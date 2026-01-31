Kizárnák az uniós árut az EU negyedik legnagyobb exportpiacáról - egyes magyar termelők is aggódhatnak

A termelők szerint az importborok – különösen az alacsony árú tételek – aránytalan nyomást gyakorolnak Svájc borpiacra, ezért visszahoznák a 2001-ig érvényben lévő rendszert, amely az importjogot ahhoz kötötte, hogy az importőr mekkora mennyiségű svájci bort értékesít belföldön - írja a Financial Times.
A vita különösen érzékenyen érintheti az Európai Unió bortermelőit, mivel Svájc az unió egyik legértékesebb exportpiaca. Az ország
2024-ben mintegy 161 millió liter bort vásárolt más uniós tagállamoktól, elsősorban persze Franciaország, Olaszország és Spanyolország termelőitől.
A kereskedők és egyes termelők szerint a kvóták újbóli bevezetése legfeljebb átmeneti enyhülést hozna, de nem kezelné a strukturális gondokat. Ezek közé tartozik a globális alkoholfogyasztás csökkenése, a fogyasztók ízlésének eltolódása más italok vagy alkoholmentes termékek felé, valamint a minőségi különbségek.
Az is gondot okoz, hogy a borkereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknál a svájci borok aránya gyakran csak 2–3 százalékát teszik ki az összes eladásnak, azonban ez nagy részben azért is van így, mert a legsikeresebb termelők tipikusan közvetlenül értékesítenek a fogyasztóknak.
Ezzel együtt is, a helyi borok teszik ki a fogyasztás közel egyharmadát,
ami meglehetősen jó arány, ha azt vesszük, hogy a termőterületek nem nőttek, és az olcsóbban elérhető spanyol, olasz és francia borokból 30-40-45-ször annyit gyártanak évente, mint Svájc évi 1 millió hektóliter körüli termelése.
Ehhez képest persze az ide szánt magyar export mennyisége viszonylag elenyésző, csupán 400 000 liter, azonban ha Svájc a borpiaca újrarendezése mellett dönt, akkor az itt értékesítő borászoknak új vevők után kell majd nézni. Itt akár mg Indiai is szóba jöhet, hiszen az EU-nak igen kedvező kilátásai vannak a szektorra nézve az új kereskedelmi egyezmény alapján.
Svájcban döntéshozatal kimenetele egyelőre bizonytalan. A parlament akár már tavasszal szavazhat a javaslatról, de a középpárti politikusok szerint a piac újraszabályozása nehezen szerezne kellő többségi támogatást.
A szövetségi költségvetés mindenesetre már most is 10 millió svájci frankot (4 milliárd forintot) különít el a szőlősgazdák támogatására: modernizációra, új növénykultúrák bevezetésére és a túltermelés mérséklésére – ami arra utal, hogy Bern inkább alkalmazkodással, mintsem éles protekcionista lépésekkel kezelné az ágazat gondjait.
A helyzet ilyen irányú kezelésénél azonban talán még kézenfekvőbb megoldás lenne, ha a szinte teljesen belső piacra termelő svájci borászok nyitottabbak lennének az exportálásra, hiszen
jelenleg termékeik mindössze 2 százalékát értékesítik külföldön.
Címlapkép forrása: EU
Az EU-val kokettál, de Putyin vadászgépeit építhetné a feltörekvő fegyvernagyhatalom
Lerántották a leplet a rettegett eszközökről szóló titkos megállapodásról.
Lejár egy fontos határidő: órák maradtak hátra
Komoly büntetést kockáztatnak az autósok.
Bevallotta a brit miniszterelnök: elkezdik visszacsinálni a brexitet
Már jövő héten tárgyalni kezdenek az Európai Unióval.
Botrány van: csaltak az aranykalászos gazda kurzussal, most minden kiderült
Nagyon rossz ötlet volt a gyorstalpaló.
Orbán Viktor személyesen reagált Fenyő Miklós halálára
A miniszterelnök is kommentálta a szomorú hírt.
Láncreakció indult Európában: több országban hirtelen elment az áram
Van, ahol víz sem folyik a csapokból.
Elszálltak az árak a népszerű síparadicsomokban: ennyit kell fizetni egy napért
Kevesek engedhetik ezt meg maguknak.
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.