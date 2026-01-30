Ahogy elítélték, azonnal köddé vált Európa egyik legkomolyabb maffiavezére

Igen komoly politikai és intézményi botrányt váltott ki Montenegróban, hogy eltűnt Miloš Medenica, egy volt legfelsőbb bírósági elnök fia, miután bűnszervezet vezetése miatt jogerősen elítélték. Medenica még a döntés kihirdetése előtt hagyhatta el házi őrizetét – jelenti a korrupciós ügyekkel foglalkozó OCCRP.

Az eset éles kritikát váltott ki az ország elnökéből, aki a kormány felelősségét és az állami intézményrendszer működésének hitelességét is megkérdőjelezte. A rendőrség az ítélethirdetés napján már nem találta a férfit, ami jelentős közfelháborodást és számos kérdést eredményezett a hatóságok felügyeleti gyakorlatával kapcsolatban.

Miloš Medenicát szerdán 10 év és két hónap börtönbüntetésre ítélték, azonban a büntetés kihirdetését követően a hatóságok nem tudták őt előállítani. Anyját, Vesna Medenicát, aki korábban Montenegró legfelsőbb bíróságának elnöke volt, szintén 10 év szabadságvesztésre ítélték hivatali befolyással való visszaélés több rendbeli elkövetése miatt.

Mindkettőjüket 50 ezer eurós, tehát nagyjából 19 millió forintos pénzbírsággal is sújtották.

Az ügy kifejezetten érzékenyen érinti a montenegrói igazságszolgáltatás hitelességét a bűnöző édesanyjának korábbi pozíciója miatt, különösen mikor a jelenlegi kormány 2028-ban már csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz.

A bíróság Medenicát bűnszervezet létrehozásában, kiterjedt csempészetben, két rendbeli illegális befolyásolásban és bizonyítékok akadályozásában találta bűnösnek. Az ügyben további 15 vádlottat és egy vállalatot is elítéltek.

Az ügyészség szerint az érintett hálózat tevékenysége kábítószer-kereskedelemre, cigarettacsempészetre, fegyveres bűncselekményekre, vesztegetésre és hivatali visszaélésekre is kiterjedt.

Vesna Medenicáról a bíróság megállapította, hogy bírói pozícióját felhasználva segítette fia bűnszervezetét.

A montenegrói korrupcióellenes szervezet, a MANS felszólította az ügyészséget az ítélet megfellebbezésére, valamint követelte a felelősség megállapítását Medenica eltűnésével kapcsolatban. A szervezet szerint a hatóságoknak nyilvánosságra kell hozniuk a házi őrizet ellenőrzésére vonatkozó összes adatot.

Jakov Milatović köztársasági elnök példátlan botránynak nevezte az esetet, és úgy fogalmazott, hogy az állam működésének összeomlását jelzi, ha egy elítélt bűnszervezet-vezető a büntetés kihirdetésének napján eltűnhet a hatóságok felügyelete alól.

Az államfő szerint ez azt mutatja, hogy a miniszterelnök nem gyakorol valódi ellenőrzést saját kormánya felett. Milatović hangsúlyozta, hogy az ügy mélyebb intézményi problémákra világít rá, és

felszólította a kormányfőt, hogy vagy menessze a felelősöket, vagy vállalja a politikai felelősséget.

Az ügy nem először keltett nemzetközi figyelmet. Már 2019-ben is jelentek meg oknyomozó jelentések az édesanya vitatott jogi ügyeiről és olyan perekről, amelyekben montenegrói üzletemberek helyi médiumokat támadtak meg. Ezek a korábbi esetek is az ország igazságszolgáltatásának függetlenségével kapcsolatos aggályokat erősítették, a mostani fejlemények pedig tovább mélyítik a bizalomválságot Montenegró intézményeivel szemben.

Címlapkép forrása: EU