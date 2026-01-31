  • Megjelenítés
FONTOS Itt a világ 10 leggazdagabb nője!
Kizárnák az uniós árut az EU negyedik legnagyobb exportpiacáról - egyes magyar termelők is aggódhatnak
Uniós források

Kizárnák az uniós árut az EU negyedik legnagyobb exportpiacáról - egyes magyar termelők is aggódhatnak

Portfolio
Úgy tűnik, egyre csábítóbbá válik a protekcionizmus hívása azokban az országokban, ahol úgy érzik, a helyi vállalkozók nem tudják tartani a versenyt a külföldről érkező termékekkel. Ezúttal Svájc bortermelői szorgalmazzák egyre hangsúlyosabban, hogy korlátozni kellene a külföldi termékek behozatalát, miután az elmúlt 20 év alatt közel 20 százalékkal csökkent a borfogyasztás, és így egyre nehezebben találnak vevőket, akik megfizetnék a svájci borokat.

A termelők szerint az importborok – különösen az alacsony árú tételek – aránytalan nyomást gyakorolnak Svájc borpiacra, ezért visszahoznák a 2001-ig érvényben lévő rendszert, amely az importjogot ahhoz kötötte, hogy az importőr mekkora mennyiségű svájci bort értékesít belföldön - írja a Financial Times.

A vita különösen érzékenyen érintheti az Európai Unió bortermelőit, mivel Svájc az unió egyik legértékesebb exportpiaca. Az ország

2024-ben mintegy 161 millió liter bort vásárolt más uniós tagállamoktól, elsősorban persze Franciaország, Olaszország és Spanyolország termelőitől.

A kereskedők és egyes termelők szerint a kvóták újbóli bevezetése legfeljebb átmeneti enyhülést hozna, de nem kezelné a strukturális gondokat. Ezek közé tartozik a globális alkoholfogyasztás csökkenése, a fogyasztók ízlésének eltolódása más italok vagy alkoholmentes termékek felé, valamint a minőségi különbségek.

Még több Uniós források

Az EU-val kokettál, de Putyin vadászgépeit építhetné a feltörekvő fegyvernagyhatalom

Bevallotta a brit miniszterelnök: elkezdik visszacsinálni a brexitet

Megelégelték a magyar és EU-s birtokok támogatását - döntöttek a durva büntetésről

Az is gondot okoz, hogy a borkereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknál a svájci borok aránya gyakran csak 2–3 százalékát teszik ki az összes eladásnak, azonban ez nagy részben azért is van így, mert a legsikeresebb termelők tipikusan közvetlenül értékesítenek a fogyasztóknak.

Ezzel együtt is, a helyi borok teszik ki a fogyasztás közel egyharmadát,

ami meglehetősen jó arány, ha azt vesszük, hogy a termőterületek nem nőttek, és az olcsóbban elérhető spanyol, olasz és francia borokból 30-40-45-ször annyit gyártanak évente, mint Svájc évi 1 millió hektóliter körüli termelése.

Ehhez képest persze az ide szánt magyar export mennyisége viszonylag elenyésző, csupán 400 000 liter, azonban ha Svájc a borpiaca újrarendezése mellett dönt, akkor az itt értékesítő borászoknak új vevők után kell majd nézni. Itt akár mg Indiai is szóba jöhet, hiszen az EU-nak igen kedvező kilátásai vannak a szektorra nézve az új kereskedelmi egyezmény alapján.

Svájcban döntéshozatal kimenetele egyelőre bizonytalan. A parlament akár már tavasszal szavazhat a javaslatról, de a középpárti politikusok szerint a piac újraszabályozása nehezen szerezne kellő többségi támogatást.

A szövetségi költségvetés mindenesetre már most is 10 millió svájci frankot (4 milliárd forintot) különít el a szőlősgazdák támogatására: modernizációra, új növénykultúrák bevezetésére és a túltermelés mérséklésére – ami arra utal, hogy Bern inkább alkalmazkodással, mintsem éles protekcionista lépésekkel kezelné az ágazat gondjait.

A helyzet ilyen irányú kezelésénél azonban talán még kézenfekvőbb megoldás lenne, ha a szinte teljesen belső piacra termelő svájci borászok nyitottabbak lennének az exportálásra, hiszen

jelenleg termékeik mindössze 2 százalékát értékesítik külföldön.

Kapcsolódó cikkünk

Bevallotta a brit miniszterelnök: elkezdik visszacsinálni a brexitet

Megelégelték a magyar és EU-s birtokok támogatását - döntöttek a durva büntetésről

Európa már a jég hátán is megél, már csak egyetlen dolog hiányzik

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása
Szép csendben aknamezővé változtatnák az EU és USA többezer milliárd eurós nagy üzletét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility