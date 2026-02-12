Visszavennének 10 milliárd eurót Magyarországtól, Orbán Viktor szerint ez abszurd

Orbán Viktor a Belgiumban tartott uniós csúcsértekezletről távozva válaszolt a Politico kérdésére, amely arra vonatkozott, mit tenne a kormánya, ha Brüsszel a jogi eljárás végén visszakövetelné a pénzt. A miniszterelnök röviden úgy reagált: ez szerinte

abszurd lenne.

A politikai vita középpontjában az a per áll, amelyet az Európai Parlament indított az Európai Bizottság ellen. A képviselők azt állítják, hogy a Bizottság politikai alkut kötött a magyar kormánnyal, és saját jogállamisági szabályait megsértve szabadította fel a forrásokat, cserébe azért, hogy Orbán Viktor ne vétózza meg az Ukrajnának szánt támogatási csomagokat a 2023. decemberi uniós csúcson.

Tamara Ćapeta, az Európai Unió Bíróságának egyik főtanácsnoka csütörtöki indítványában úgy vélte, az Európai Bizottság helytelenül alkalmazta a jogállamisági feltételrendszert.

Álláspontja szerint a Bizottság nem mérte fel kellő alapossággal a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformokat, különösen a Kúria és az Alkotmánybíróság tagjainak kinevezésére vonatkozó szabályokat. A főtanácsnok kifogásolta azt is, hogy a testület figyelmen kívül hagyta a sokat vitatott szuverenitásvédelmi törvény lehetséges hatásait. Úgy véli, a Bizottság nemcsak a magyar reformok hiányosságait nézte el, hanem átláthatatlan módon is járt el, mivel

az európai polgárok felé nem indokolta meg kellő részletességgel a források felszabadítását.

A főtanácsnoki indítvány jogilag nem kötelező erejű, a gyakorlatban azonban az Európai Unió Bírósága az esetek többségében követi az ilyen javaslatokat a végső ítélet meghozatalakor. A döntés néhány hónapon belül várható. Ha a bírák helyt adnak az Európai Parlament keresetének, és megsemmisítik a Bizottság határozatát, az precedensértékű helyzetet teremthet. René Repasi német európai parlamenti képviselő és jogászprofesszor szerint

egy ilyen ítélet esetén a Bizottságnak kötelessége lenne visszakövetelni a már kifizetett összeget.

Ha Magyarország nem fizetné vissza a pénzt, azt a jövőbeni uniós kifizetésekből vonhatnák le.

A magyar kormány szerint az eljárás valójában politikai nyomásgyakorlás. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: a jogi lépések valódi oka az, hogy Magyarország eltér az uniós fősodortól Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésében. Szerinte abban a pillanatban, hogy egy tagállam letér az európai elit által megírt forgatókönyvről, az uniós jogi mechanizmusok azonnal működésbe lépnek.

Daniel Freund, a Zöldek európai parlamenti képviselője ezzel szemben úgy értékelte, hogy a főtanácsnoki vélemény igazolja az Európai Parlament gyanúját: a 10 milliárd eurós kifizetés jogellenes és politikailag motivált döntés volt. Freund szerint a Bizottság ezzel a lépéssel saját hitelességét kockáztatta, és a bírósági eljárás tétje az, hogy érvényesül-e a jogállamiság elve az Európai Unióban.

Az Európai Bizottság ugyanakkor továbbra is kiáll a döntése mellett.

A testület szóvivője közölte: álláspontjuk szerint a források felszabadítása alapos vizsgálaton alapult, és Magyarország teljesítette azokat a technikai mérföldköveket, amelyeket az igazságügyi reform területén elvártak tőle. A Bizottság azzal érvel, hogy a konkrét feltételek teljesülése után nem volt más jogszerű lehetősége, mint a pénzeszközök folyósítása.

