  • Megjelenítés
Komoly lazítások mellett mehetett csak át a brüsszeli zöldalku
Uniós források

Komoly lazítások mellett mehetett csak át a brüsszeli zöldalku

Portfolio
Határozott többséggel fogadták el az uniós klímatörvény módosítását, amely először rögzít kötelező, köztes kibocsátáscsökkentési célt 2040-re. A szabályozás a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 90 százalékos visszafogását írja elő az 1990-es szinthez képest, miközben rugalmassági elemekkel, nemzetközi karbonkreditekkel és az új kibocsátáskereskedelmi rendszer elcsúsztatásával igyekszik kezelni a versenyképességi és költségkockázatokat.

Az Európai Parlament kedden 413 igen, 226 nem szavazattal és 12 tartózkodás mellett elfogadta az uniós klímatörvény módosítását, amely új, kötelező köztes célt rögzít 2040-re.

A döntés értelmében az Európai Uniónak névlegesen 90 százalékkal kell csökkentenie nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es szinthez képest, hogy 2050-re elérje a jogilag kötelező klímasemlegességet.

A szavazással a parlament megerősítette a korábban a tagállamokkal kialkudott politikai kompromisszumot. A módosított szabályozás ennek megfelelően jelentős rugalmassági elemeket is bevezet.

2036-tól a kibocsátáscsökkentés legfeljebb öt százalékpontja származhat olyan, a 2015-ös párizsi klímaegyezménnyel összhangban álló nemzetközi karbonkredit-rendszerekből, amelyek a szén-dioxid-kibocsátást kvázi pénzügyi eszközzé alakítják.

Még több Uniós források

Csatasorba állították von der Leyen hátországát, rövidesen aktiválhatják az új paktumot

Megbukott Ursula von der Leyen titkos terve, saját alelnöke puccsolta meg

Von der Leyen bejelentése felboríthatja az EU működését: egyszerűen figyelmen kívül hagyják a vétózó tagállamokat

Ez két százalékponttal magasabb arány, mint amit az Európai Bizottság eredetileg javasolt, ugyanakkor a képviselők biztosítékokat építettek be annak érdekében, hogy ezek a források ne támogathassanak az Európai Unió stratégiai érdekeivel ellentétes projekteket.

A jogszabály az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer módosítását is tartalmazza. Az épületek és a közúti közlekedés üzemanyag-égetéséből származó szén-dioxid-kibocsátást lefedő új rendszer,

az ETS2 bevezetését egy évvel elhalasztják, így az nem 2027-ben, hanem 2028-ban indul.

Emellett a nehezen csökkenthető kibocsátásokat belföldi, tartós szén-dioxid-elnyeléssel is kompenzálhatják majd, miközben nagyobb mozgáster lesz az egyes ágazatok és szakpolitikai eszközök közötti átcsoportosításra a költséghatékonyság érdekében.

Az Európai Bizottságnak kétévente felül kell vizsgálnia az előrehaladást, figyelembe véve a legfrissebb tudományos adatokat, az energiaárak alakulását, valamint az uniós ipar versenyképességét. Amennyiben indokolt, a Bizottság javaslatot tehet a klímatörvény módosítására vagy további kísérő intézkedések bevezetésére.

Kapcsolódó cikkünk

Összeszorítja az öklét az EU, újabb csapást mér Oroszországra: "a szankciók működnek"

Már az ukrán béke utáni helyezkedésre készül Brüsszel

Már Európa ipara veri az asztalt Brüsszelben: azonnali lépéseket követelnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Kifakadt Európa erős embere: itt az idő, hogy világhatalommá váljon az EU – Íme a forradalom lépései
Trumppal játszatnák ki Orbán Viktort, hogy Ukrajna betegye a lábát a küszöbön az EU-ba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility