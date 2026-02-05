  • Megjelenítés
Bulgária az év végig OECD-tag lehet
Uniós források

Bulgária az év végig OECD-tag lehet

MTI
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) nagyra értékeli a bolgár kormány eredményes elkötelezettségét a csatlakozáshoz a szervezethez, és reméli, hogy ez még az idén meg is történhet - jelentette ki Mathias Cormann, az OECD főtitkára csütörtökön Szófiában, ahol bemutatta az OECD legfrissebb jelentését a balkáni ország gazdaságáról.

"Az utóbbi években Bulgária következetesen csökkentette az OECD tagországaival szemben fennálló jövedelmi különbségeket. A csatlakozási folyamat során elfogadott reformok a további fejlődés alapját képezhetik, erősítik a piaci versenyt és támogatják a korrupció elleni fellépést" - jelentette ki a főtitkár.

Úgy fogalmazott:

az államadósság szintje Bulgáriában alacsony, de most óvatos fiskális politikára van szükség a fiskális stabilitás megőrzése és az alacsony infláció elérése érdekében.

Véleménye szerint az ország 2026. január elsejei csatlakozása az eurózónához ösztönözni fogja a beruházásokat, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást. Az OECD jelentése szerint az utóbbi két évben a fogyasztás ösztönözte a gazdasági növekedést Bulgáriában, ezt a jövőben a befektetések tovább erősíthetik.

Még több Uniós források

Történelmi lépésre készül az EU: minden pénzmozgást látni fognak 2028-tól

Újabb részletek derültek ki Trump Oroszország elleni paktumáról

Kimondta az uniós vezető: válságos Putyin háborús gépezetének helyzete

Az OECD 2026-ra az infláció 2,7 százalékra csökkenésére számít Bulgáriában, és ez jövőre 2,4 százalékra mérséklődhet, a tavalyi 4,6 százalékról. A gazdasági növekedés visszafogott lesz, a szervezet előrejelzése szerint a tavalyi 3 százalékról az idén 2,6, jövőre 2,4 százalékra mérséklődik.

A szervezet a megfontolt fiskális politika és a strukturális reformok folytatását javasolja, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya hosszabb távon, 2050-ig 26 százalékon maradjon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba
Újabb részletek derültek ki Trump Oroszország elleni paktumáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility