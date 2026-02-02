  • Megjelenítés
Riadót fújt az euró megmentője: már csak egy dolog mentheti meg az Európai Uniót
Uniós források

Riadót fújt az euró megmentője: már csak egy dolog mentheti meg az Európai Uniót

Portfolio
Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke szerint az EU-nak vállalnia kell a többsebességes integrációt, ha azt akarja, hogy Európa meghatározó világhatalommá váljon - írta meg a Politico.

Az uniós tagállamoknak nem szabad félniük attól, hogy eltérő sebességgel mélyítsék az integrációt, ha ez szükséges ahhoz, hogy Európa globális erőközponttá váljon – hangsúlyozta Mario Draghi hétfőn. Az Európai Központi Bank korábbi elnöke és volt olasz miniszterelnök a belgiumi Leuveni Egyetemen tartott beszédében kiemelte:

meg kell tenni mindazokat a lépéseket, amelyek ma lehetségesek, azokkal a partnerekkel, akik készek az együttműködésre, és azokon a területeken, ahol kézzelfogható előrelépés érhető el.

Draghi szerint Európának a jelenlegi konföderatív berendezkedésből fokozatosan föderális irányba kell elmozdulnia, ha valódi hatalmi súlyt akar képviselni. Rámutatott, hogy a világban elsősorban ott tekintenek az Európai Unióra globális szereplőként, ahol a tagállamok közösen gyakorolják hatásköreiket.

A kereskedelempolitikában, a versenypolitikában, az egységes piacon és a monetáris politikában egyetlen szereplőként tárgyalnak az unióval, aminek jó példája szerinte az Indiával és Latin-Amerikával nemrégiben létrejött kereskedelmi megállapodások sora.

Még több Uniós források

Bíróságra citálja a magyar kormány az Európai Bizottságot az orosz gáztilalom miatt

Bevásároltatnák a briteket a 90 milliárdos ukrán fegyverüzletbe

Hiába vár a magyar kormány 1000 milliárdot, Brüsszelben keresztülhúzzák a magyar terveket

Az egykori jegybankelnök arra figyelmeztetett, hogy

olyan jövő körvonalazódik, amelyben Európa egyszerre válhat alárendelté, megosztottá és iparát részben elveszítő térséggé. Ha a kontinens nem lesz képes megvédeni saját érdekeit, akkor értékeit sem tudja tartósan megőrizni.

Draghi szerint az unió gyengeségei elsősorban azokon a területeken mutatkoznak meg, ahol a tagállami kormányok mindmáig ragaszkodnak nemzeti hatásköreikhez. Ilyen terület többek között a védelempolitika, az iparpolitika és a külpolitika.

Ezeken a területeken az Európai Uniót továbbra is csupán közepes méretű államok laza csoportjaként kezelik, amelyet könnyű megosztani és egymással szembefordítani

– fogalmazott.

Ugyanakkor méltatta az unió határozott fellépését a Grönlandot érintő ügyben, amikor az európai országok az amerikai nyomásgyakorlással szemben nem a meghátrálást, hanem az ellenállást választották. Draghi szerint az unió az ilyen közvetlen fenyegetésekkel szemben tanúsított egységes fellépéssel olyan fokú belső szolidaritást fedezett fel önmagában, amely korábban elérhetetlennek tűnt.

Mario Draghi a jövő héten egy informális európai csúcstalálkozón vesz részt, ahol az Európai Unió hosszú távú versenyképességének jövőjéről és a szükséges gazdaságpolitikai lépésekről tárgyalnak majd az állam- és kormányfők.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas gazdasági árat fizetünk az EU-s széthúzás miatt – megdöbbentő jelentést adott ki Brüsszel

Elég ebből! – Nem várt helyről, nagyon meglepő figyelmeztetést kapott az Európai Unió

Brüsszel újra feltalálná a belső piacot – most minden jel szerint működni is fog

Ursula von der Leyen csodafegyverének szánták, de könnyen egy mindent elnyelő pénztemetővé válhat

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas rángatások és fordulatok a piacokon - Eldőlni látszik az irány
Hatalmas gazdasági árat fizetünk az EU-s széthúzás miatt – megdöbbentő jelentést adott ki Brüsszel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility