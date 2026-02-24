Ursula von der Leyenre rontanak az EU-tagállamok, új hatalmi harc fajult vérre menő konfliktusig

Az uniós tagállamok jogi lépésekkel fenyegetik az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot egy, a két intézmény között tavaly megkötött keretmegállapodás miatt – írja a Politico egy kiszivárgott levéltervezet alapján.
A dokumentum szövegét – mely szerint az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak az ügyben – szerdán hagyhatják jóvá a tagállamok, amelyek szerint a megállapodás túlzott befolyást biztosít az Európai Parlamentnek a döntéshozatali folyamatban.
Az uniós jogalkotásban az Európai Bizottság javaslatai alapján a tagállamokat képviselő Tanács és a közvetlenül választott képviselőkből álló Európai Parlament közösen döntenek. Az EP az elmúlt években következetesen igyekezett bővíteni szerepét, akár bírósági úton is fellépve, ha úgy érezte, háttérbe szorítják. A most a tagállamokkal által hivatkozott megállapodás egyik kulcseleme, hogy az uniós végrehajtó testület ígérete arra, hogy a Tanácsot és a Parlamentet „egyenlő bánásmódban” részesíti a jogalkotási folyamatban, amit a tagállamok a szerződésekben rögzített intézményi egyensúly sérelmének tartanak.
Az Európai Tanács szerint az uniós alapszerződések világosan több jogosítványt adnak a tagállamoknak, mint a választott képviselőknek, ezért az egyenlő kezelésre vonatkozó vállalás nem áll összhangban a jogi kerettel.
A levél külön kifogásolja, hogy a megállapodás nagyobb szerepet adna az EP-nek a nemzetközi megállapodások tárgyalásában, miközben a szerződések csak tájékoztatási jogot biztosítanak számukra, részvételi jogot nem.
Külön érzékeny pont a kereskedelmi megállapodások ideiglenes alkalmazása, amiben nem nehéz meglátni, hogy a mostani konfliktus alapja a Mercosur-egyezmény lehet, amelyet az EP normakontrollra küldött az Európai Unió Bíróságához. Ezzel több hónapnyi késést szenvedhet a latin-amerikai országokkal megkötött megállapodás végrehajtása, amelyet több tagország – például Németország – erősen sérelmez.
A Politico által megszerzett, az Európai Tanács által megfogalmazott jogi tervezet kifogásolja, hogy a Bizottság tervei szerint a jövőben a Parlament jóváhagyását is kérnie kellene, mielőtt egy még ratifikáció alatt álló kereskedelmi egyezményt ideiglenesen alkalmazni kezdene. A tagállamok álláspontja szerint azonban erről kizárólag a Tanács dönthet.
A Tanács azt is kifogásolja, hogy a Bizottság részletes indokolási kötelezettséget vállalna, ha az uniós szerződések 122. cikke alapján – vészhelyzeti eljárásban – a Parlament megkerülésével lép fel.
A tagállamok szerint ez beavatkozás lenne a Tanács előjogaiba, valamint aggályosnak tartják azt is, hogy a Bizottság vállalná: részletesen megindokolja, ha nem tesz eleget a Parlament jogalkotási kezdeményezésre irányuló kérésének, illetve technikai és pénzügyi támogatást nyújtana a képviselők által javasolt pilot projektekhez.
A megállapodást szeptemberben írta alá Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Ursula von der Leyen, az uniós végrehajtó testület vezetője kilenc hónapos tárgyalás után. Az EP részéről a német néppárti Sven Simon vezette a tárgyalásokat, aki visszautasította a „hatalomátvételről” szóló vádakat, és azt mondta: a szöveg összhangban van az uniós joggal, valamint erősíti a demokratikus elszámoltathatóságot.
A Tanács levele ugyanakkor kilátásba helyezi, hogy szükség esetén az ügyet az Európai Unió Bírósága elé viszik, ha a vitatott rendelkezéseket nem módosítják.
Címlapkép forrása: EU
