Levelet kapott Orbán Viktor és a többi uniós vezető Brüsszelből – már jövő héten meghallgatják őket
Levelet kapott Orbán Viktor és a többi uniós vezető Brüsszelből – már jövő héten meghallgatják őket

Rendkívül intenzív és nehéz ülésre várják Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és a többi uniós vezetőt a jövő hét végén: a versenyképesség, az egységes piac, a 28. rezsim, a megtakarítási és beruházási unió, az iparági konszolidáció, a kereskedelmi diverzifikáció és a gazdasági kockázatcsökkentés lesznek a fő témái a február 12-i tanácskozásnak. Az Európai Tanács kihelyezett, nem hivatalos ülésére Enrico Letta és Mario Draghi olasz miniszterelnököket is várják. A találkozó célja, hogy politikai lendületet adjon az egységes piac elmélyítésének és az EU versenyképességi fordulatának egy egyre keményebb geoökonómiai környezetben. António Costa meghívólevelében úgy fogalmazott: az egységes piac megerősítése „minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség”, és a nyitottság „nem tévesztendő össze a gyengeséggel”.

Az uniós állam- és kormányfők 2026. február 12-én nem hivatalos, kihelyezett ülést tartanak az egységes piac jövőjéről és az EU versenyképességéről a belgiumi Alden Biesen kastélyban – számolt be közleményében az Európai Tanács.

A 2026-os év politikai fókusza a versenyképesség és az egységes piac megerősítése. Emlékeztetett arra, hogy tavaly a vezetők nem hivatalos eszmecseréje a védelemre koncentrált, ami erőteljes lendületet adott a védelem Európája létrehozásának

– írta meghívólevelében Antoni Costa, az Európai Tanács elnöke. Most hasonló politikai impulzust szeretne adni a gazdasági dimenziónak.

A levél központi üzenete, hogy a jelenlegi geopolitikai és geoökonómiai környezetben az egységes piac megerősítése „minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség”. Costa szerint

az egységes piac nem pusztán jogi keret, hanem az egyszerűsítés erőteljes mozgatórugója lehet mind a polgárok, mind a vállalkozások számára.

Ugyanakkor a nemzeti akadályok lebontásában és a szabályozási környezet átalakításában további lépésekre van szükség.

A levél konkrét javaslatokat is említ: az egyik az úgynevezett 28. rezsim nevű egységes cégszabályozás létrehozása lenne, amely az uniós vállalkozások számára uniformizált, választható jogi keretet biztosítana, csökkentve az adminisztratív terheket és megkönnyítve a határokon átnyúló működést. Costa szerint ezzel „– többek között az adminisztratív terhek csökkentésével – segíthetnénk a vállalkozásokat a növekedésben”.

Kiemelt elem a megtakarítási és beruházási unióval kapcsolatos munka felgyorsítása is.

A cél, hogy az európai megtakarítások nagyobb arányban áramoljanak termelő beruházásokba az EU-n belül. A levél arra utal, hogy az EU globális versenyhátrányának egyik oka éppen az, hogy a belső tőkepiaci széttagoltság miatt a rendelkezésre álló források nem jutnak el kellő hatékonysággal az innovatív vállalkozásokhoz.

Costa a konszolidáció kérdését sem kerüli meg: a digitális ágazatban, a telekommunikációban, a tőkepiacokon és az energetikában sok európai vállalat nem rendelkezik akkora mérettel, amely lehetővé tenné a globális versenyt. „Ahhoz, hogy globálisan sikeresen lehessen versenyezni, az egységes piacon konszolidációra van szükség” – írja. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ennek együtt kell járnia a szolgáltatások megfizethetőségének és biztonságának garantálásával.

A kereskedelempolitika szintén központi téma lesz, mivel Costa szerint Európa nyitott a kereskedelemre, és helyesen halad előre a diverzifikáció irányába, példaként Indiát említi. Ugyanakkor figyelmeztet:

Nyitottságunk azonban nem tévesztendő össze a gyengeséggel. Az EU-nak egyszerre kell gyorsítania ambiciózus kereskedelmi menetrendjét és célzott eszközökkel védenie vállalatait a tisztességtelen versennyel szemben a stratégiai ágazatokban.

A levél szerint ennek része lehet az európai preferencia alkalmazását lehetővé tevő szabályok kialakítása bizonyos stratégiai területeken, valamint a gazdasági kockázatmentesítés szisztematikus megközelítése. Különösen a kritikus nyersanyagok és a technológia területén tartja fontosnak a függőségek csökkentését.

A februári ülés vitáját Costa két fő dimenzió köré szervezi. Az első a külső környezet: hogyan pozicionálja magát az EU egy olyan világban, amelyet „fokozott – és nem mindig tisztességes – gazdasági verseny” és kiegyensúlyozatlan kereskedelmi kapcsolatok jellemeznek. A kérdések között szerepel a gazdasági kényszerítésre adandó válasz, a stratégiai autonómia erősítése és a függőségek csökkentése.

A második dimenzió a belső stratégia: melyek legyenek az egységes piac elmélyítésének prioritásai, hogyan érhetik el a vállalkozások a szükséges méretet a beruházások és az innováció felfuttatásához, és miként alakítható ki kedvezőbb szabályozási környezet.

A megbeszélésekre Costa két korábbi olasz miniszterelnököt is meghívott: Mario Draghi és Enrico Letta csatlakozik a vezetőkhöz. 2024-ben ugyanis mindketten átfogó jelentést készítettek az európai versenyképességről és az egységes piac jövőjéről, így a februári ülésen arról is szó lesz, miként változtak elképzeléseik a jelentések közzététele óta.

A program szerint a találkozó 10:30-kor kezdődik az Európai Parlament elnökével folytatott eszmecserével. Ezt követően Mario Draghi korábbi EKB-elnökkel vitatják meg az új geopolitikai és geoökonómiai környezet versenyképességre gyakorolt hatásait, majd munkaebéd keretében folytatódik a vita a 27 tagállam részvételével. Délután Enrico Lettával az egységes piacban rejlő lehetőségek kiaknázása kerül napirendre, a záró ülésen pedig az EU rendelkezésére álló eszközök és szakpolitikák továbbfejlesztése.

Costa a meghívó végén jelzi: a nem hivatalos eszmecserén elhangzottakat figyelembe kívánja venni a márciusi hivatalos európai tanácsi ülés előkészítése során.

