Magyarország is új EU-s pénzekhez juthat heteken belül – megjött a bejelentés Brüsszelből

Az Európai Bizottság új pénzügyi platformot indít EastInvest eszköz néven, amely az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos uniós régiók támogatását célozza,
így Magyarország is az érintett országok között van
– derül ki a testület közleményéből.
A kezdeményezés az uniós végrehajtó testület múlt héten elfogadott keleti régiós stratégiájának központi eleme, és célja, hogy a háború gazdasági és biztonsági következményeivel küzdő térségek könnyebben jussanak hitelhez és szakmai támogatáshoz.
A platformban az Európai Beruházási Bank-csoport, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Északi Beruházási Bank, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja, valamint a kilenc érintett tagállam – Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária – nemzeti fejlesztési bankjai vesznek részt.
A részt vevő intézmények becslése szerint az eszköz legalább 28 milliárd eurónyi magán- és közberuházást mozgósíthat a keleti határ menti régiókban.
Az Európai Bizottság szerint a dedikált finanszírozási platform javítja a beruházók közötti koordinációt, csökkenti az átfedéseket az uniós források felhasználásánál, és célzott hitelezéssel, valamint tanácsadással segíti a régiók fejlesztési stratégiáiban azonosított beruházási igényeket.
A támogatás kiterjedhet az infrastruktúra-fejlesztésre, a gazdasági ellenállóképesség erősítésére, a biztonsági kapacitások javítására és a foglalkoztatás bővítésére is.
A Bizottság közlése szerint az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború különösen súlyosan érintette az uniós keleti határ menti térségeket: a kereskedelmi kapcsolatok beszűkültek, a határzárak demográfiai és gazdasági problémákat okoztak, a szankciók pedig további terheket róttak a régiókra.
A most induló EastInvest Facility-t Brüsszelben, Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Raffaele Fitto ügyvezető alelnök részvételével indítják el, a részt vevő pénzintézetek pedig szándéknyilatkozatot írnak alá a közös finanszírozásról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlanul előbukkant a semmiből egy nemzetközi béketerv – Moszkva máris reagált, villámgyorsan jött az orosz válasz
Oroszország reakciójára számítani lehetett.
Több száz milliárd eurós dilemmát nyög az EU: a GDP 8 százaléka zöldkiadásokra kontra 4 százalékos válságszámla
Az Európai Unió nagy terveit vagy rendesen kell csinálni, vagy nagy árat fizetünk értük.
Itt az Nvidia nagy napja, szokatlan dolgot áraz a piac
Nem láttunk ilyet az elmúlt három évben.
Jelentett a hírszerzés, máris megindultak a katonák: súlyos vérveszteséget szenvedett a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete
Több művelet is zajlott az al-Shabaab ellen.
Véres leckét tanult a világ Ukrajnában: megérkezett az eszköz, ami életeket menthet a fronton
Nagy szüksége van a fegyveres erőknek az új páncélosra.
Zelenszkij: egyetlen oka van, hogy hirtelen ismét elkezdtek atomfegyverről beszélni az oroszok
Az ukrán elnök az orosz hírszerzés vádjaira reagált.
Már a lemaradás a tét, ha meg akarjuk spórolni az AI-fejlesztéseket – Még több konkrétum a tech zöld aspektusairól az ESG-csúcson
Útelágazáshoz érkeztek a vállalatok.
A Morgan Stanley szerint az AI-para jó lehetőségeket nyitott ezekben a részvényekben
Mondtak pár konkrét papírt.
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.