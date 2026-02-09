Majdnem 10 éve nem volt ilyen: a befagyott tengeren indult autóforgalom két sziget közt

Ideiglenes utat nyitottak Észtország két szigete, Saaremaa és Hiiumaa között, ahol a vastag tengeri jég gyakorlatilag ellehetetlenítette a megszokott kompforgalmat. A hatóságok egy közel 17 kilométer hosszú jégutat nyitottak meg, amely átmeneti alternatívát kínál a két sziget lakóinak, amíg a hagyományos hajójáratok nem tudnak újraindulni.

Az út kizárólag nappal használható, és csak szigorú biztonsági feltételek mellett. Korlátozzák a járművek maximális súlyát, előírt sebességhatárok érvényesek, valamint minimumkövetési távolságot kell tartani az autók között, hogy csökkentsék a jégre nehezedő terhelést.

A szabályokat elég szigorúan veszik, de az útnak nekivágó autósok is tartják őket, hiszen enélkül rövid időn belül lezárnák az ideiglenes közlekedési folyosót.

Az észt közlekedési hatóságok hangsúlyozzák, hogy a jég állapotát folyamatosan ellenőrzik, és a kapcsolat akár rövid időn belül is megszűnhet, ha a biztonsági feltételek romlanak. A jég vastagsága, a hőmérséklet és a tengeri áramlások mind befolyásolják az út használhatóságát, ezért az átkelés mindig ideiglenes megoldásnak számít.

Utoljára nyolc évvel ezelőtt, 2018-ban nyitotta meg Észtország ezt az útvonalat. Akkor nem történt semmilyen baleset, azonban 2003-ban egy autó ráhajtott egy nagyobb repedésre, és a víz alá merült. Az utasoknak sikerült kiszállniuk, mivel főszabály szerint a jégen való közlekedésnél nem szabad bekötni a biztonsági öveket, hogy beszakadás esetén gyorsan ki tudjanak szállni a járműből.

