Uniós források

Minden uniós forrását elveszítheti Magyarország – az uniós bíróságnak az Európai Bizottság feloldó döntésének elkaszálását javasolják

Semmisítse meg az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottság azon 2023 decemberében elfogadott határozatát, amely megszüntette a Magyarországnak járó uniós források egy részének felfüggesztését – ezt javasolja Tamara Ćapeta főtanácsnok a bírói testületnek megküldött csütörtöki indítványában. Ez mintegy 12,2 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférését szüntetheti meg a magyar kormány számára. A pert az Európai Parlament indította az uniós végrehajtó testület ellen, és a főtanácsnok véleménye alátámasztja, hogy Ursula von der Leyen bizottsága számos uniós szabály ellen vétett a magyar kormánynak kedvező döntés meghozatalakor.

A főtanácsnok csütörtökön kiadott álláspontja szerint az Európai Bizottság szabálytalanul oldotta fel a magyar kormány által 2023 decemberéig végrehajtott igazságügyi reformjáért cserébe a horizontális feljogosító feltételek korlátozását, amely teljes egészében blokkolta a 2021-2027-es ciklusból a magyar kohéziós források kifizetését.

A döntés a más jogállamisági tárgyú korlátozások alá nem eső tételeket érintette, így akkor 10,2 milliárd eurónyi felzárkóztatási támogatást nyitottak meg a magyar költségvetésnek. (Azóta ez kiegészült még 2,3 milliárd eurónyi támogatással, a tematikus elvárások teljesítésének köszönhetően.)

Tamara Ćapeta szerint a lépés azért volt jogszerűtlen az Európai Bizottságtól, mert az nem engedélyezheti a kifizetéseket mindaddig, amíg a korábban előírt jogalkotási reformok ténylegesen hatályba nem lépnek és azokat a gyakorlatban nem alkalmazzák. Hangsúlyozta: ha az uniós végrehajtó testület konkrét, részletes követelményeket szab egy tagállam számára az uniós költségvetésből történő kifizetések feltételeként,

akkor ezek maradéktalan teljesítéséig nem oldhatja fel a pénzek visszatartását.

Az ügy hátterében a közös rendelkezésekről szóló rendelet, az úgynevezett CPR áll, amely szerint az uniós költségvetési források lehívásának előfeltétele a horizontális feljogosító feltételek teljesítése, köztük az Európai Unió Alapjogi Chartája rendelkezéseinek betartása.

A Bizottság 2022-ben tíz magyar operatív programot hagyott jóvá a partnerségi megállapodásban, ugyanakkor a kifizetéseket felfüggesztette arra hivatkozva, hogy Magyarország nem felel meg teljes mértékben a Chartában rögzített követelményeknek. A határozatok részletesen felsorolták azokat a feltételeket, amelyeket Budapestnek teljesítenie kellett, ezek között kiemelt helyen szerepeltek a bírói függetlenséget érintő reformok.

A 2023 decemberében elfogadott bizottsági döntés már úgy ítélte meg, hogy Magyarország a bírói függetlenség terén eleget tett a Charta előírásainak, ezért az érintett programok esetében megszüntette a kifizetések felfüggesztését.

Az Európai Parlament azonban 2024 márciusában megsemmisítés iránti keresetet nyújtott be a luxembourgi testülethez, arra hivatkozva, hogy a Bizottság megsértette az alkalmazandó jogot, nyilvánvaló értékelési hibákat követett el, nem tett eleget indokolási kötelezettségének, és visszaélt hatáskörével.

Ćapeta főtanácsnok az első jogalap kapcsán úgy foglalt állást, hogy

az Európai Bizottság helytelenül alkalmazta a Magyarországgal szemben korábban meghatározott követelményeket.

Szerinte a testület úgy engedélyezte a források folyósítását, hogy nem adott magyarázatot arra, miként tekinthetőek teljesítettnek azok a feltételek, amelyekhez a kifizetéseket kötötte. Rámutatott arra is, hogy a szükséges jogszabályi reformok egy része még nem lépett hatályba, illetve nem bizonyított, hogy azokat ténylegesen alkalmazzák.

A főtanácsnok kifogásolta továbbá, hogy a brüsszeli uniós végrehajtó testület nem végzett kellően alapos értékelést a Kúria függetlenségével, az Alkotmánybíróság tagjainak kinevezésével, valamint az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezését érintő akadályok felszámolásával kapcsolatban.

Úgy véli, hogy az Európai Bizottság nem vizsgálta megfelelően azokat a későbbi jogalkotási fejleményeket sem, amelyek a reformok céljait veszélyeztethetik.

A második jogalap tekintetében a főtanácsnok arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Bizottság megsértette az EUMSZ 296. cikke szerinti indokolási kötelezettségét. Értelmezése szerint a végrehajtó testület nem magyarázta meg, miért tért el a 2022-es jóváhagyó határozatokban rögzített konkrét feltételektől. Bár az ilyen határozatok formálisan az érintett tagállamnak szólnak, a főtanácsnok hangsúlyozta, hogy a döntések mögött szélesebb közérdek húzódik meg, hiszen közpénzek felhasználásáról van szó.

Úgy látja, hogy ez különösen akkor igaz, amikor a kifizetéseket korábban jogállamisági aggályok miatt függesztették fel, ekkor az Európai Bizottságnak nem csupán az adott tagállam, hanem az uniós polgárok egésze felé is világos és részletes indokolással kell szolgálnia.

A hatáskörrel való visszaélésre vonatkozó harmadik parlamenti jogalapot ugyanakkor Ćapeta főtanácsnok nem találta megalapozottnak, és e részben a kereset elutasítását javasolta.

Indítványa nem köti a Bíróságot, amely most kezdi meg az ügyben a tanácskozást; az ítélet későbbi időpontban várható. Amennyiben a luxembourgi testület követné a főtanácsnok érvelését, az az Európai Bizottság 2023 decemberi döntésének megsemmisítéséhez vezethetne, és új helyzetet teremtene a Magyarországnak járó uniós források folyósításában, valamint a jogállamisági feltételrendszer gyakorlati alkalmazásában is.

A helyzet azért is problémás lenne, mert Magyarország már 3,9 milliárd eurónyi támogatást lehívott és meg is kapott a kohéziós forrásokból. Ez esetben fontos kérdés, hogy a Bíróság esetleges a főtanácsnoki indítványnak megfelelő elmarasztaló ítélete után ennek visszafizetésére is kötelezhetik a magyar kormányt.

eu-támogatások eu-források helyzete grafikon
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

