Magyarország is új EU-s pénzekhez juthat heteken belül – megjött a bejelentés Brüsszelből

Magyarország is részesülhet az Európai Bizottság új, 28 milliárd eurós EastInvest Facility nevű új finanszírozási platformjából. A most induló eszköz az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos uniós régiók gazdasági és biztonsági megerősítésére, támogatására használható fel.

Az Európai Bizottság új pénzügyi platformot indít EastInvest eszköz néven, amely az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos uniós régiók támogatását célozza,

így Magyarország is az érintett országok között van

– derül ki a testület közleményéből.

A kezdeményezés az uniós végrehajtó testület múlt héten elfogadott keleti régiós stratégiájának központi eleme, és célja, hogy a háború gazdasági és biztonsági következményeivel küzdő térségek könnyebben jussanak hitelhez és szakmai támogatáshoz.

A platformban az Európai Beruházási Bank-csoport, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Északi Beruházási Bank, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja, valamint a kilenc érintett tagállam – Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária – nemzeti fejlesztési bankjai vesznek részt.

A részt vevő intézmények becslése szerint az eszköz legalább 28 milliárd eurónyi magán- és közberuházást mozgósíthat a keleti határ menti régiókban.

Az Európai Bizottság szerint a dedikált finanszírozási platform javítja a beruházók közötti koordinációt, csökkenti az átfedéseket az uniós források felhasználásánál, és célzott hitelezéssel, valamint tanácsadással segíti a régiók fejlesztési stratégiáiban azonosított beruházási igényeket.

A támogatás kiterjedhet az infrastruktúra-fejlesztésre, a gazdasági ellenállóképesség erősítésére, a biztonsági kapacitások javítására és a foglalkoztatás bővítésére is.

A Bizottság közlése szerint az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború különösen súlyosan érintette az uniós keleti határ menti térségeket: a kereskedelmi kapcsolatok beszűkültek, a határzárak demográfiai és gazdasági problémákat okoztak, a szankciók pedig további terheket róttak a régiókra.

A most induló EastInvest Facility-t Brüsszelben, Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Raffaele Fitto ügyvezető alelnök részvételével indítják el, a részt vevő pénzintézetek pedig szándéknyilatkozatot írnak alá a közös finanszírozásról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images