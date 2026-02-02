Hazahoznák a német aranyat az USA-ból, nehogy Trump rátegye a kezét

Németország jelenleg 1 236 tonna aranyat tárol az Egyesült Államokban, ami a jelenlegi árfolyamon mintegy 175 milliárd eurót, tehát több mint 67 000 milliárd forintot ér.
Időről időre felmerül a kérdés a német belpolitikában, de most Donald Trump újabb vámfenyegetései, külpolitikai kiszámíthatatlansága és provokatív nyilatkozatai – köztük talán leginkább a mostanra lecsitult, Grönlandra benyújtott igény – új szelet adnak a kezdeményezésnek.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az Európai Parlament védelempolitikai bizottságának (SEDE) elnöke szerint az amerikai bel- és külpolitikai fejlemények fényében már nem indokolható, hogy Németország ekkora értéket tartson az USA-ban – írja az Euronews.
Maga a dilemma egyébként nem újkeletű. Német közvélemény-kutatások szerint régóta jelentős társadalmi támogatottsága van az arany hazaszállításának, és hasonló diskurzus zajlik az olaszoknál is, akik az amerikaiak és a németek után a világ harmadik legnagyobb aranytartalékával rendelkeznek.
Németország összesen mintegy 3 350 tonna aranyat birtokol, ennek 36,6 százaléka található az USA-ban.
Az amerikai tárolás történelmi okokra vezethető vissza. A második világháború után kialakított Bretton Woods-i rendszerben az árfolyamok a dollárhoz, a dollár pedig az aranyhoz volt kötve egészen 1971-ig, amikor Richard Nixon, az akkor regnáló elnök, véget vetett ennek.
Ez idő alatt azonban Németország jelentős exporttöbbletet halmozott fel az Egyesült Államokkal szemben, az így megkeresett dollárokat pedig aranyra váltotta, így keletkezett az 1200 tonnás készlet. A hidegháború idején biztonsági szempontból is racionális döntésnek számított külföldön tárolni a készleteket, mivel a Szovjetunió állandó fenyegetést jelentett.
Az elmúlt évtizedben azonban már megindult az aranykészletek hazavitele Németországba, miután a Bundesbank 2013-ban meghirdetett terve szerint annak legalább felének az otthoni széfekben kell lennie. 2017-ig 300 tonnát szállítottak haza New Yorkból, 380 tonnát Párizsból és 900 tonnát Londonból.
A hazahozatal mellett érvelők Trump kiszámíthatatlan gazdaság- és külpolitikáját emelik ki, és a lapnak nyilatkozó szakértő szerint valóban nem kizárható, hogy egy súlyos pénzügyi válság esetén az amerikai kormány akadályozná az arany kiadását, bár ez jogi és politikai értelemben rendkívül összetett lépés lenne.
Persze a logisztikai oldalon egy ekkora mennyiségű vagyon ilyen távolságba való szállítása önmagában is sok kockázatot rejt. Az aranytömböket páncélozott járművekkel kellene hajóra vagy repülőre rakodni, és folyamatos fegyveres védelem mellett Frankfurtba juttatni.
Ezzel szemben az amerikai tárolás olyan szempontból biztonságos, hogy az amerikai jegybank függetlensége miatt alapvetően nem lehetne attól tartani, hogy Trump ráteszi a kezét a vagyonra, és az ottani tárolás mellett szól az is, hogy egy esetleges európai bankválság esetén Németország nagyon gyorsan juthatna dollárhoz. Azonban az elnök 2025-ben induló ciklusa óta már többször bizonyította, hogy gyakran alkotmányos hatáskörén túl is drasztikus kijelentéseket és lépéseket tesz.
Persze még a legrosszabb forgatókönyv esetén is rendelkezésre állna a jogi út vagy a dollárban történő kártalanítás lehetősége Németország számára, de mindez meglehetősen időigényes lenne egy olyan időszakban, amikor az uniós hatalmaknak szinte mindennél többet jelent a biztonság.
Ettől függetlenül persze nehéz elképzelni, hogy az ilyen típusú kockázatok komolyan vehetőek lennének, így a hazaszállítás sokkal inkább szimbolikus lehet, de
az elképzelés támogatottsága miatt Friedrich Merz kormányának érdemes lehet megfontolnia a döntést, hogy ezzel növelni tudja belpolitikai támogatottságát.
Címlapkép forrása: Portfolio
