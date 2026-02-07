Von der Leyen átvágná az EU költségvetésének gordiuszi csomóját – Magyarország is megfizetheti az árát

Az Európai Unió hét évre szóló MFF-reformterve már a bemutatása előtt is sok kritikát kapott a várható átalakítások miatt. Ugyan azt szinte minden szereplő elismerte, hogy nem ártana egyszerűsíteni az évtizedek alatt egyre bonyolultabbá váló finanszírozási rendszert, és a új védelmi, valamint a versenyképességi kiadások priorizálása is elkerülhetetlennek tűnik,

a régi rendszer felmondása nem mindenkinek éri meg egyformán.

A Bizottság lényegében átrajzolná az uniós forráselosztás szerkezetét: a hagyományos kohéziós és agrárpolitikai pillérek a nemzeti és regionális partnerségi programokba (NRP) olvadnának be, egy olyan modell mentén, amely a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) tapasztalataira épül.

Alapvetően az elképzelés, hogy a finanszírozás célzottságát és teljesítményalapúságát erősítsék, de a kritikusok szerint a reform egyben a hatalmi egyensúly átalakítását is jelenti Brüsszel és a tagállamok között. Még ha el is fogadjuk, hogy így hatékonyabb lesz az MFF felhasználása, azt nehéznek tűnik garantálni, hogy az méltányos és kiegyensúlyozott is legyen.

Ebben a nagyjából egy éve formálódó, feszültségekkel terhelt szakpolitikai környezetben tette közzé értékelését az Európai Számvevőszék. A jelentés egyrészt felhívja a figyelmet arra a kockázatra, hogy a források a nyugat-európai tagállamok felé rendeződhetnek át, másrészt arra is rámutat:

a 2000 milliárd eurós keret vásárlóereje könnyen elmaradhat a jelenleg futó költségvetés reálértékétől.

Vastag falú üvegdoboz

Papíron a 2028–2034-es MFF impozáns lenne, mivel az Európai Bizottság egy folyó árakon 2 ezer milliárd eurós, soha nem látott méretű költségvetést javasol, ami a bejelentéskor aktuális 2025-ös árakon számolva körülbelül 1,8 ezer milliárd eurót jelent. Ez a 2021–2027-es ciklushoz képest 59 százalékos nominális, illetve 39 százalékos reálnövekedést sugall.

Ha a RRF-t finanszírozó NextGenerationEU hitelfelvételének kamatterheit kivonjuk az egyenletből, és az azáltal korábbi ciklusban elérhető forrásokat is hozzászámoljuk a közös költségvetéshez,

akkor az MFF tényleges reálértéke 5 százalékkal csökken 2025-ös árakon, ami egy jelentős, mintegy 79 milliárd eurós forrásszűküléssel volna egyenlő a Számvevőszék számításai szerint.

A legegyszerűbben fogalmazva: az EU számszerűleg többet költ, de valójában kevesebb pénzből próbál több és nagyobb léptékű célokat elérni.

Az MFF-tervezet arányainak változása 2025-ös és folyóárakon. A reformterv bemutatására a folyóáras számokat használta az EB. Az 5%-os csökkenés a helyreállítási alap (szürke) forrásainak jelenlegi költségvetési ciklusban való beszámításával, és annak következő ciklusban esedékes törlesztésének (világos kék) levonásával jön össze. Forrás: Európai Számvevőszék

A jelenség mögött részben az elmúlt évek inflációs hullámzása áll. Bár a Bizottság új inflációs korrekciós mechanizmust vezetne be – amely 2 százalékos plafonemelést tesz lehetővé 1 és 3 százalék közötti infláció esetén –, ez csak részben védi a költségvetést. Az uniós auditorok jelentése szerint a tartós, 2–3 százalék közötti infláció mellett a források reálértéke lassan, de biztosan erodálódhat.

Ez különösen rossz hír az eddig kizárólag kohéziós és agrárpolitikai célokra szánt források számára, amelyek ahogyan arról már többször beszámoltunk, amúgy is

a teljes költségvetés 66 százalékáról, 44 százalékára zsugorodnak.

Ezek a programok hagyományosan a gazdasági különbségek mérséklésének, az infrastruktúra-fejlesztésnek és a vidéki térségek stabilizálásának kulcseszközei. Ha a költségvetés reálértéke csökken, akkor a felzárkózó régióknak kevesebb eszközük marad, miközben az EU egyre ambiciózusabb versenyképességi, zöld és digitális célokat ír elő.

