partnereket, hogy elfogadják az EU által támasztott követelményeket, ezzel pedig nemcsak a kontinens nyer, hanem a világ szegényebb régióiban is gyorsabb fejlődésnek indulhatnak a minőségbeli standardok.

Mindez papíron remekül hangzik, a kérdést inkább az ellenőrzésre és a betartatásra vonatkozó kapacitások jelentik, hiszen a napról napra éleződő versenyképességi harcokban nem biztos, hogy érdemes lesz ezekhez a prioritásokhoz tartani magukat az európai szerveknek.

Címlapkép forrása: EU