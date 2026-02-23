  • Megjelenítés
Mindent leállított a Trump elleni döntés, áll a bál a brüsszeli paktum körül
Az Európai Unió hivatalosan is magyarázatot kért Washingtontól, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette Donald Trump amerikai elnök globális vámintézkedéseinek jogalapját, majd az elnök szombaton mégis új, 15 százalékos globális vámtarifát harangozott be. Eközben az Európai Parlament épp a hét elején döntött volna a nemrég megakadt EU–USA vámpaktum végrehajtásáról, de az újabb fordulat kérdőjelei miatt újra elhalaszthatják a döntést, hiszen ha ebben a formájában valósulnak meg az amerikai vámok, az globálisan jóval kedvezőtlenebb helyzetbe hozná Európát is.

Az Európai Bizottság vasárnap szokatlanul éles hangú közleményében „teljes jogi és politikai egyértelműséget” sürgetett az amerikai fél részéről, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi helyzet nem kedvez a „kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös” transzatlanti kereskedelmi kapcsolatoknak.

A hétvégi fejlemények gyors diplomáciai egyeztetéseket indítottak el Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos és amerikai kollégái, Jamieson Greer, valamint Howard Lutnick között.

Brüsszel azt próbálja tisztázni, hogy ezek után egyáltalán érvényes-e a tavaly nyáron, Ursula von der Leyen és Donald Trump között egyeztetett vámalku.

Az akkori megállapodás lényege az volt, hogy az amerikai ipari termékek teljes vámmentességet kapnak, miközben az unióból érkező árura egy 15 százalékos tarifaplafont vezessenek be az USA-ban. Ez akkor sokat csökkentett az európai autókereskedők terhein, viszont nem történtek előrelépések az egyéb lehetséges kivételek terén, és az EU-s törvényhozás is csak idénre ért volna oda, hogy alkalmazza az ígért kedvezményeket.

Trump az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteki döntése után az 1974-es amerikai kereskedelmi törvény 122. szakaszára hivatkozva jelentette be az új, 15 százalékos globális vámot. Ez a rendelkezés legfeljebb 150 napra teszi lehetővé ilyen mértékű tarifa alkalmazását, amennyiben az elnök „súlyos fizetésimérleg-hiányra” hivatkozik.

Az új globális intézkedés elsőre úgy tűnhet, összhangban marad az EU által kialkudott tarifaplafonnal, azonban a kényszermódosítással rendkívül jól járhat a korábban erősebb kereskedelmi korlátokkal sújtott Kína, India és Brazília, míg a Global Trade Alert elemzése szerint

az EU effektív vámszintje mintegy 0,8 százalékponttal, 12,5 százalékra emelkedne.

Míg a Bizottság gyors egyeztetésekbe kezdett, addig az Európai Parlament úgy néz ki, újból befagyasztja a korábbi vámalku alkalmazását. Bernd Lange, a parlament kereskedelmi szakbizottságának (INTA) elnöke jelezte: az amerikai lépés „egyértelműen sérti” a korábban kialkudott megállapodást, ezért javasolni fogja a Turnberry-megállapodás uniós ratifikációjának felfüggesztését.

A keddi szakbizottsági szavazás így nagy valószínűséggel elhalasztásra kerül, amíg nem születik világos jogi értékelés és amerikai kötelezettségvállalás. Lange azt sem zárta ki, hogy

újratárgyalásra lehet szükség, ami tovább növelné a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok körüli bizonytalanságot.

Címlapkép forrása: EU

