Komoly lazítások mellett mehetett csak át a brüsszeli zöldalku

Az Európai Parlament kedden 413 igen, 226 nem szavazattal és 12 tartózkodás mellett elfogadta az uniós klímatörvény módosítását, amely új, kötelező köztes célt rögzít 2040-re.
A döntés értelmében az Európai Uniónak névlegesen 90 százalékkal kell csökkentenie nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es szinthez képest, hogy 2050-re elérje a jogilag kötelező klímasemlegességet.
A szavazással a parlament megerősítette a korábban a tagállamokkal kialkudott politikai kompromisszumot. A módosított szabályozás ennek megfelelően jelentős rugalmassági elemeket is bevezet.
2036-tól a kibocsátáscsökkentés legfeljebb öt százalékpontja származhat olyan, a 2015-ös párizsi klímaegyezménnyel összhangban álló nemzetközi karbonkredit-rendszerekből, amelyek a szén-dioxid-kibocsátást kvázi pénzügyi eszközzé alakítják.
Ez két százalékponttal magasabb arány, mint amit az Európai Bizottság eredetileg javasolt, ugyanakkor a képviselők biztosítékokat építettek be annak érdekében, hogy ezek a források ne támogathassanak az Európai Unió stratégiai érdekeivel ellentétes projekteket.
A jogszabály az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer módosítását is tartalmazza. Az épületek és a közúti közlekedés üzemanyag-égetéséből származó szén-dioxid-kibocsátást lefedő új rendszer,
az ETS2 bevezetését egy évvel elhalasztják, így az nem 2027-ben, hanem 2028-ban indul.
Emellett a nehezen csökkenthető kibocsátásokat belföldi, tartós szén-dioxid-elnyeléssel is kompenzálhatják majd, miközben nagyobb mozgáster lesz az egyes ágazatok és szakpolitikai eszközök közötti átcsoportosításra a költséghatékonyság érdekében.
Az Európai Bizottságnak kétévente felül kell vizsgálnia az előrehaladást, figyelembe véve a legfrissebb tudományos adatokat, az energiaárak alakulását, valamint az uniós ipar versenyképességét. Amennyiben indokolt, a Bizottság javaslatot tehet a klímatörvény módosítására vagy további kísérő intézkedések bevezetésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csatasorba állították von der Leyen hátországát, rövidesen aktiválhatják az új paktumot
A magyar frakcióknak ezúttal nem osztottak lapot.
Itt a figyelmeztetés, újra támad az ónos eső!
Érdemes figyelni az időjárási frissítéseket.
Berobbant a világformáló megatrend – Így kereshetsz rajta nagyon sok pénzt
Konkrét részvényeket mutatunk.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Gyökeres változás hétfőn: jéghideg légtömeg tör be az országba, havazás is jöhet
Visszatér a fagy - de csak rövid időre.
Éles vita Prágában a költségvetés miatt
Keményen egymásnak ment a kormány és a költségvetési tanács.
Kivételt tettek Brüsszelben: megúszta a Cupra a kínai vámokat
Jó hír a Volkswagennek.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?