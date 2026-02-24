  • Megjelenítés
Nagy fába vágta fejszéjét Brüsszel – egy éven belül eredményeket akarnak
Az Európai Bizottság a gyakorlatban is megindítja az európai választásokba való beavatkozások megakadályozásáért felelős kezdeményezését, a demokráciapajzsnak keresztelt projekt első kézzel fogható lépését. Az új központ legfőbb feladata röviden úgy foglalható össze, hogy végre egy működő „ellenszert” találjon a dezinformációs kampányokra, amelyekkel elsősorban a politikai közhangulatot próbálják befolyásolni az ebben érdekelt szereplők. Ugyan ez az álhírek témája régóta jelen van a köztudatban, az ezekre felhúzott kampányok kezelésére tett kísérletek könnyen a visszájukra tudnak fordulni, így az érdemben használható eszköztár kialakításáért.

Az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának mai ülésén hivatalosan is elindult a Demokratikus Ellenállóképesség Európai Központjának munkája. A kezdeményezést az Európai Bizottság és a Tanács soros elnöksége terjesztette a tagállami miniszterek elé.

A központ az Európai Demokráciapajzs zászlóshajó-kezdeményezése, célja pedig a közlemény szerint egy átfogó, a társadalom minden szereplőjét bevonó megközelítés kialakítása annak érdekében, hogy növelje a demokratikus rendszereket érő fenyegetésekkel szembeni tudatosságot és reagálóképességet, ezzel kvázi a demokratikus működés ellenállóképességet az Európai Unióban.

A háborúkat ma nem csak tankokkal és drónokkal vívják, hanem hazugságokkal és algoritmusokkal is. Az európai demokráciák máris elsődleges célpontjai a külföldi beavatkozásoknak, többek között Oroszország és Kína részéről. Már nem egyszerű dezinformációról van szó, hanem államilag támogatott műveletekről, amelyek célja az európai polgárok megzavarása és szavazási szokásaink befolyásolása.

- mondta el az ügyben Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője.

A demokrácia pajzs politikai oldaláért felelős Michael McGrath, igazságügyért és jogállamiságért felelős biztos a tagállami miniszterekkel arról egyeztetett, miként segítheti a központ a szakértelem és tapasztalatok megosztását, valamint a közös fenyegetésekre adható hatékony válaszok kidolgozását.

A központ rugalmas módon, a tagállami prioritásokhoz igazodva indul el, és arra törekszik, hogy összekapcsolja a már létező hálózatokat és eszközöket, elkerülve a párhuzamosságokat és a széttagoltságot az információs térben jelentkező fenyegetések kezelésében.

A központ önkéntes stratégiai együttműködési csomópontként működik majd a tagállamok között, teljes mértékben tiszteletben tartva a nemzeti hatásköröket. Munkáját az Európai Bizottság titkárságán keresztül támogatja, szoros koordinációban az Európai Külügyi Szolgálat gyorsriasztási rendszerével.

Az Eurobarométer speciális felmérése szerint a polgárok a demokráciát érintő legsúlyosabb kihívások között említik a demokratikus intézmények iránti bizalom csökkenését (49%), a külföldi információmanipulációt és dezinformációt (42%), valamint az online politikai tartalmak átláthatatlanságát, különösen a mesterséges intelligencia alkalmazásával összefüggésben (32%).

Az első évben kirajzolódó kiemelt prioritási területek a következők:

  • Ellenálló választások támogatását szolgáló módszerek kidolgozása, többek között a releváns uniós jogszabályok, puhább technikák és tagállami eszköztárak összekapcsolásával, amelyek segítik a külföldi információmanipuláció és beavatkozás (FIMI), valamint a választási folyamatokat célzó dezinformációs kampányok kezelését.
  • Egy uniós „Blueprint” kidolgozása a FIMI és a dezinformáció elleni fellépésre, a felkészültség és a kapacitásépítés támogatására az Unió egészében.
  • Egy dedikált érintetti platform létrehozása, amely független szereplőket – civil szervezeteket, agytrösztöket, kutatókat, akadémiai szereplőket, tényellenőrzőket és médiaszervezeteket – fog össze a kutatási eredmények terjesztése és a tudásmegosztás elősegítése érdekében.
  • Kapacitásépítés és kölcsönös tanulás ösztönzése, beleértve a szakértelem és bevált gyakorlatok megosztását, hogy a tapasztaltabb tagállamok támogathassák a kevésbé felkészülteket, növelve az uniós szintű felkészültséget.
  • Megfelelő együttműködési formák azonosítása a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal.
  • Különböző modellek feltérképezése a polgárok bevonására a demokrácia védelmében, a tagállami tapasztalatokra építve; ennek részeként a Bizottság idén két polgári panelt szervez a felkészültség és a demokratikus ellenállóképesség témájában.

Ezek közül a külföldi beavatkozások elleni akciótervek és a közös platform létrehozása rövid időn belül elindulhat, de a választási ellenállóképességet támogató eszközök inkább fokozatosan, a következő nemzeti és európai választási ciklusokhoz igazodva válhatnak kézzelfoghatóvá.

A kapacitásépítési programok és a tagjelölt országokkal való együttműködés középtávon, egy-két éves horizonton hozhatnak mérhető eredményeket, míg a demokratikus ellenállóképesség átfogó megerősítése hosszabb távú, folyamatos politikai és intézményi munkát igényel.

A témában nemrég interjút adott a Portfolio-nak a kezdeményezés másik felelőse, Henna Virkkunen, demokráciáért és technológiai szuverenitásért felelős biztos, ahol részletesebben is beszélt a hatáskörökről és a már meglévő eszköztár felhasználási lehetőségeiről.

