Történelmi lépésre készül az EU: minden pénzmozgást látni fognak 2028-tól
Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA várhatóan 2028-ra válik teljesen működőképessé, és kiemelten a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére összpontosít – számolt be a Reuters.

Az Európai Unió pénzmosás elleni új ügynöksége szerdán közölte, hogy

a tervek szerint 2028-ra lesz teljes mértékben működőképes.

A szervezet bemutatta stratégiáját az illegális pénzügyi tevékenységek visszaszorítására, különös tekintettel a kriptovalutákra és az új típusú fizetési csatornákra.

A Pénzmosás Elleni Hatóságot (AMLA) az első olyan európai szintű szervezet, amely kifejezetten az illegális pénzmozgások ellen lép fel és Frankfurtban székel majd.

2028-tól az AMLA negyven olyan uniós pénzintézetet felügyel majd közvetlenül, amelyek a legnagyobb pénzmosási kockázatot jelentik.

A hatóság 2026-ban véglegesíti kockázatértékelési módszertanát, a legkockázatosabb intézmények kiválasztása pedig 2027-ben kezdődik. Az ügynökség már elérte 2025-re kitűzött létszámcélját: a tervezett 432 alkalmazottból 120-at már felvettek.

A hatóság terveiben kiemelt helyet foglalnak el a kriptoeszközök és az új fizetési csatornák, mint felmerülő kockázati területek. Becslések szerint tavaly a pénzmosók legalább 82 milliárd dollár értékű kriptovalutát mozgattak meg, szemben az öt évvel korábbi, mintegy 10 milliárd dollárral. A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a terrorizmus finanszírozása továbbra is elsősorban hagyományos pénzeszközökkel történik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

