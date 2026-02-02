Riadót fújt az euró megmentője: már csak egy dolog mentheti meg az Európai Uniót

Az uniós tagállamoknak nem szabad félniük attól, hogy eltérő sebességgel mélyítsék az integrációt, ha ez szükséges ahhoz, hogy Európa globális erőközponttá váljon – hangsúlyozta Mario Draghi hétfőn. Az Európai Központi Bank korábbi elnöke és volt olasz miniszterelnök a belgiumi Leuveni Egyetemen tartott beszédében kiemelte:
meg kell tenni mindazokat a lépéseket, amelyek ma lehetségesek, azokkal a partnerekkel, akik készek az együttműködésre, és azokon a területeken, ahol kézzelfogható előrelépés érhető el.
Draghi szerint Európának a jelenlegi konföderatív berendezkedésből fokozatosan föderális irányba kell elmozdulnia, ha valódi hatalmi súlyt akar képviselni. Rámutatott, hogy a világban elsősorban ott tekintenek az Európai Unióra globális szereplőként, ahol a tagállamok közösen gyakorolják hatásköreiket.
A kereskedelempolitikában, a versenypolitikában, az egységes piacon és a monetáris politikában egyetlen szereplőként tárgyalnak az unióval, aminek jó példája szerinte az Indiával és Latin-Amerikával nemrégiben létrejött kereskedelmi megállapodások sora.
Az egykori jegybankelnök arra figyelmeztetett, hogy
olyan jövő körvonalazódik, amelyben Európa egyszerre válhat alárendelté, megosztottá és iparát részben elveszítő térséggé. Ha a kontinens nem lesz képes megvédeni saját érdekeit, akkor értékeit sem tudja tartósan megőrizni.
Draghi szerint az unió gyengeségei elsősorban azokon a területeken mutatkoznak meg, ahol a tagállami kormányok mindmáig ragaszkodnak nemzeti hatásköreikhez. Ilyen terület többek között a védelempolitika, az iparpolitika és a külpolitika.
Ezeken a területeken az Európai Uniót továbbra is csupán közepes méretű államok laza csoportjaként kezelik, amelyet könnyű megosztani és egymással szembefordítani
– fogalmazott.
Ugyanakkor méltatta az unió határozott fellépését a Grönlandot érintő ügyben, amikor az európai országok az amerikai nyomásgyakorlással szemben nem a meghátrálást, hanem az ellenállást választották. Draghi szerint az unió az ilyen közvetlen fenyegetésekkel szemben tanúsított egységes fellépéssel olyan fokú belső szolidaritást fedezett fel önmagában, amely korábban elérhetetlennek tűnt.
Mario Draghi a jövő héten egy informális európai csúcstalálkozón vesz részt, ahol az Európai Unió hosszú távú versenyképességének jövőjéről és a szükséges gazdaságpolitikai lépésekről tárgyalnak majd az állam- és kormányfők.
Címlapkép forrása: EU
