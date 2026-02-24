  • Megjelenítés
Ursula von der Leyenre rontanak az EU-tagállamok, új hatalmi harc fajult vérre menő konfliktusig
Uniós források

Ursula von der Leyenre rontanak az EU-tagállamok, új hatalmi harc fajult vérre menő konfliktusig

Portfolio
Az uniós tagállamok az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, mert szerintük az Európai Parlament és az Európai Bizottság tavalyi keretmegállapodása felborítja a szerződésekben rögzített intézményi egyensúlyt, és túlzott befolyást ad a Parlamentnek a jogalkotásban. A vita különösen a nemzetközi és kereskedelmi megállapodások kezelésében, valamint az uniós végrehajtó testület kezdeményezési és válságkezelési jogköreinek újraértelmezése miatt éleződött ki.

Az uniós tagállamok jogi lépésekkel fenyegetik az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot egy, a két intézmény között tavaly megkötött keretmegállapodás miatt – írja a Politico egy kiszivárgott levéltervezet alapján.

A dokumentum szövegét – mely szerint az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak az ügyben – szerdán hagyhatják jóvá a tagállamok, amelyek szerint a megállapodás túlzott befolyást biztosít az Európai Parlamentnek a döntéshozatali folyamatban.

Az uniós jogalkotásban az Európai Bizottság javaslatai alapján a tagállamokat képviselő Tanács és a közvetlenül választott képviselőkből álló Európai Parlament közösen döntenek. Az EP az elmúlt években következetesen igyekezett bővíteni szerepét, akár bírósági úton is fellépve, ha úgy érezte, háttérbe szorítják. A most a tagállamokkal által hivatkozott megállapodás egyik kulcseleme, hogy az uniós végrehajtó testület ígérete arra, hogy a Tanácsot és a Parlamentet „egyenlő bánásmódban” részesíti a jogalkotási folyamatban, amit a tagállamok a szerződésekben rögzített intézményi egyensúly sérelmének tartanak.

Az Európai Tanács szerint az uniós alapszerződések világosan több jogosítványt adnak a tagállamoknak, mint a választott képviselőknek, ezért az egyenlő kezelésre vonatkozó vállalás nem áll összhangban a jogi kerettel.

A levél külön kifogásolja, hogy a megállapodás nagyobb szerepet adna az EP-nek a nemzetközi megállapodások tárgyalásában, miközben a szerződések csak tájékoztatási jogot biztosítanak számukra, részvételi jogot nem.

Külön érzékeny pont a kereskedelmi megállapodások ideiglenes alkalmazása, amiben nem nehéz meglátni, hogy a mostani konfliktus alapja a Mercosur-egyezmény lehet, amelyet az EP normakontrollra küldött az Európai Unió Bíróságához. Ezzel több hónapnyi késést szenvedhet a latin-amerikai országokkal megkötött megállapodás végrehajtása, amelyet több tagország – például Németország – erősen sérelmez.

A Politico által megszerzett, az Európai Tanács által megfogalmazott jogi tervezet kifogásolja, hogy a Bizottság tervei szerint a jövőben a Parlament jóváhagyását is kérnie kellene, mielőtt egy még ratifikáció alatt álló kereskedelmi egyezményt ideiglenesen alkalmazni kezdene. A tagállamok álláspontja szerint azonban erről kizárólag a Tanács dönthet.

A Tanács azt is kifogásolja, hogy a Bizottság részletes indokolási kötelezettséget vállalna, ha az uniós szerződések 122. cikke alapján – vészhelyzeti eljárásban – a Parlament megkerülésével lép fel.

A tagállamok szerint ez beavatkozás lenne a Tanács előjogaiba, valamint aggályosnak tartják azt is, hogy a Bizottság vállalná: részletesen megindokolja, ha nem tesz eleget a Parlament jogalkotási kezdeményezésre irányuló kérésének, illetve technikai és pénzügyi támogatást nyújtana a képviselők által javasolt pilot projektekhez.

A megállapodást szeptemberben írta alá Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Ursula von der Leyen, az uniós végrehajtó testület vezetője kilenc hónapos tárgyalás után. Az EP részéről a német néppárti Sven Simon vezette a tárgyalásokat, aki visszautasította a „hatalomátvételről” szóló vádakat, és azt mondta: a szöveg összhangban van az uniós joggal, valamint erősíti a demokratikus elszámoltathatóságot.

A Tanács levele ugyanakkor kilátásba helyezi, hogy szükség esetén az ügyet az Európai Unió Bírósága elé viszik, ha a vitatott rendelkezéseket nem módosítják.

Címlapkép forrása: EU

