Ursula von der Leyen máris becélozta az EU következő hódítását
Uniós források

Ugyan sok előmunka volt mindkettővel, az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen két hatalmas partnerrel is leszerződött januárban. A dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur-blokkal és Indiával kötött vámalkuk hatalmas geopolitikai lépést jelenthetnek az uniónak, és friss értesülések szerint most pár héten belül Ausztráliával is újranyílhatnak a kereskedelmi tárgyalások.

Február közepén utazhat Ursula von der Leyen és kísérete Canberrába, az ausztrál fővárosba, ahol ismét megpróbálják feléleszteni a 2023-ban meghiúsult szabadkereskedelmi együttműködést – írja a Politico.

Akkor a tárgyalások kifejezetten a marha- és bárányhús körüli vitákon csúsztak el, mivel az EU-s tárgyalók nem voltak hajlandók engedni az ausztrálok által elvárt piacnyitásnak. Hasonló okok miatt dőlt dugába többször a Mercosur-megállapodás is, amelybe végül annyi védőintézkedést épített be Brüsszel, hogy a legkisebb elmozdulásra is gyorsan felülvizsgálhatják az amúgy is szigorú vámkedvezményes kvótákat.

Bár az EU tendenciózusan próbál már évtizedek óta újabb és újabb partnereket bevonzani, úgy tűnik, a Donald Trump amerikai elnök hatására keltett világkereskedelmi átalakulás az, amelyben

a felek elég kompromisszumképessé váltak ahhoz, hogy hosszabb távra elköteleződjenek a tipikusan export-importon jóval túlmutató együttműködések iránt.

Ausztráliával például 2018-ban, Trump első ciklusa alatt kezdődtek a tárgyalások, és bár a 7 éves táv hosszúnak tűnik egy ilyen szintű egyezménynél is, Indiával majdnem 20, a Mercosur-országokkal pedig mintegy 25 évig folytak az egyeztetések, amit az utolsó pillanat után még az Európai Parlament is megpróbál jégre tenni.

Ugyan Ausztrália lakosságát tekintve elenyészőnek tűnhet a 27 millió fős állam a nagyjából 1,5 milliárdos Indiához képest,

1830 milliárd dolláros GDP-jével majdnem a felét megtermeli a világ legnépesebb országának 4130 milliárdos teljesítményének.

Ahogy a többi esetben, a megállapodás határát itt sem egy egyszerű vámalkunál akarják meghúzni, hanem komoly biztonsági együttműködésről is szó lesz a két fél között.

Címlapkép forrása: EU

