  • Megjelenítés
Magyarország is új EU-s pénzekhez juthat heteken belül – megjött a bejelentés Brüsszelből
Uniós források

Magyarország is új EU-s pénzekhez juthat heteken belül – megjött a bejelentés Brüsszelből

Portfolio
Magyarország is részesülhet az Európai Bizottság új, 28 milliárd eurós EastInvest Facility nevű új finanszírozási platformjából. A most induló eszköz az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos uniós régiók gazdasági és biztonsági megerősítésére, támogatására használható fel.

Az Európai Bizottság új pénzügyi platformot indít EastInvest eszköz néven, amely az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos uniós régiók támogatását célozza,

így Magyarország is az érintett országok között van

– derül ki a testület közleményéből.

A kezdeményezés az uniós végrehajtó testület múlt héten elfogadott keleti régiós stratégiájának központi eleme, és célja, hogy a háború gazdasági és biztonsági következményeivel küzdő térségek könnyebben jussanak hitelhez és szakmai támogatáshoz.

Még több Uniós források

Itt a bejelentés, amire sokan vártak: hamarosan úgy telefonálhatunk több országban, mintha itthon lennénk

Több száz milliárd eurós dilemmát nyög az EU: a GDP 8 százaléka zöldkiadásokra kontra 4 százalékos válságszámla

Európai Bizottság: alternatív útvonal biztosítható Magyarország olajellátásához

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború által veszélyeztetett régiókba, Magyarország is részesül belőle

A platformban az Európai Beruházási Bank-csoport, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Északi Beruházási Bank, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja, valamint a kilenc érintett tagállam – Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária – nemzeti fejlesztési bankjai vesznek részt.

A részt vevő intézmények becslése szerint az eszköz legalább 28 milliárd eurónyi magán- és közberuházást mozgósíthat a keleti határ menti régiókban.

Az Európai Bizottság szerint a dedikált finanszírozási platform javítja a beruházók közötti koordinációt, csökkenti az átfedéseket az uniós források felhasználásánál, és célzott hitelezéssel, valamint tanácsadással segíti a régiók fejlesztési stratégiáiban azonosított beruházási igényeket.

A támogatás kiterjedhet az infrastruktúra-fejlesztésre, a gazdasági ellenállóképesség erősítésére, a biztonsági kapacitások javítására és a foglalkoztatás bővítésére is.

A Bizottság közlése szerint az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború különösen súlyosan érintette az uniós keleti határ menti térségeket: a kereskedelmi kapcsolatok beszűkültek, a határzárak demográfiai és gazdasági problémákat okoztak, a szankciók pedig további terheket róttak a régiókra.

A most induló EastInvest Facility-t Brüsszelben, Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Raffaele Fitto ügyvezető alelnök részvételével indítják el, a részt vevő pénzintézetek pedig szándéknyilatkozatot írnak alá a közös finanszírozásról.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a bejelentés, amire sokan vártak: hamarosan úgy telefonálhatunk több országban, mintha itthon lennénk

Itt az újabb fordulat Magyarország olajellátása ügyében: kiderült, hogy van-e hiány

Több száz milliárd eurós dilemmát nyög az EU: a GDP 8 százaléka zöldkiadásokra kontra 4 százalékos válságszámla

Európai Bizottság: alternatív útvonal biztosítható Magyarország olajellátásához

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Európai Bizottság: alternatív útvonal biztosítható Magyarország olajellátásához
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility