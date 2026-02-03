  • Megjelenítés
A britek visszacsinálnák a brexitet, de már a startmezőn elakadtak az uniós tagállamok vezetőin
A britek visszacsinálnák a brexitet, de már a startmezőn elakadtak az uniós tagállamok vezetőin

Új hangnemet ütött meg Brüsszelben a brit–uniós kapcsolatok ügyében: a brexit utáni évek feszültségei után egyre nyíltabban beszélnek Brüsszelben a viszony „újrahangolásának” szükségességéről, különösen a védelempolitikai és gazdasági együttműködés terén – számolt be a Politico.  

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola a spanyol szenátusban tartott beszédében arról beszélt, hogy az EU-nak és az Egyesült Királyságnak el kell űzni a brexit „múlt kísértetein”, és új alapokra kell helyeznie kapcsolatát. Szerinte a 2016-os kilépési népszavazás óta eltelt tíz évben a világ gyökeresen megváltozott, ezért új együttműködési formákra van szükség a kereskedelem, a vámügyek, a kutatás, a mobilitás, valamint a biztonság- és védelempolitika területén.

Metsola „értékeken alapuló, realista pragmatizmusra” épülő újrakezdést sürgetett.

A megszólalás időzítése összefügg azzal, hogy a brit kormány intenzíven próbálja javítani az uniós piachoz és finanszírozási programokhoz való hozzáférését. Keir Starmer miniszterelnök jelezte: szeretné elérni, hogy a brit védelmi ipar részt vehessen az EU 150 milliárd eurós SAFE programjában, amely közös fegyverbeszerzéseket és kapacitásfejlesztést támogat.

Az uniós tagállamok azonban egy hétfő esti ülésen nem tudtak megállapodni a brit csatlakozásról, noha Franciaország – amely korábban ellenezte a nem uniós országok bevonását – most támogatta a brit részvételt.

Starmer emellett a közös piachoz való szorosabb kapcsolódás lehetőségét is felvetette. Brüsszel ugyanakkor egyelőre nem mutat készséget arra, hogy hat évvel a kilépés után újranyissa a kapcsolatrendszer alapdokumentumait. A döntés a 27 tagállam kezében van, nem az Európai Parlamentében, de Metsola hangvétele politikai értelemben erősítheti a brit közeledési törekvéseket.

A brexit részleges visszacsinálásának hátterében a romló nemzetközi biztonsági környezet és az Egyesült Államokkal fennálló feszültebb viszony áll.

Több uniós főváros egyre inkább számítana a brit hírszerzési és katonai képességekre, valamint ipari kapacitásaira.

Metsola szerint Európának a közös védelem megerősítése felé kell lépnie, szoros együttműködésben a NATO-szövetségesekkel, hogy hatékonyabban tudja garantálni polgárai biztonságát.

Bevásároltatnák a briteket a 90 milliárdos ukrán fegyverüzletbe

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

