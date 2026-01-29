Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyilvánosan reagált Volodimir Zelenszkij davosi beszédére, amelyben az ukrán elnök élesen bírálta az európai vezetőket, amiért szerinte sokat beszélnek, de keveset tesznek Ukrajna támogatásáért és saját védelmük megerősítéséért. A Sky News szerint
von der Leyen sértőnek érezte a kritikát, és emlékeztetett arra, hogy az EU négy év alatt 193 milliárd euróval támogatta Kijevet, a következő két évben pedig további 90 milliárd eurót tervez átutalni.
Az uniós testület elnöke azt mondta: „a tettek önmagukért beszélnek, és a békemegállapodás közelebb van, mint valaha.”
Zelenszkij beszéde azonban jóval szélesebb körű elégedetlenséget tükrözött. A Politico tudósítása szerint az ukrán elnök Davosban szinte teljes felszólalását Európa bírálatának szentelte, összhangban Donald Trump korábbi kijelentéseivel, amelyek szintén az európai vezetők teljesítményét vonták kétségbe. Zelenszkij külön kifogásolta, hogy
az EU nem használja fel a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna finanszírozására, valamint azt, hogy a tagállamok lassan és megosztottan hoznak döntéseket, miközben szerinte Oroszország megállításához gyors és egységes fellépésre lenne szükség.
Az ukrán elnök konkrét katonai példákkal is élt: értetlenségének adott hangot amiatt, hogy egyes európai országok mindössze néhány tucat katonát vezényelnek stratégiai jelentőségű térségekbe, például Grönlandra, ami szerinte sem elrettentő erőt, sem politikai üzenetet nem hordoz. Kritizálta azt is, hogy európai partnerei óvatosságra intik a Washingtonnal folytatott tárgyalásokon, például a nagy hatótávolságú Tomahawk vagy Taurus rakéták ügyében, miközben Kijev épp ezekkel tudna mélyebben csapást mérni orosz célpontokra.
Az Európai Bizottság azóta a nyilvánosságban nem bírálta Zelenszkijt a kijelentése miatt, de a háttérben jelezték Kijevnek, hogy „az EU bírálatát nem fogadják el”. Ennek pedig a hírek szerint csütörtökön, az Európai Tanács külügyminiszteri találkozóján hangot is adnak, ahol téma lesz az orosz–ukrán háború is a kijevi kormány képviselőivel.
