Trump kilóra megveheti Ursula von der Leyen mestertervének egyik főszereplőjét

Donald Trump amerikai elnök kanyarban előzheti az Európai Unió tárgyalóit, akik vért izzadva tárgyalták ki a történelmi Mercosur-megállapodás részleteit. A dél-amerikai kereskedelmi blokkból első körben Argentínára próbál lecsapni Trump, mivel az országot vezető Javier Mileivel már régóta jó kapcsolatot ápol, annyira, hogy a tavalyi félidős választások előtt az ország pénzügyi támogatását is Milei pártjának győzelméhez kötötte. Most úgy néz ki, Trump olyan kétoldalú szerződést ajánlott az argentinoknak, amely semmissé tenné az EU–Mercosur partnerség egyik fontos elemét, ezért egy olyan helyzet állt elő, amelyben az a fél jár jól, amelyiknek hamarabb sikerül nyélbe ütnie az exkluzivitást kínáló vámalkut.

Trump egy hirtelen jött húzással kétoldalú alkut kötött az Argentínát vezető Mileivel, amely meglehetősen érzékenyen érintheti a 25 éve tárgyalt EU–Mercosur megállapodás jövőjét. Az uniós vámalku egyik legfontosabb kereskedelempolitikai vívmánya a földrajzi árujelzők rendszere, amely több száz tradicionálisan európai élelmiszer- és italtermék nevét védi a világpiacon.

Az amerikai megállapodás ezzel szemben lehetővé tenné, hogy az USA-ban gyártott utánzattermékek is használhassanak bizonyos, Európában eredetvédett neveket az argentin piacon.

Az EU–Mercosur megállapodás több mint 300 uniós élelmiszer és ital nevét védené Argentínában, valamint Brazíliában, Paraguayban és Uruguayban a másolatoktól. Hangsúlyosan ide tartoznak az olyan sajttermékek, mint a Gorgonzola, a Feta vagy a Roquefort. Trump csapata azonban garanciákat szerzett arra, hogy ezek amerikai változatai is forgalomba kerülhessenek Argentínában, várhatóan lényegesen kedvezményesebb áron.

Innentől gyakorlatilag egy versenyhelyzet alakul ki azon, hogy kinek sikerül hamarabb aláírni a kereskedelmi megállapodást, mivel a Politico által megszólaltatott szakértők szerint annak az egyezménye írja felül a másikat, amelyet elsőként fogadnak el az argentin parlamentben.

Ugyan a sajtexport bőven nem a leghangsúlyosabb része az EU–Mercosur megállapodásnak, és a két fél közötti áruforgalom mintegy 80 százaléka eddig is Brazíliával folyt, az adott kérdésben kialakult bizonytalanság komoly muníciót ad a vámalku európai kritikusainak.

A rengeteg védőintézkedéssel ellátott partnerség ellenzőinek mára az egyetlen jól alátámasztható aggálya az maradt, hogy az uniós szervek nem tudnák betartatni a szerződésükben elvárt feltételeket, és valójában ez szülne kedvezőtlenebb árversenyt az európai piacokon, amely

az Európai Bizottság belső számításai szerint mindössze 1–2 százalékos áresést jelentene a helyi termelőknek.

Brüsszel helyzetét tovább bonyolítja, hogy bár a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen az év elején aláírta a Mercosur-megállapodást, az Európai Parlament egy szoros szavazásban végül úgy döntött, jogi normakontrollra küldi az alkut, ami akár két évvel is késleltetheti a végleges jóváhagyást.

Ahogy arról mi is írtunk korábban, szinte mindenki arra számít, hogy von der Leyen ennek ellenére a megállapodás „átmeneti” alkalmazása mellett dönt, amíg az Európai Bíróság felülvizsgálja azt. Ez persze komoly kérdéseket is felvethet az EU demokráciadeficitjével kapcsolatban, ami egy újabb, ötödik bizalmatlansági indítványnak adna tökéletes táptalajt, de a Trump-alku által keltett nyomás miatt most már szinte elkerülhetetlen a lépés, amiről egyébként Friedrich Merz német kancellár már tényként beszélt a hétvégi Müncheni Biztonsági Konferencián.

A labda most leginkább az argentin vezetésnél pattog, ami John Clarke, az EU egykori, agrárügyekért is felelős tárgyalója szerint jól mutatja,

mennyire hülye volt az EU, hogy halogatta, halogatta és halogatta a Mercosur-megállapodást.

Az ügy néhány héten belül dőlhet el, ugyanis Uruguay és Argentína is márciusban veheti napirendre az EU–Mercosur vámalkuról való formális döntést. A Bizottság szóvivői szerint az eredetvédettséget teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és ez ügyben egyeztet is az argentin vezetéssel. Eközben a partnerséget leginkább váró Brazília is elkezdte vizsgálni a Milei és Trump között kötött alku összeegyeztethetőségét.

