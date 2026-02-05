Törvénybe iktatott fenyegetéssel vetne véget Trump tarthatatlan kijelentéseinek az EU

Az Európai Parlament kereskedelmi bizottsága (INTA) némi mérlegelés után megállapodott abban, hogy újraindítja a tavaly nyáron megkötött EU–USA kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatát – írja az euobserver. Az ügymenetet a Grönland körüli fenyegetőzés miatt rekesztették be, és most az újraindításhoz a képviselők egy csoportja csak úgy járult hozzá, hogy ha erősebb garanciákat építenek az unió területi integritásának megőrzésére.
A tárgyalások során különösen a balközép (S&D) és liberális (Renew) képviselők világosabb biztosítékokat követeltek arra az esetre, ha Trump ismét politikai vagy gazdasági nyomást gyakorolna az Európai Unióra, amit jellemzően saját médiafelületén szokott megtenni.
A bizottság elnöke, Bernd Lange közölte, hogy az új biztosíték már kifejezetten lehetővé teszi a megállapodás felfüggesztését, ha az EU vagy tagállamai „alapvető biztonsági érdekeit”, beleértve a területi integritást, fenyegetés éri. Szerinte
az EU-nak készen kell állnia arra, hogy szükség esetén azonnal leállítsa a tárgyalásokat vagy akár a megállapodás alkalmazását is.
A tárgyalások részleteiről várhatóan a jövő héten tartandó újabb egyeztetésen döntenek a parlamenti jelentéstevők, amit ha véglegesítenek, akkor az INTA február 24-én szavazhat a szerződésbe való beépítésről, ami után a márciusi plenáris ülésen dönthet a megállapodásról az európai Parlament.
A Renew vezető tárgyalója, Karin Karlsbro szerint
Ahhoz, hogy előrelépjünk, egy „Trump-biztos” megállapodásra van szükségünk. Ha az Egyesült Államok új vámokkal fenyeget, vezet be, vagy az EU biztonsági érdekeit veszélyezteti, a megállapodás felfüggesztésre kerül.
Ezzel szemben a konzervatív Európai Néppárt (EPP) végig a ratifikáció felgyorsításán igyekezett, arra hivatkozva, hogy a késlekedés – különösen a tavaly júliusi megegyezéshez képest – alááshatja az EU hitelességét. Emellett amíg az USA nem kapja meg a neki ígért vámmentességeket, addig az évente mintegy 5 milliárd eurós vámterhek jelentős részét valószínűleg az európai importőrök és fogyasztók viselik, ahogy teszik az amerikaiak is az EU-ra kivetett 15 százalékos vámplafon után.
Noha az Európai Parlament még nem adta meg hivatalos hozzájárulását, a megállapodás egyes stratégiai jelentőségűnek ítélt részeit ideiglenesen már alkalmazzák. Azt persze kevés dolog garantálhatja, hogy egy ilyen felmondási záradékkal teljesen el lehetne hallgattatni a Trumpból előpattanó fenyegetéseket, ugyanakkor a döntés azt jelzi, hogy
az EU egyre aktívabban kezdheti használni a kereskedelmi megállapodásait geopolitikai és biztonságpolitikai helyezkedésre is.
Címlapkép forrása: EU
