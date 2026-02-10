Komoly lazítások mellett mehetett csak át a brüsszeli zöldalku

Határozott többséggel fogadták el az uniós klímatörvény módosítását, amely először rögzít kötelező, köztes kibocsátáscsökkentési célt 2040-re. A szabályozás a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 90 százalékos visszafogását írja elő az 1990-es szinthez képest, miközben rugalmassági elemekkel, nemzetközi karbonkreditekkel és az új kibocsátáskereskedelmi rendszer elcsúsztatásával igyekszik kezelni a versenyképességi és költségkockázatokat.

Az Európai Parlament kedden 413 igen, 226 nem szavazattal és 12 tartózkodás mellett elfogadta az uniós klímatörvény módosítását, amely új, kötelező köztes célt rögzít 2040-re.

A döntés értelmében az Európai Uniónak névlegesen 90 százalékkal kell csökkentenie nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es szinthez képest, hogy 2050-re elérje a jogilag kötelező klímasemlegességet.

A szavazással a parlament megerősítette a korábban a tagállamokkal kialkudott politikai kompromisszumot. A módosított szabályozás ennek megfelelően jelentős rugalmassági elemeket is bevezet.

2036-tól a kibocsátáscsökkentés legfeljebb öt százalékpontja származhat olyan, a 2015-ös párizsi klímaegyezménnyel összhangban álló nemzetközi karbonkredit-rendszerekből, amelyek a szén-dioxid-kibocsátást kvázi pénzügyi eszközzé alakítják.

Ez két százalékponttal magasabb arány, mint amit az Európai Bizottság eredetileg javasolt, ugyanakkor a képviselők biztosítékokat építettek be annak érdekében, hogy ezek a források ne támogathassanak az Európai Unió stratégiai érdekeivel ellentétes projekteket.

A jogszabály az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer módosítását is tartalmazza. Az épületek és a közúti közlekedés üzemanyag-égetéséből származó szén-dioxid-kibocsátást lefedő új rendszer,

az ETS2 bevezetését egy évvel elhalasztják, így az nem 2027-ben, hanem 2028-ban indul.

Emellett a nehezen csökkenthető kibocsátásokat belföldi, tartós szén-dioxid-elnyeléssel is kompenzálhatják majd, miközben nagyobb mozgáster lesz az egyes ágazatok és szakpolitikai eszközök közötti átcsoportosításra a költséghatékonyság érdekében.

Az Európai Bizottságnak kétévente felül kell vizsgálnia az előrehaladást, figyelembe véve a legfrissebb tudományos adatokat, az energiaárak alakulását, valamint az uniós ipar versenyképességét. Amennyiben indokolt, a Bizottság javaslatot tehet a klímatörvény módosítására vagy további kísérő intézkedések bevezetésére.

