Titkos terv szivárgott ki Brüsszelből: ezzel a húzással ütnék ki Trumpot a globális pénzügyi világból

A dollár évek óta uralja a nemzetközi piacokat, legyen szó olajról vagy hosszú lejáratú adósságokról. Ez jelentős gazdasági előnyt biztosít az Egyesült Államoknak: alacsonyabb hitelfelvételi költségeket, olcsóbb importot, árfolyamköltség-mentes nemzetközi kereskedelmet és komoly geopolitikai befolyást.

Azonban a világon egyre többen tartanak attól, hogy a kiszámíthatatlan amerikai kormányzat a dollárt fegyverként, gazdasági kényszerítő eszközként vetné be Washington külpolitikai céljainak elérésére. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Davosban így fogalmazott az Iránnal szembeni szankciókkal kapcsolatban: „izgalmas, hogy változást érhetünk el, hogy képesek vagyunk cselekedni anélkül, hogy egyetlen golyót kilőnénk.”

Az Európai Bizottság ezért tervet dolgozott ki a dollár hegemóniájának megtörésére.

Bár az euró globális pozíciójának erősítése régóta cél, egy, a múlt héten a pénzügyminiszter-helyettesek között köröztetett, bizalmas bizottsági feljegyzés szerint ez mára a puszta kívánatosságból védelmi kérdéssé vált.

„A nemzetközi monetáris és pénzügyi környezet közelmúltbeli változásai miatt átfogóan újra kell értékelni az euró globális pozicionálását az uniós stratégiákban” – írta a brüsszeli testület. Mint írják, az EU-nak lépéseket kell tennie, hogy növelje ellenálló képességét a nemzetközi monetáris és pénzügyi rendszer esetleges fegyverként való felhasználásával szemben, ami egyértelműen a dollárhegemónia megtörésére utal.

Ebben az első lépésről már régen beszélnek, jó ideje napirenden is van:

növelni kell az EU-s gazdaság termelékenységét, és tovább kell integrálni az uniós pénzügyi piacokat.

Most ebben jöhet is az áttörés: a tagállamok lelkesen támogatják a szabályozáscsökkentést, mint a közös szabályok és a hazai reformok bevezetését. A valódi, egységes befektetési piac létrehozására vonatkozó alapvető javaslatok már egy évtizede az asztalon vannak, most a Bizottság Megtakarítási és Befektetési Unió néven futó kezdeményezése adhat nekik új lendületet. A korábban tőkepiaci unió néven futó tervekkel szemben ezt már a legtöbb ország kifejezetten támogatja, alig van ellenállás vele szemben,.

A monetáris unió kiépítése továbbra is hiányos: az EU-ban még mindig nincs közös bankbetét-garancia-rendszer, elsősorban azért, mert Németország ellenáll a kockázatmegosztásnak. Olaszország eközben továbbra is blokkolja a csődbe jutó bankok számára létrehozandó likviditási védőhálót.

Kevésbé népszerű, de időről-időre azért konszenzust teremtő terv a közös eladósodás: a NextGenerationEU kötvénykibocsátásai után most a védelmi kiadásokat a SAFE-hitelből finanszírozzák, amely hasonló rendszerű.

Ehhez azonban még mindig le kell győznie a fiskálisan konzervatív országok – köztük Németország és Hollandia – ellenállását.

A Bizottság eközben egy meglévő eszközt, az Európai Stabilitási Mechanizmust (ESM) is uniós jog alá vonná, és rugalmasabban felhasználhatóvá tenné. Ez az 500 milliárd eurós, kormányközi alap 2010-ben jött létre pénzügyi válságok kezelésére, és kapacitásainak jelentős része ma is kihasználatlan.

Az amerikai kormányzat a dollárhoz kötött kriptovalutákra épít, hogy megvédje a valuta globális dominanciáját, miközben saját gazdaságpolitikája közben gyengíti azt. Az Európai Bizottság hasonlóan gondolkodik, hogy legyenek euróban denominált stablecoinok, de ezt az Európai Központi Bank túl kockázatosnak tartja.

Nem mindenki ért ezzel együtt a jegybankban, François Villeroy de Galhau, a Francia Nemzeti Bank elnöke Davosban így fogalmazott:

Lehetnek euróban denominált stablecoinjaink és tokenizált betéteink is. De ha egyikünk sincs, aggódnék a szuverenitásunk miatt.

A Bizottság a digitális eurót is bevetné, ami a központi bank által kibocsátott, határokon átnyúló fizetésekre is használható digitális valutát vezetne be. Az Ursula von der Leyen vezette testület javasolja, hogy még az idén fogadjanak el olyan jogszabályt, amely felhatalmazza az EKB-t a digitális euró bevezetésére.

A legéletképesebb terv, hogy ki kellene kötni az euró használatát az EU-n kívüli országokkal kötött energia- és kereskedelmi szerződésekben. Az orosz energiaellátástól való leválás, valamint az olyan országokból – például az Egyesült Államokból – származó gázimport növelése azonban, a brüsszeli testület megfogalmazása szerint, „távolabbra tolja az euróban denominált tranzakciókra való átállás kilátásait”.

A Bizottság más kulcsfontosságú ágazatokban is ösztönözni szeretné az euró használatát, beleértve a kritikus nyersanyagokat, a légi közlekedést és a védelmi ipart. Emellett az új kereskedelmi megállapodások – például az Indiával nemrég aláírt egyezmény – keretében az euróalapú fizetési infrastruktúra támogatásának lehetőségeit is vizsgálná.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images