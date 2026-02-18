Pénz nélküli uniós mentőövet kaphat Magyarország és a keleti határvidékek, de van egy csavar

Az Európai Bizottság új javaslatot mutat be, amely hivatalosan a keleti határrégiók megsegítéséről szól, de egyelőre csak elnagyolt koncepció lesz az ukrán, orosz és fehérorosz területekkel szomszédos régiók megsegítésére. A szerdán ismertetendő dokumentum leszögezi, hogy „Európa biztonsága a keleti határainál kezdődik”, ezért egy erős és virágzó határtérség elengedhetetlen a kontinens védelméhez.

Brüsszel aggodalma szerint az elnéptelenedő határvidékek gyengítik az EU védelmi képességeit. További kockázatot jelent, hogy a gazdasági nehézségek a szélsőséges pártok felé terelhetik a lakosságot, és fogékonnyá tehetik az ott élőket az orosz propagandára.

A Raffaele Fitto kohézióért felelős ügyvezető alelnök által ismertetendő stratégia ugyanakkor nem irányoz elő friss forrásokat. Ennek oka, hogy a jelenlegi uniós költségvetési keret már így is túlfeszített – erősítette meg két bizottsági tisztviselő.

A terv ehelyett a nemzetközi pénzügyi intézmények bevonásával biztosítaná a térség fejlesztéseinek finanszírozását.

A koncepció központi eleme az EastInvest platform. Ezen keresztül az Európai Beruházási Bank (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), az Északi Beruházási Bank (NIB), valamint a nemzeti fejlesztési bankok nyújthatnak finanszírozást a régióknak. Az Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos tagállamok – Finnország, Lengyelország, Észtország, Lettország és Litvánia – saját uniós regionális fejlesztési forrásaik terhére garanciákat vállalhatnak az említett intézményeknél. Ez lehetővé teszi, hogy azok kedvező kamatozású hiteleket folyósítsanak a határ menti vállalkozásoknak.

A kezdeményezéshez később az Ukrajnával határos országok – köztük Románia, Magyarország és Szlovákia – is csatlakozhatnak.

A balti államok már a 2028-ban induló új, hétéves közös uniós költségvetési ciklusra fókuszálnának. Azt várják, hogy a mostani közlemény megerősíti tárgyalási pozíciójukat a következő többéves pénzügyi keretről (MFF) szóló egyeztetéseken, és elérhetik, hogy a keleti határrégiók dedikált forrásokat kapjanak. Sigitas Mitkus litván Európa-ügyi miniszter szerint a dokumentum egyfajta tárgyalási alap lesz, amelynek tartalmát érvényesíteni kell a költségvetési alkuk során.

Az Európai Bizottság részleges engedményt is tett, az ígéretek szerint megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a 2028-tól induló, 410 milliárd eurós Európai Versenyképességi Alapból célzott pályázatokat írjanak ki a keleti határrégiók számára.

Ez jelentős fordulatot jelez, mivel Brüsszel korábban elzárkózott attól, hogy földrajzi szempontokat érvényesítsenek az új alap felhasználásánál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images