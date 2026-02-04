Ursula von der Leyen máris becélozta az EU következő hódítását

Február közepén utazhat Ursula von der Leyen és kísérete Canberrába, az ausztrál fővárosba, ahol ismét megpróbálják feléleszteni a 2023-ban meghiúsult szabadkereskedelmi együttműködést – írja a Politico.

Akkor a tárgyalások kifejezetten a marha- és bárányhús körüli vitákon csúsztak el, mivel az EU-s tárgyalók nem voltak hajlandók engedni az ausztrálok által elvárt piacnyitásnak. Hasonló okok miatt dőlt dugába többször a Mercosur-megállapodás is, amelybe végül annyi védőintézkedést épített be Brüsszel, hogy a legkisebb elmozdulásra is gyorsan felülvizsgálhatják az amúgy is szigorú vámkedvezményes kvótákat.

Bár az EU tendenciózusan próbál már évtizedek óta újabb és újabb partnereket bevonzani, úgy tűnik, a Donald Trump amerikai elnök hatására keltett világkereskedelmi átalakulás az, amelyben

a felek elég kompromisszumképessé váltak ahhoz, hogy hosszabb távra elköteleződjenek a tipikusan export-importon jóval túlmutató együttműködések iránt.

Ausztráliával például 2018-ban, Trump első ciklusa alatt kezdődtek a tárgyalások, és bár a 7 éves táv hosszúnak tűnik egy ilyen szintű egyezménynél is, Indiával majdnem 20, a Mercosur-országokkal pedig mintegy 25 évig folytak az egyeztetések, amit az utolsó pillanat után még az Európai Parlament is megpróbál jégre tenni.

Ugyan Ausztrália lakosságát tekintve elenyészőnek tűnhet a 27 millió fős állam a nagyjából 1,5 milliárdos Indiához képest,

1830 milliárd dolláros GDP-jével majdnem a felét megtermeli a világ legnépesebb országának 4130 milliárdos teljesítményének.

Ahogy a többi esetben, a megállapodás határát itt sem egy egyszerű vámalkunál akarják meghúzni, hanem komoly biztonsági együttműködésről is szó lesz a két fél között.

Címlapkép forrása: EU