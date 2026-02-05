Bulgária az év végig OECD-tag lehet

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) nagyra értékeli a bolgár kormány eredményes elkötelezettségét a csatlakozáshoz a szervezethez, és reméli, hogy ez még az idén meg is történhet - jelentette ki Mathias Cormann, az OECD főtitkára csütörtökön Szófiában, ahol bemutatta az OECD legfrissebb jelentését a balkáni ország gazdaságáról.

"Az utóbbi években Bulgária következetesen csökkentette az OECD tagországaival szemben fennálló jövedelmi különbségeket. A csatlakozási folyamat során elfogadott reformok a további fejlődés alapját képezhetik, erősítik a piaci versenyt és támogatják a korrupció elleni fellépést" - jelentette ki a főtitkár.

Úgy fogalmazott:

az államadósság szintje Bulgáriában alacsony, de most óvatos fiskális politikára van szükség a fiskális stabilitás megőrzése és az alacsony infláció elérése érdekében.

Véleménye szerint az ország 2026. január elsejei csatlakozása az eurózónához ösztönözni fogja a beruházásokat, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást. Az OECD jelentése szerint az utóbbi két évben a fogyasztás ösztönözte a gazdasági növekedést Bulgáriában, ezt a jövőben a befektetések tovább erősíthetik.

Az OECD 2026-ra az infláció 2,7 százalékra csökkenésére számít Bulgáriában, és ez jövőre 2,4 százalékra mérséklődhet, a tavalyi 4,6 százalékról. A gazdasági növekedés visszafogott lesz, a szervezet előrejelzése szerint a tavalyi 3 százalékról az idén 2,6, jövőre 2,4 százalékra mérséklődik.

A szervezet a megfontolt fiskális politika és a strukturális reformok folytatását javasolja, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya hosszabb távon, 2050-ig 26 százalékon maradjon.

