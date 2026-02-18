  • Megjelenítés
Pénz nélküli uniós mentőövet kaphat Magyarország és a keleti határvidékek, de van egy csavar
Uniós források

Pénz nélküli uniós mentőövet kaphat Magyarország és a keleti határvidékek, de van egy csavar

Portfolio
Az Európai Bizottság szerdán mutatja be az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos uniós régiók gazdasági megsegítésére kidolgozott tervét. Az érintett térségek – különösen a balti államok, Finnország és Lengyelország határvidékei – a háború miatt elmaradó beruházásokkal, a visszaeső teherforgalommal és a turizmus hanyatlásával küzdenek, amire megoldást akarnak találni Brüsszelben – tudósított a Politico. A támogatási program Magyarországot is érintheti, de automatikusan nem vonnák be az intézkedéscsomagba.

Az Európai Bizottság új javaslatot mutat be, amely hivatalosan a keleti határrégiók megsegítéséről szól, de egyelőre csak elnagyolt koncepció lesz az ukrán, orosz és fehérorosz területekkel szomszédos régiók megsegítésére. A szerdán ismertetendő dokumentum leszögezi, hogy „Európa biztonsága a keleti határainál kezdődik”, ezért egy erős és virágzó határtérség elengedhetetlen a kontinens védelméhez.

Brüsszel aggodalma szerint az elnéptelenedő határvidékek gyengítik az EU védelmi képességeit. További kockázatot jelent, hogy a gazdasági nehézségek a szélsőséges pártok felé terelhetik a lakosságot, és fogékonnyá tehetik az ott élőket az orosz propagandára.

A Raffaele Fitto kohézióért felelős ügyvezető alelnök által ismertetendő stratégia ugyanakkor nem irányoz elő friss forrásokat. Ennek oka, hogy a jelenlegi uniós költségvetési keret már így is túlfeszített – erősítette meg két bizottsági tisztviselő.

A terv ehelyett a nemzetközi pénzügyi intézmények bevonásával biztosítaná a térség fejlesztéseinek finanszírozását.

Még több Uniós források

Belső háború tört ki Brüsszelben: von der Leyen mesterterve veszélyben, a britek is támadásra készülnek

Érdekes javaslattal állt elő a Fidesz a parlamentben

Kegyetlen rezsimmel szövetkezhet Brüsszel, hogy tőlük hordja haza a zöldenergiát

A koncepció központi eleme az EastInvest platform. Ezen keresztül az Európai Beruházási Bank (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), az Északi Beruházási Bank (NIB), valamint a nemzeti fejlesztési bankok nyújthatnak finanszírozást a régióknak. Az Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos tagállamok – Finnország, Lengyelország, Észtország, Lettország és Litvánia – saját uniós regionális fejlesztési forrásaik terhére garanciákat vállalhatnak az említett intézményeknél. Ez lehetővé teszi, hogy azok kedvező kamatozású hiteleket folyósítsanak a határ menti vállalkozásoknak.

A kezdeményezéshez később az Ukrajnával határos országok – köztük Románia, Magyarország és Szlovákia – is csatlakozhatnak.

A balti államok már a 2028-ban induló új, hétéves közös uniós költségvetési ciklusra fókuszálnának. Azt várják, hogy a mostani közlemény megerősíti tárgyalási pozíciójukat a következő többéves pénzügyi keretről (MFF) szóló egyeztetéseken, és elérhetik, hogy a keleti határrégiók dedikált forrásokat kapjanak. Sigitas Mitkus litván Európa-ügyi miniszter szerint a dokumentum egyfajta tárgyalási alap lesz, amelynek tartalmát érvényesíteni kell a költségvetési alkuk során.

Az Európai Bizottság részleges engedményt is tett, az ígéretek szerint megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a 2028-tól induló, 410 milliárd eurós Európai Versenyképességi Alapból célzott pályázatokat írjanak ki a keleti határrégiók számára.

Ez jelentős fordulatot jelez, mivel Brüsszel korábban elzárkózott attól, hogy földrajzi szempontokat érvényesítsenek az új alap felhasználásánál.

Kapcsolódó cikkünk

Idő előtt távozhat az EKB elnöke, politikai okok állhatnak a háttérben

Fordulóponthoz érkezett az EU: két nagyhatalom közös levélben követel azonnali változást

Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja

Olyan versenyképességi csapdába került Magyarország, amiből évekig nem látszik kiút

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Fordult napközben az amerikai tőzsde
Érdekes javaslattal állt elő a Fidesz a parlamentben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility