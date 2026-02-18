  • Megjelenítés
Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború sújtotta régiókba, Magyarország is részesül belőle
Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború sújtotta régiókba, Magyarország is részesül belőle

Az Európai Bizottság átfogó stratégiát fogadott el az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos keleti régiók támogatására. A terv öt kiemelt területen kívánja erősíteni e térségek biztonságát, gazdasági ellenálló képességét és fejlődését - közölte az Európai Bizottság.

Kilenc tagállam – köztük Magyarország, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Románia és Bulgária –

határ menti régiói különösen megszenvedik az Oroszország által indított háború következményeit.

Ezeket a területeket a hibrid hadviselés, a migráció fegyverként való alkalmazása, a kereskedelmi zavarok és a népességfogyás sújtja, miközben a gazdasági és biztonsági helyzet tovább romlik.

A Bizottság közleménye öt kiemelt területen fogalmaz meg konkrét intézkedéseket.

  • A biztonság és ellenálló képesség terén az úgynevezett Eastern Flank Watch rendszer, az európai drónvédelmi kezdeményezés, valamint az európai légvédelmi és űrpajzs fejlesztése szerepel a tervek között. A határokon átnyúló válságkezelési együttműködés erősítésére szakértői hálózatot hoznak létre.
  • A gazdasági növekedés és a regionális jólét érdekében a Bizottság egy új, EastInvest elnevezésű finanszírozási eszközt indít. Ez a platform az Európai Beruházási Bank csoportját, más nemzetközi pénzügyi intézményeket, valamint a nemzeti és regionális fejlesztési bankokat fogja össze hitelezési és tanácsadási célokra. Emellett a Világbankkal együttműködve, a felzárkózó régiók (Catching-up Regions) kezdeményezés keretében ösztönzik a leginkább érintett térségek gazdasági fejlődését.
  • A helyi erősségekre építve kiemelt figyelmet kap a balti államok villamosenergia-hálózatának európai integrációja, valamint a határokon átnyúló hidrogén-infrastruktúra – például az északi-balti hidrogénfolyosó – fejlesztése. Az összekapcsoltság terén a digitális hálózatok bővítése és a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése a cél.
  • A fejlesztések érintik a katonai és polgári célokra egyaránt alkalmas, úgynevezett kettős felhasználású utakat, vasútvonalakat és kikötői létesítményeket, valamint az Ukrajnával és Moldovával való összeköttetések javítását.
  • Az ötödik pillér az elnéptelenedés és a munkaerőhiány kezelésére irányul oktatási és foglalkoztatási programokkal, kiegészülve a dezinformáció elleni küzdelemmel és a média ellenálló képességének erősítésével.

A Bizottság éves, magas szintű politikai párbeszédet indít az intézkedések hatásainak nyomon követésére. Az első ilyen eseményre 2026. február 26-án kerül sor, amikor a pénzügyi intézmények aláírják az EastInvest eszköz elindításáról szóló nyilatkozatot.

A 2028–2034-es időszakra vonatkozó uniós költségvetési javaslatokban a nemzeti és regionális partnerségi tervek külön forrásokat biztosítanak majd a keleti határ menti régiók számára.

