Nagy fába vágta fejszéjét Brüsszel – egy éven belül eredményeket akarnak

Az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának mai ülésén hivatalosan is elindult a Demokratikus Ellenállóképesség Európai Központjának munkája. A kezdeményezést az Európai Bizottság és a Tanács soros elnöksége terjesztette a tagállami miniszterek elé.
A központ az Európai Demokráciapajzs zászlóshajó-kezdeményezése, célja pedig a közlemény szerint egy átfogó, a társadalom minden szereplőjét bevonó megközelítés kialakítása annak érdekében, hogy növelje a demokratikus rendszereket érő fenyegetésekkel szembeni tudatosságot és reagálóképességet, ezzel kvázi a demokratikus működés ellenállóképességet az Európai Unióban.
A háborúkat ma nem csak tankokkal és drónokkal vívják, hanem hazugságokkal és algoritmusokkal is. Az európai demokráciák máris elsődleges célpontjai a külföldi beavatkozásoknak, többek között Oroszország és Kína részéről. Már nem egyszerű dezinformációról van szó, hanem államilag támogatott műveletekről, amelyek célja az európai polgárok megzavarása és szavazási szokásaink befolyásolása.
- mondta el az ügyben Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője.
A demokrácia pajzs politikai oldaláért felelős Michael McGrath, igazságügyért és jogállamiságért felelős biztos a tagállami miniszterekkel arról egyeztetett, miként segítheti a központ a szakértelem és tapasztalatok megosztását, valamint a közös fenyegetésekre adható hatékony válaszok kidolgozását.
A központ rugalmas módon, a tagállami prioritásokhoz igazodva indul el, és arra törekszik, hogy összekapcsolja a már létező hálózatokat és eszközöket, elkerülve a párhuzamosságokat és a széttagoltságot az információs térben jelentkező fenyegetések kezelésében.
A központ önkéntes stratégiai együttműködési csomópontként működik majd a tagállamok között, teljes mértékben tiszteletben tartva a nemzeti hatásköröket. Munkáját az Európai Bizottság titkárságán keresztül támogatja, szoros koordinációban az Európai Külügyi Szolgálat gyorsriasztási rendszerével.
Az Eurobarométer speciális felmérése szerint a polgárok a demokráciát érintő legsúlyosabb kihívások között említik a demokratikus intézmények iránti bizalom csökkenését (49%), a külföldi információmanipulációt és dezinformációt (42%), valamint az online politikai tartalmak átláthatatlanságát, különösen a mesterséges intelligencia alkalmazásával összefüggésben (32%).
Az első évben kirajzolódó kiemelt prioritási területek a következők:
- Ellenálló választások támogatását szolgáló módszerek kidolgozása, többek között a releváns uniós jogszabályok, puhább technikák és tagállami eszköztárak összekapcsolásával, amelyek segítik a külföldi információmanipuláció és beavatkozás (FIMI), valamint a választási folyamatokat célzó dezinformációs kampányok kezelését.
- Egy uniós „Blueprint” kidolgozása a FIMI és a dezinformáció elleni fellépésre, a felkészültség és a kapacitásépítés támogatására az Unió egészében.
- Egy dedikált érintetti platform létrehozása, amely független szereplőket – civil szervezeteket, agytrösztöket, kutatókat, akadémiai szereplőket, tényellenőrzőket és médiaszervezeteket – fog össze a kutatási eredmények terjesztése és a tudásmegosztás elősegítése érdekében.
- Kapacitásépítés és kölcsönös tanulás ösztönzése, beleértve a szakértelem és bevált gyakorlatok megosztását, hogy a tapasztaltabb tagállamok támogathassák a kevésbé felkészülteket, növelve az uniós szintű felkészültséget.
- Megfelelő együttműködési formák azonosítása a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal.
- Különböző modellek feltérképezése a polgárok bevonására a demokrácia védelmében, a tagállami tapasztalatokra építve; ennek részeként a Bizottság idén két polgári panelt szervez a felkészültség és a demokratikus ellenállóképesség témájában.
Ezek közül a külföldi beavatkozások elleni akciótervek és a közös platform létrehozása rövid időn belül elindulhat, de a választási ellenállóképességet támogató eszközök inkább fokozatosan, a következő nemzeti és európai választási ciklusokhoz igazodva válhatnak kézzelfoghatóvá.
A kapacitásépítési programok és a tagjelölt országokkal való együttműködés középtávon, egy-két éves horizonton hozhatnak mérhető eredményeket, míg a demokratikus ellenállóképesség átfogó megerősítése hosszabb távú, folyamatos politikai és intézményi munkát igényel.
A témában nemrég interjút adott a Portfolio-nak a kezdeményezés másik felelőse, Henna Virkkunen, demokráciáért és technológiai szuverenitásért felelős biztos, ahol részletesebben is beszélt a hatáskörökről és a már meglévő eszköztár felhasználási lehetőségeiről.
Címlapkép forrása: EU