Kontrollvesztés

Ebből következik a források elosztási felelőssége körül felmerülő kritika is, amely a több szerv által ellenőrzött programok arányváltozását emeli ki. Az új elképzelés szerint pont az új NRP maradna az egyetlen olyan nagy összegű forrás, amely osztott előellenőrzés alá esne, és az Európai Parlament az elejétől attól tart, hogy így teljesen kieshet jóváhagyási szerepköréből.

A bizottsági javaslat szerint az NRP-k esetén a tagállamoknak kiosztott "nemzeti borítékok" tervezéséért és végrehajtásáért az éppen regnáló kormányok felelnek, de a benyújtott konstrukciókra az Európai Bizottságnak kell rábólintania, elsősorban versenyképességi szempontból.

Az EB 2028-2034-es költségvetési ciklusra szóló MFF-tervezetének eloszlása. Forrás: Európai Bizottság

Ez a munkamegosztási gyakorlat már a korábbi helyreállítási alap esetében is komoly politikai feszültségeket generált. Az Európai Parlament többször bírálta az átláthatóság hiányát és a demokratikus ellenőrzés korlátozott szerepét, hiszen effektíve semmi előzetes beleszólása nem lehetett abba, hogy milyen célokra írják jóvá az RRF pénzeket.

A kritika lényege az volt, hogy Brüsszel egyszerre vált finanszírozóvá és felügyeleti szereplővé, ami meglátásukban a gyorsaság és az ellenőrizhetőség közötti kényes egyensúlyt gyakran a tempó irányába billentette. Ráadásul

az új struktúra így még nagyobb adminisztratív nyomást helyezne az uniós végrehajtó testületre, anélkül, hogy plusz forrásokat rendelne hozzá.

A Bizottság végrehajtási kapacitása már most is feszített. Az Európai Számvevőszék szerint a közvetlen és közvetett forráskezelés további bővítése érdemben növelné a feladatokat, miközben az adminisztratív háttér megerősítése nem látszik arányosnak ezzel a bővüléssel. Az elemzés arra a következtetésre jut, hogy ez az indokoltnál is felületesebb ellenőrzésekhez, több szabálytalansághoz és akár még lassabb kifizetésekhez is vezethet.

Ráadásul miközben az agrár- és kohéziós források formálisan elkülönítve maradnának az NPR-en belül, a fennmaradó összegben tényleg csak a megtérülés elve dominálna.

Ez nehéz helyzetbe hozná a Magyarországéhoz hasonló mezőgazdasággal rendelkező tagállamokat, ahol a piacképességet javító fejlesztések jelentős része elmaradt, pontosan a jelenlegi agárpolitika közvetlen kifizetéseinek köszönhetően.

Egy ilyen helyzetben feltehetően több fronton hosszabb távú fejlesztéseket kéne betervezni, ami a Számvevőszék szerint különösen bizonytalan helyzetekhez vezethet, ha a bürokratikus terhek koncentrálódása mellett a kifizetések időben történő megérkezése sem elvárható.

Behozhatatlansági tényező

A harmadik kritikus kérdés a Versenyképességi Alap létrehozása, és a belecsomagolt kutatás-fejlesztési projektekre létesített Horizon Europe program drasztikus bővítése. Az új MFF-ben az alap költségvetése több mint kétszeresére nőne, ami bár meglehetősen pozitívnak hangzik, mégis magában hordoz egy nehezen áthidalható kiegyenlítethenséget a fejlettebb és a felzárkozó tagállamok között.

A probléma az, hogy ezek a támogatások már jelenleg is erősen Nyugat-Európában koncentrálódnak. A most futó Horizon Europe forrásainak közel 70 százalékát hat ország – Németország, Franciaország, Spanyolország, Hollandia, Olaszország és Belgium – használja fel.

Az alap a jelenlegi tudásunk szerint közvetlen bizottsági irányítás alatt működne, versenyalapú pályázatokkal. Ez elméletben a kiválóságot jutalmazza, a gyakorlatban viszont strukturális előnyt biztosít azoknak az országoknak és vállalatoknak, amelyek már rendelkeznek fejlett kutatási infrastruktúrával és erős innovációs ökoszisztémával.

