Majdnem 10 éve nem volt ilyen: a befagyott tengeren indult autóforgalom két sziget közt
Majdnem 10 éve nem volt ilyen: a befagyott tengeren indult autóforgalom két sziget közt

Szinte óráról órára változhatnak az átkelés szabályai, így az út nem kockázatmentes, mégis valahogy muszáj megoldani a közlekedést, miután a komppal való átjutást rendkívül megnehezítette az óriási jégtakaró – számol be az Euronews. A hatóságok szigorú szabályokhoz kötik az átkelést, de sokaknak megkerülhetetlen az útvonal használata, ahol több mint 20 éve egy autó már alámerült.

Ideiglenes utat nyitottak Észtország két szigete, Saaremaa és Hiiumaa között, ahol a vastag tengeri jég gyakorlatilag ellehetetlenítette a megszokott kompforgalmat. A hatóságok egy közel 17 kilométer hosszú jégutat nyitottak meg, amely átmeneti alternatívát kínál a két sziget lakóinak, amíg a hagyományos hajójáratok nem tudnak újraindulni.

Az út kizárólag nappal használható, és csak szigorú biztonsági feltételek mellett. Korlátozzák a járművek maximális súlyát, előírt sebességhatárok érvényesek, valamint minimumkövetési távolságot kell tartani az autók között, hogy csökkentsék a jégre nehezedő terhelést.

A szabályokat elég szigorúan veszik, de az útnak nekivágó autósok is tartják őket, hiszen enélkül rövid időn belül lezárnák az ideiglenes közlekedési folyosót.

Az észt közlekedési hatóságok hangsúlyozzák, hogy a jég állapotát folyamatosan ellenőrzik, és a kapcsolat akár rövid időn belül is megszűnhet, ha a biztonsági feltételek romlanak. A jég vastagsága, a hőmérséklet és a tengeri áramlások mind befolyásolják az út használhatóságát, ezért az átkelés mindig ideiglenes megoldásnak számít.

Utoljára nyolc évvel ezelőtt, 2018-ban nyitotta meg Észtország ezt az útvonalat. Akkor nem történt semmilyen baleset, azonban 2003-ban egy autó ráhajtott egy nagyobb repedésre, és a víz alá merült. Az utasoknak sikerült kiszállniuk, mivel főszabály szerint a jégen való közlekedésnél nem szabad bekötni a biztonsági öveket, hogy beszakadás esetén gyorsan ki tudjanak szállni a járműből.

