Bevásároltatnák a briteket a 90 milliárdos ukrán fegyverüzletbe

Az Európai Unió nagykövetei újra tárgyalóasztalhoz ülnek a mintegy 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelről, amelynek egyik kulcskérdése továbbra is nyitott:

konkrétan mely országokból és milyen feltételek mellett szerezhet be fegyvereket Ukrajna?

A vita középpontjában az áll, hogy a források felhasználása mennyiben szolgálja az európai védelmi ipar erősítését, illetve mennyire marad nyitott harmadik országok előtt.

Az Európai Bizottság javaslata szerint a hitel kétharmadát Ukrajna elsősorban saját, valamint uniós és EFTA-országok (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) védelmi gyártóinál költhetné el. Más partnerektől – például az Egyesült Államoktól – csak akkor vásárolhatna, ha nincs európai alternatíva, vagy ha a szállítási idő „jelentősen rövidebb” lenne. Ezzel a Bizottság egyszerre biztosítaná Ukrajna kritikus szükségleteit és az európai ipar megerősítését.

Több tagállam azonban ennél szélesebb kört szeretne. Németország, Hollandia és Lengyelország egyaránt amellett érvel, hogy a britek is kerüljenek bele az „európai” csoportba, ahonnan Ukrajna korlátozás nélkül szerezhetne be fegyvereket.

A lap által látott kidolgozott tervezet szerint ez olyan országokra terjedne ki, amelyek biztonsági és védelmi partnerséggel rendelkeznek az EU-val, és „jelentős mértékben” nyújtanak katonai és pénzügyi támogatást Kijevnek. Ez a megfogalmazás a tárgyalásokban részt vevők szerint Londonra is érvényesnek tekinthető, különösen, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök az elsők között mondta el, hogy akár katonákat is hajlandóak lennének küldeni egy tűzszüneti megállapodás betartatására.

Franciaország ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy a hozzáférésnek pénzügyi ára legyen. Egy friss kompromisszumos javaslat alapján az Egyesült Királyságnak részt kellene vállalnia a hitel kamatterheiből, amelyeket a Bizottság mintegy 20 milliárd euróra becsül.

Persze ennek visszafizetését hosszú évtizedekre ki lehet tolni – ahogy azt tették a Covid idején a Helyreállítási Alap (RRF) finanszírozásához felvett hitelnél is –, és nem kizárt, hogy előbb-utóbb megtalálják a módját a lefoglalt orosz vagyoneszközök felhasználásának, mégis erős jel lenne, hogyha a britek készek lennének felvállalni a fedezet arányos részét.

Ha a nagykövetek megállapodnak, a Bizottság feladata lenne egy „tisztességes díj” kialkudása Londonnal, ami

gyakorlatilag elsőbbségi belépési jegyet jelentene az európai fegyverbeszerzési piacra.

Nem ez lenne az első „pay-to-play” konstrukció az EU és az Egyesült Királyság között. Tavaly már kudarcba fulladtak a tárgyalások London csatlakozásáról a 150 milliárd eurós SAFE fegyverhitel-programhoz, amelyből Magyarország méretéhez viszonyítva a legnagyobb arányban részesülhet, ha elfogadják a kérelmét.

Akkor Kanadai kifejezetten 10 millió eurót fizetett az közös uniós kasszába, hogy ő is elsődleges beszállítónak minősülhessen, de ez akkor az Egyesült Királyságnak nem volt elfogadható. Ezzel szemben a brit kormány azóta jelezte, hogy nyitott lenne a már belengetett „SAFE II” körre, ha a kezdeményezés újraindulna, így lehet, hogy ez a konstrukció is érdekelni fogja őket, hiszen fegyveriparuk hasonló súlycsoportban van a német és francia kapacitásokkal.

Persze a 90 milliárdos ukrán hitel ennél némileg korlátosabb, hiszen annak mindössze 65 százalékát tervezik a frontvonal ellátására fordítani, míg a maradék az ország költségvetési stabilitásához kell.

Ami távlatilag fontos, az Egyesült Királyság tendenciózus újraközeledése az EU-hoz, amelyet a jelenleg májusra tervezett csúcstalálkozón erősíthetnek meg, ahol a két fél elképzelései szerint több konkrét bejelentés is elhangozhat.

Címlapkép forrása: EU