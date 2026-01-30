Brüsszel szorítóhurkába került Robert Fico – elzárhatják az uniós pénzcsapokat

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy vizsgálatot indít Szlovákia ellen a bejelentővédelmi hivatal felszámolása miatt, ahol az esetleges korrupciós ügyeket és visszaéléseket kéne függetlenül kezelni. A brüsszeli testület szerint a szlovák kormány lépése ellentétes az uniós joggal, mivel az intézményt egy olyan új szervezettel kívánják felváltani, amelynek vezetőit politikai kinevezéssel választanák ki. A Bizottság hivatalos közleményében úgy fogalmazott, hogy az elfogadott törvény sérti az EU szabályait.

A pénteken nyilvánosságra hozott döntés egy újabb jogállamisági vita része Brüsszel és a szlovák vezetés között. Az uniós fellépés mögött jelentős nyomás állt európai parlamenti képviselők és civil szervezetek részéről, akik szerint Robert Fico kormánya az elmúlt időszakban több független intézményt is leépített, amellett, hogy az uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos visszaélések is felmerültek.

A bejelentővédelmi hivatal vezetője, Zuzana Dlugošová közölte, hogy korábban többször figyelmeztette a szlovák hatóságokat:

a tervezett változtatások egyszerűen nem lehetnek összhangban az uniós joggal.

Véleménye szerint ha a szakmai észrevételeket figyelembe vették volna, Szlovákia elkerülhette volna a kötelezettségszegési eljárást. Ugyanakkor úgy látja, maga az eljárás is hozzájárulhat ahhoz, hogy szakmailag megalapozottabb vita alakuljon ki a bejelentők védelmének megfelelő intézményi kereteiről.

Brüsszel egy hónapot adott Pozsonynak a válaszadásra, mielőtt további lépéseket tenne.

A folyamat végső soron akár az uniós kifizetések részleges vagy teljes felfüggesztéséhez is vezethet, bár ez egy többlépcsős, hosszabb eljárás eredménye lehet csak. A szlovák állandó brüsszeli képviselet és a belügyminisztérium egyelőre nem reagált az ügyben feltett sajtókérdésekre.

Robert Fico pártja 2023-as visszatérése óta több korrupcióellenes intézményt is megszüntetett vagy átalakított, köztük a különleges ügyészséget és a szervezett bűnözés elleni elit rendőri egységet. Több európai parlamenti képviselő szerint ez rendszerszintű gyengítése az ellenőrző mechanizmusoknak.

A Bizottság már korábban is próbálta rávenni a szlovák kormányt a tervek visszavonására, de 2025 decemberében a parlament mégis elfogadta a vitatott törvényt, amely megrövidítette a hivatalvezető mandátumát és csökkentette a bejelentők védelmét.

Bár a szabályozás január 1-jén lépett volna hatályba, a szlovák alkotmánybíróság ideiglenesen felfüggesztette annak alkalmazását amíg elvégzik a szükséges felülvizsgálatot. Szlovákia eközben egy másik kötelezettségszegési eljárás alatt is áll, amelyet az Európai Bizottság egy, az alkotmányban csak két nemet elismerő reform miatt indított.

Címlapkép forrása: EU