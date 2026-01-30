Atombombákkal pakolná tele Skandináviát a brüsszeli Richelieu bíboros

Az északi országoknak komolyan meg kellene fontolniuk egy közös nukleáris elrettentő képesség kialakítását – állítja Jacob Funk Kirkegaard, a Bruegel vezető kutatója az Euractivon megjelent véleménycikkében.
Érvelése szerint az Egyesült Államok védelmi garanciáinak hitelessége megingott, miközben Oroszország nukleáris fegyverrel rendelkező államként indított háborút nem nukleáris Ukrajna ellen, ami szerinte aláássa az atomsorompó-szerződés (NPT) eddigi logikáját.
A szerző úgy véli, hogy a tehetős és technológiailag fejlett északi demokráciák – Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország – képesek lennének finanszírozni egy önálló nukleáris arzenált.
Számításai szerint egy atomfegyver és hordozóeszköz kifejlesztése a négy ország együttes GDP-jének 2–3 százalékába kerülne több évre elosztva, ami szerinte nem haladná meg az utóbbi években bejelentett védelmi kiadásnöveléseket. A Manhattan-terv mai értéken 40–50 milliárd eurónak megfelelő összegbe került, és a régió már most is rendelkezik polgári atomenergetikai és fejlett hadiipari kapacitásokkal.
Kirkegaard azt javasolja, hogy a négy ország a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (nuclear non-proliferation treaty, NPT) 10. cikkére hivatkozva fontolja meg a kilépést, és egy új, „felelős demokráciák” számára kialakított nemzetközi nukleáris keretrendszer létrehozását.
Az említett passzus szerint egy állam „rendkívüli eseményekre” hivatkozva, amelyek veszélyeztetik legfőbb nemzeti érdekeit, három hónapos felmondási idővel kiléphet. Észak-Korea eddig az egyetlen ország, amely ezt ténylegesen megtette.
Kirkegaard szerint az atomfegyverek fejlesztésének átláthatónak, demokratikus kontroll alatt állónak kellene lennie, tartalmaznia kellene a „nem első alkalmazás” elvet, és akár a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrzése alá is vonható lenne.
Úgy érvel, hogy az esetleges kereskedelmi vagy gazdasági retorziók a régió erős külkereskedelmi és fiskális pozíciói miatt kezelhetők lennének.
Bár csak egy véleménycikkről beszélünk, nem lehet mellette elmenni: a szerző a Bruegel vezető kutatója, amely egy befolyásos, brüsszeli székhelyű gazdaságpolitikai think tank, amely rendszeresen készít elemzéseket az uniós döntéshozatal számára, és szakpolitikai javaslatai gyakran iránymutatásként szolgálnak az Európai Bizottság és más uniós intézmények számára.
Címlapkép forrása: NATO