Ugyan ez a teljes uniós versenyképesség szempontjából inkább csak egy járulékos veszteség, de a Számvevőszék szerint célzott kiegyenlítő intézkedések nélkül az alap nem csökkenti, hanem inkább erősíteni fogja a regionális különbségeket.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az első költségvetési fejezet rugalmassági tartalékának 80 százaléka csak 2031 után válna elérhetővé. Ez azt eredményezheti, hogy a felzárkóztatási források az időszak első felében szűkösebbek lesznek, miközben a versenyképességi támogatások gyorsan bővülnek. A kelet-közép-európai régiók így egyszerre szembesülhetnek forráshiánnyal és erősödő versennyel.

Szűkmarkú lavírozás

Még 2025 decemberében az Európai Parlament egy saját MFF-elképzeléssel állt elő, amely a struktúra megváltoztatása nélkül, a büdzsé egyszerű növelésével akarná elérni, hogy a régi rendszer kedvezményezettjei ne veszítsenek annyit a versenyképesség oltárán.

A javaslat az adminisztratív kiadások kivételével minden költségvetési fejezet esetében mintegy 10 százalékos forrásbővítést irányoz elő, így a finanszírozás reálértékek is megőrizhetők lennének.

Persze ahogy arról korábban is írtuk, a költségvetés emeléséhez elsősorban tagállami akaratra lenne szükség. Csakhogy erre még akkor is csekély esély lenne, ha a versenyképesebb, nettó befizető uniós országok arra számíthatnának, hogy nagyobb mennyiséget kapnak majd vissza a közösből.

Noha a RearmEU program SAFE-hitele érdemben növeli a védelemre fordítható források mozgásterét, és jelen állás szerint az RRF hitelkerete sem merül ki teljesen, így a 2028-tól induló törlesztés várhatóan kisebb nyomást gyakorol majd a következő többéves pénzügyi keretre, az összkép így is feszes.

Az látszik, hogy az Európai Uniónak a következő költségvetési ciklusban szűkösebb forrásokból kellene több célra költenie, ami nemcsak az egyes szakpolitikai területek között, hanem tagállami szinten is élesebb versenyt hozhat a forrásokért.

Mindennek persze könnyen lehet pozitív olvasata is, hiszen ha a források megszerzéséhez valóban versenyképes ötletekkel kell előállni, akkor akár a pályázati pénzek megszerzése nélkül is életképes vállalkozások nőhetnek majd ki. A kapacitások elaprózódása, és az RRF-pénzek felhasználásának hatékonysága körüli kérdőjelek azonban nem festenek túl fényes előképet.

Ha az elképzeléssel csak az adminisztráció a gond, akkor elméletben a Bizottságnak jó alternatíva lehetne "kölcsönvenni" a Parlament szakértői kapacitásait a tüzetesebb és gyorsabb átvizsgálásra, erre azonban a jelenlegi ügyrendi szokások kevés teret adnak. Arról nem is beszélve, hogy az EP-ben dolgozó személyzetnek a képviselők elvárásai mentén

sok esetben sokkal inkább a tagországokon belüli pártok belpolitikai prioritásait kell szem előtt tartani, a közös uniós érdekek helyett.

A Bizottság 2028–2034-es MFF-terve kétségtelenül stratégiai fordulatot jelez, és a parlamenti jelentéstevők szerint is csekély az esély érdemi strukturális módosításokra. A cél egy versenyképesebb, ellenállóbb és geopolitikailag aktívabb Európa finanszírozási kereteinek megteremtése, ám a Számvevőszék értékelése azt mutatja: az irányváltás komoly szakpolitikai és költségvetési dilemmákkal jár.

A reálérték csökkenése, a nemzeti bortékok irányításának politikai vitái és a Versenyképességi Alap esetében a regionális különbségek felerősítésének kockázata mind az uniós kohézió jövőjét érintik.

A kérdés gyakorlatilag az, hogy tényleg lehet-e kevesebből többet elérni, és hogy megvan-e ehhez a politikai bizalom a szereplők között.

Magyarország számára a következő MFF sorsdöntő lehet: az új rendszer vagy felgyorsíthatja a gazdasági felzárkózást egy innovációvezérelt Európában, vagy tovább növelheti a centrum és a periféria közötti távolságot. A döntés hatása tehát jóval túlmutathat egyetlen költségvetési cikluson, hiszen akár az EU következő évtizedeinek fejlődési irányát is meghatározhatja.

Címlapkép forrása: EU