Európai cégóriásról álmodnak, de Brüsszel "lábbal tiporja" összeolvadási elképzeléseket

Az európai távközlési ágazat régóta sürgeti a piaci konszolidációt, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi, mintegy negyven nagyobb szolgáltatót felvonultató struktúra túlzottan széttöredezett. Az iparág szerint ez akadályozza a méretgazdaságosságot, visszafogja a technológiai és infrastrukturális beruházásokat, és gyengíti az EU globális versenyképességét az amerikai és kínai szereplőkkel szemben.
Az érvelés különösen megerősödött azt követően, hogy Mario Draghi volt olasz miniszterelnök és EKB-vezér európai versenyképességről szóló jelentése a felskálázás fontosságát hangsúlyozta az európai sikertörténetek megteremtésében, azonban az Európai Bizottság azóta is következetesen óvatos a távközlési fúziókkal szemben, elsősorban a fogyasztói árak emelkedésének és a szolgáltatási színvonal romlásának kockázata miatt.
Bár az ágazat szereplői azt állítják, hogy a szigorú versenyjogi megközelítés „húsz éve a szektor nyakán tartja a lábát” Brüsszelben egyre kevésbé látszik politikai nyitottság az érdemi irányváltásra.
A fordulat elmaradását jól jelzi az unió friss Digitális Hálózatokról szóló jogszabálycsomagja (DNA), amely a telekomok nagy csalódására, nem kötelezi a nagy technológiai cégeket hálózathasználati díj fizetésére. Az ágazat emiatt isváltott gyorsan a fúziós iránymutatások tervezett felülvizsgálata felé, abban bízva, hogy a Bizottság átfordulhat az összeolvadások támogatására, hiszen ezektől nagyobb beruházási potenciál és ellenállósági képesség várható.
Ribera azonban továbbra is azon az állásponton van, hogy a versenyképesség nem szolgálhat ürügyül a túlzott piaci koncentráció engedélyezésére. Úgy tűnik szerinte a felskálázódásnál egyszerűen sokkal fontosabb a valóban egységes piac rendes kiépítése, és ez önmagában is kiveztné az EU-t a versenyképességi zsákutcából.
Az egységes piac valóban nagy előrelépés lenne: korábbi felmérések szerint bár az tagállamok közt nincsenek vámtarifák, a nem vám jellegű akadályok(pl.: fordítás, képesítések elismerése)
a termékek esetében ~44, a szolgáltatásoknál ~110 százalékos ráfizetésnek felelnek meg.
Az iparág képviselői azonban azt hangsúlyozzák, hogy a két cél nem zárja ki egymást. A Connect Europe szakmai szervezet szerint például szerint a Bizottságnak a jövőbeni innovációra, beruházásokra, valamint a biztonsági és védelmi felkészültségre gyakorolt hatásokat is figyelembe kellene vennie.
Miközben az egysége piac megreformálásának kérdését csütörtökön tárgyalják az uniós vezetők, addig a Bizottság versenyképességi főigazgatósága (DG COMP) nemrég egy olyan jelentést adott ki, ami azt támasztja alá, hogy valójában így is meglehetősen profitképes a tagállami hálózatokban működő szektor, ami egyelőre arra utal, hogy egyelőre Ribera elképzelései szerint haladhatnak a dolgok.
