Kizárnák az uniós árut az EU negyedik legnagyobb exportpiacáról - egyes magyar termelők is aggódhatnak

Úgy tűnik, egyre csábítóbbá válik a protekcionizmus hívása azokban az országokban, ahol úgy érzik, a helyi vállalkozók nem tudják tartani a versenyt a külföldről érkező termékekkel. Ezúttal Svájc bortermelői szorgalmazzák egyre hangsúlyosabban, hogy korlátozni kellene a külföldi termékek behozatalát, miután az elmúlt 20 év alatt közel 20 százalékkal csökkent a borfogyasztás, és így egyre nehezebben találnak vevőket, akik megfizetnék a svájci borokat.

A termelők szerint az importborok – különösen az alacsony árú tételek – aránytalan nyomást gyakorolnak Svájc borpiacra, ezért visszahoznák a 2001-ig érvényben lévő rendszert, amely az importjogot ahhoz kötötte, hogy az importőr mekkora mennyiségű svájci bort értékesít belföldön - írja a Financial Times.

A vita különösen érzékenyen érintheti az Európai Unió bortermelőit, mivel Svájc az unió egyik legértékesebb exportpiaca. Az ország

2024-ben mintegy 161 millió liter bort vásárolt más uniós tagállamoktól, elsősorban persze Franciaország, Olaszország és Spanyolország termelőitől.

A kereskedők és egyes termelők szerint a kvóták újbóli bevezetése legfeljebb átmeneti enyhülést hozna, de nem kezelné a strukturális gondokat. Ezek közé tartozik a globális alkoholfogyasztás csökkenése, a fogyasztók ízlésének eltolódása más italok vagy alkoholmentes termékek felé, valamint a minőségi különbségek.

Az is gondot okoz, hogy a borkereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknál a svájci borok aránya gyakran csak 2–3 százalékát teszik ki az összes eladásnak, azonban ez nagy részben azért is van így, mert a legsikeresebb termelők tipikusan közvetlenül értékesítenek a fogyasztóknak.

Ezzel együtt is, a helyi borok teszik ki a fogyasztás közel egyharmadát,

ami meglehetősen jó arány, ha azt vesszük, hogy a termőterületek nem nőttek, és az olcsóbban elérhető spanyol, olasz és francia borokból 30-40-45-ször annyit gyártanak évente, mint Svájc évi 1 millió hektóliter körüli termelése.

Ehhez képest persze az ide szánt magyar export mennyisége viszonylag elenyésző, csupán 400 000 liter, azonban ha Svájc a borpiaca újrarendezése mellett dönt, akkor az itt értékesítő borászoknak új vevők után kell majd nézni. Itt akár mg Indiai is szóba jöhet, hiszen az EU-nak igen kedvező kilátásai vannak a szektorra nézve az új kereskedelmi egyezmény alapján.

Svájcban döntéshozatal kimenetele egyelőre bizonytalan. A parlament akár már tavasszal szavazhat a javaslatról, de a középpárti politikusok szerint a piac újraszabályozása nehezen szerezne kellő többségi támogatást.

A szövetségi költségvetés mindenesetre már most is 10 millió svájci frankot (4 milliárd forintot) különít el a szőlősgazdák támogatására: modernizációra, új növénykultúrák bevezetésére és a túltermelés mérséklésére – ami arra utal, hogy Bern inkább alkalmazkodással, mintsem éles protekcionista lépésekkel kezelné az ágazat gondjait.

A helyzet ilyen irányú kezelésénél azonban talán még kézenfekvőbb megoldás lenne, ha a szinte teljesen belső piacra termelő svájci borászok nyitottabbak lennének az exportálásra, hiszen

jelenleg termékeik mindössze 2 százalékát értékesítik külföldön.

Címlapkép forrása: EU