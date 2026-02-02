Bevásároltatnák a briteket a 90 milliárdos ukrán fegyverüzletbe

Az Európai Unió nagykövetei újra tárgyalóasztalhoz ülnek a mintegy 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelről, amelynek egyik kulcskérdése továbbra is nyitott:
konkrétan mely országokból és milyen feltételek mellett szerezhet be fegyvereket Ukrajna?
A vita középpontjában az áll, hogy a források felhasználása mennyiben szolgálja az európai védelmi ipar erősítését, illetve mennyire marad nyitott harmadik országok előtt.
Az Európai Bizottság javaslata szerint a hitel kétharmadát Ukrajna elsősorban saját, valamint uniós és EFTA-országok (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) védelmi gyártóinál költhetné el. Más partnerektől – például az Egyesült Államoktól – csak akkor vásárolhatna, ha nincs európai alternatíva, vagy ha a szállítási idő „jelentősen rövidebb” lenne. Ezzel a Bizottság egyszerre biztosítaná Ukrajna kritikus szükségleteit és az európai ipar megerősítését.
Több tagállam azonban ennél szélesebb kört szeretne. Németország, Hollandia és Lengyelország egyaránt amellett érvel, hogy a britek is kerüljenek bele az „európai” csoportba, ahonnan Ukrajna korlátozás nélkül szerezhetne be fegyvereket.
A lap által látott kidolgozott tervezet szerint ez olyan országokra terjedne ki, amelyek biztonsági és védelmi partnerséggel rendelkeznek az EU-val, és „jelentős mértékben” nyújtanak katonai és pénzügyi támogatást Kijevnek. Ez a megfogalmazás a tárgyalásokban részt vevők szerint Londonra is érvényesnek tekinthető, különösen, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök az elsők között mondta el, hogy akár katonákat is hajlandóak lennének küldeni egy tűzszüneti megállapodás betartatására.
Franciaország ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy a hozzáférésnek pénzügyi ára legyen. Egy friss kompromisszumos javaslat alapján az Egyesült Királyságnak részt kellene vállalnia a hitel kamatterheiből, amelyeket a Bizottság mintegy 20 milliárd euróra becsül.
Persze ennek visszafizetését hosszú évtizedekre ki lehet tolni – ahogy azt tették a Covid idején a Helyreállítási Alap (RRF) finanszírozásához felvett hitelnél is –, és nem kizárt, hogy előbb-utóbb megtalálják a módját a lefoglalt orosz vagyoneszközök felhasználásának, mégis erős jel lenne, hogyha a britek készek lennének felvállalni a fedezet arányos részét.
Ha a nagykövetek megállapodnak, a Bizottság feladata lenne egy „tisztességes díj” kialkudása Londonnal, ami
gyakorlatilag elsőbbségi belépési jegyet jelentene az európai fegyverbeszerzési piacra.
Nem ez lenne az első „pay-to-play” konstrukció az EU és az Egyesült Királyság között. Tavaly már kudarcba fulladtak a tárgyalások London csatlakozásáról a 150 milliárd eurós SAFE fegyverhitel-programhoz, amelyből Magyarország méretéhez viszonyítva a legnagyobb arányban részesülhet, ha elfogadják a kérelmét.
Akkor Kanadai kifejezetten 10 millió eurót fizetett az közös uniós kasszába, hogy ő is elsődleges beszállítónak minősülhessen, de ez akkor az Egyesült Királyságnak nem volt elfogadható. Ezzel szemben a brit kormány azóta jelezte, hogy nyitott lenne a már belengetett „SAFE II” körre, ha a kezdeményezés újraindulna, így lehet, hogy ez a konstrukció is érdekelni fogja őket, hiszen fegyveriparuk hasonló súlycsoportban van a német és francia kapacitásokkal.
Persze a 90 milliárdos ukrán hitel ennél némileg korlátosabb, hiszen annak mindössze 65 százalékát tervezik a frontvonal ellátására fordítani, míg a maradék az ország költségvetési stabilitásához kell.
Ami távlatilag fontos, az Egyesült Királyság tendenciózus újraközeledése az EU-hoz, amelyet a jelenleg májusra tervezett csúcstalálkozón erősíthetnek meg, ahol a két fél elképzelései szerint több konkrét bejelentés is elhangozhat.
Címlapkép forrása: EU
Nagyon megverte a versenytársakat a magyar tőzsde
Januárban 16 százalékot emelkedett a BUX.
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Hatalmas csomag készül.
Elsők között néztük meg: erre számíts, ha beadnád a napelemes energiatároló pályázatot
Elindult a roham a 2,5 millióért.
Hazahoznák a német aranyat az USA-ból, nehogy Trump rátegye a kezét
Annyira elszállt az USA-ba vetett bizalom, hogy inkább Németországba szállíttatnák a felhalmozott aranytömböket.
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének
Rendkívül összetett a helyzet.
Máris itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!
Vannak izgalmak.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!