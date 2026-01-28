Döglött hallal verik az asztalt Brüsszelben a használhatatlan újítás miatt

Leküzdhetetlennek tűnő hibákkal van teli a frissen bevezetett adminisztrációs rendszer, amely az uniós halászati rendszereket szabályozná. A felület több forrás szerint is annyira használhatatlan, hogy egyes szállítmányok fele is elszállhat, így különösen a nagyobb importőröknél az ellátási láncok is derékba törhetnek. Az Európai Bizottság egyelőre kitart a szabályozás jelenlegi formája mellett, de azt már elismerte, hogy technikai módosításokra lehet szükség ahhoz, hogy működőképessé tegyék a rendszert.

Komoly zavarokat okoz a halászati és tengeri élelmiszer-import ágazatban a január 10-től használatos digitális ellenőrzési rendszer, a CATCH. A rendszer célja papíron az illegális halászat visszaszorítása és az ellenőrzések egységesítése lenne, ám a gyakorlatban számos tagállam és piaci szereplő szerint működésképtelennek bizonyult.

Eközben a halak egyre nagyobb mennyiségben torlódnak fel az európai kikötőkben, ami ellátási zavarokhoz, és komolyabb áruhiányhoz is vezethet - írja a Financial Times.

Eddig hét uniós tagállam – köztük Olaszország és Észtország – jelezte, hogy a frissen bevezetett platform egyes elemei egyszerűen nem használhatók. Az olasz delegáció szerint a rendszer „az import és a vállalatok logisztikájának megbénításához” vezethet, míg más országok is súlyos adminisztratív és technikai akadályokra hívták fel a figyelmet.

Az egyik legsúlyosabbnak tartott probléma az adatbeviteli kötelezettség mértéke. A CATCH előírja, hogy az importőrök manuálisan rögzítsenek több száz adatot, amelyek egyébként már szerepelnek a hajók által kiállított tanúsítványokon.

Ez az eljárás egyetlen szállítmány esetében is órákig tarthat, különösen akkor, ha a származási ország nem használ digitális nyilvántartást, és minden igazoló dokumentumot külön kell feltölteni.

A lapnak nyilatkozó óriás-importőr arról számolt be, hogy tucatnyi konténer fagyasztott és konzerv hal rekedt Rotterdam kikötőjében, mivel a rendszer csak a szállítmányok körülbelül felét hagyta jóvá. Állítása szerint a hatóságok nem reagáltak a segítségkérésekre, ami nemcsak az áru minőségének romlásával fenyeget, de adott – jellemzően maximum pár napos – határidő után aránytalanul magas tárolási napidíjakat jelent.

A rendszer technikai hibái tovább súlyosbítják a helyzetet. Az importőrök és alkalmazottaik rendszeres, megmagyarázhatatlan hibaüzenetekről és szerverleállásokról számolnak be. Előfordul, hogy egyes országok kódja vagy bizonyos halfajok egyszerűen nem szerepelnek az adatbázisban, így azok rögzítése eleve lehetetlenné válik.

További gyakorlati akadályt jelent a dokumentumfeltöltési korlát. Sok esetben az kapást bizonyító tanúsítványok 60–80 oldalasak is lehetnek, így méretük jóval meghaladja a rendszer által eredetileg engedélyezett 2 megabájtos feltöltési limitet. Bár a Bizottság azóta 5 megabájtra emelte a határt, ez számos esetben továbbra sem elegendő, különösen összetett szállítmányoknál.

Nemcsak az importőrök, hanem az uniós halászok is problémákkal szembesülnek. Több tagállam – köztük Spanyolország, Franciaország és Portugália – arra figyelmeztetett, hogy a halászok akár kisebb, nem szándékos hibák miatt is bírságokra számíthatnak. A vegyes fogások esetében például hajózás közben kellene pontosan megszámolni az egyes halfajokat, ami a gyakorlatban nemcsak kivitelezhetetlen, hanem a hajók és a személyzet biztonságát is veszélyezteti.

Bár az Európai Bizottság szerint nincs bizonyíték arra, hogy a CATCH rendszerszinten akadályozná az importot, az iparági szervezetek egészen más képet látnak. A Seafood Europe hat hónapos átmeneti időszakot és elnézőbb esetkezelést javasol, amíg a rendszer valóban működőképessé nem válik. Szerintük enélkül a zavarok tartóssá válhatnak, és az egységes piac tengeri élelmiszer-ellátása is komoly veszélybe kerülhet.

Az EB halászatért felelős biztosa, Costas Kadis szerint a CATCH-t pontosan az egyszerűsített eljárások miatt találták ki, és bár a szabályozás megváltoztatását nem támogatná, azt

megígérte, hogy megvizsgálják, a gyakorlatban milyen „megvalósítható technikai megoldásokra” lenne szükség.

Címlapkép forrása: EU