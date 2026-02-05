"Az utóbbi években Bulgária következetesen csökkentette az OECD tagországaival szemben fennálló jövedelmi különbségeket. A csatlakozási folyamat során elfogadott reformok a további fejlődés alapját képezhetik, erősítik a piaci versenyt és támogatják a korrupció elleni fellépést" - jelentette ki a főtitkár.
Úgy fogalmazott:
az államadósság szintje Bulgáriában alacsony, de most óvatos fiskális politikára van szükség a fiskális stabilitás megőrzése és az alacsony infláció elérése érdekében.
Véleménye szerint az ország 2026. január elsejei csatlakozása az eurózónához ösztönözni fogja a beruházásokat, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást. Az OECD jelentése szerint az utóbbi két évben a fogyasztás ösztönözte a gazdasági növekedést Bulgáriában, ezt a jövőben a befektetések tovább erősíthetik.
Az OECD 2026-ra az infláció 2,7 százalékra csökkenésére számít Bulgáriában, és ez jövőre 2,4 százalékra mérséklődhet, a tavalyi 4,6 százalékról. A gazdasági növekedés visszafogott lesz, a szervezet előrejelzése szerint a tavalyi 3 százalékról az idén 2,6, jövőre 2,4 százalékra mérséklődik.
A szervezet a megfontolt fiskális politika és a strukturális reformok folytatását javasolja, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya hosszabb távon, 2050-ig 26 százalékon maradjon.
Bulgária az év végig OECD-tag lehet
Gyorsan zárkózik fel az ország.
