Sokk Brüsszelben: egymás torkának esett Franciaország és Németország, ami karóba húzza az EU nagy tervét

Az Európai Unió egyik legfontosabb, mintegy 100 milliárd eurós védelmi ipari programja politikai és ipari ellentétek miatt gyakorlatilag holtpontra jutott. A francia és a német fél közötti érdekütközés már nemcsak a fejlesztés ütemét, hanem a közös európai vadászgép-projekt egészének jövőjét is kérdésessé teszi.

Az Európai Unió egyik legnagyobb védelmi ipari projektje, a mintegy 100 milliárd eurós Future Combat Air System (FCAS) fejlesztése politikai és ipari konfliktusok miatt megrekedt – erről a spanyol védelmi politika főtitkára, Juan Martínez Núñez beszélt az Európai Védelmi Ügynökség brüsszeli konferenciáján az Euractiv szerint.

Spanyolország, Franciaország és Németország közös, 2040 utáni rendszerbe állításra szánt hatodik generációs vadászgépéről van szó, amely drónrajokkal és egy digitális „harci felhővel” integráltan működne.

Csakhogy a francia és német ipari partnerek közötti vita hónapok óta bénítja az előrehaladást.

A spanyol tisztviselő szerint a konfliktus két forrásból táplálkozik: „politikai és ipari vakmerőségből”, vagyis abból, hogy a résztvevők nem tisztelik kellően egymás döntési logikáját és érdekstruktúráit. Bár Párizs és Berlin – Emmanuel Macron elnök és Friedrich Merz kancellár vezetésével – 2025 végére megoldást ígért, ez elmaradt, ami oda vezetett, hogy egyes körök már nemzeti vadászgép-programok indítását vetik fel.

Núñez szerint azonban súlyos stratégiai hiba lenne, ha Európában párhuzamosan négy-öt különböző típus fejlesztése indulna el.

A háttérben alapvető szerkezeti különbségek állnak. Jens Plötner német fegyverzeti államtitkár rámutatott: a francia védelmi ipar szorosan összefonódik az állammal, míg a német oldalon az Airbus Defence egy multinacionális vállalatcsoport része, amely felett a kormánynak nincs közvetlen irányítási joga. Mivel Berlin csak kisebbségi tulajdonrésszel rendelkezik a védelmi cégekben, nem utasíthatja őket politikai alapon együttműködésre, a részvételnek üzletileg is meg kell érnie.

Mindez azért kritikus, mert az FCAS csúszása veszélyezteti azt az ütemtervet, amely szerint a rendszer 2040 körül váltaná le a jelenlegi vadászgép-flottákat.

A vita így nem pusztán egy ipari hatáskörökről szóló konfliktus, hanem arról is, képes-e Európa valóban közös, szuverén csúcstechnológiás fegyverrendszert fejleszteni, vagy a nemzeti érdekek és üzleti logikák végül szétfeszítik a kontinens legambiciózusabb védelmi programját.

