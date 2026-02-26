Uniós források: szép csendben alkalmazkodik Brüsszel elvárásához a kormány, változás jön az RRF és a kohéziós pénzek ügyében

Magyarország még továbbra sem fér hozzá a a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) teljes keretéhez, valamint a kohéziós támogatások nagy részéhez a jogállamisági tárgyú viták miatt. A a „kondicionalitási mechanizmus” miatt több tízmilliárd eurónyi támogatást – nagyságrendileg 20 milliárd eurót (több mint 7–8 ezer milliárd forintot) – tartanak még befagyasztva, mivel az Európai Bizottság szerint Magyarország nem teljesítette a közbeszerzési, korrupcióellenes és jogállamisági feltételeket.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 09. A magyar kormány egy jogi kiskapuval mentene meg 1600 milliárd forintnyi EU-forrást

Ettől még a projektek előfinanszírozása zajlik, valamint az RRF esetében egyre fenyegetőbb a 2026 augusztus végi teljesítési határidő, ameddig be kell fejezni a vállalt feladatokat, reformokat, vagy semmilyen kifizetést nem kap Magyarország.

Éppen ezért fontos, hogy a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete alapvetően két területet érint: egyrészt a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRP) végrehajtásának szabályait, másrészt a 2021–2027-es uniós költségvetési ciklus forrásainak állami támogatási kereteit.

A módosítások hátterében egy új, 2025 decemberében elfogadott európai bizottsági határozat áll, amely 2026. január 8-tól új alapokra helyezi a közszolgáltatások ellentételezésének uniós jogi keretét.

A legfontosabb változás, hogy ezek esetében – például egészségügyi, szociális vagy lakhatási feladatok – finanszírozása 2026-tól az új uniós szabályozás alapján történhet anélkül, hogy minden egyes esetben külön brüsszeli jóváhagyásra lenne szükség. A tervezet ennek megfelelően átvezeti a magyar kormányrendeletekben az új bizottsági határozatra való hivatkozásokat, és kivezeti a korábbi, 2012-es uniós döntésre épülő szabályokat.

Érdemibb változás a támogatási plafon rögzítése is: így a közszolgáltatásért járó ellentételezés – vagyis az az összeg, amelyet az állam egy kijelölt szolgáltatónak fizet egy közfeladat ellátásáért –

főszabály szerint évente legfeljebb 20 millió eurónak megfelelő forintösszeg (jelenlegi árfolyamon 7,5 milliárd) lehet közszolgáltatásonként és tagállamonként.

Ez a felső határ azonban több fontos kivételt is tartalmaz a tervezet alapján:

nem vonatkozik például a kórházakra – beleértve a sürgősségi betegellátást –, valamint az egészségügyi

és hosszú távú gondozási, gyermekgondozási, munkaerőpiaci reintegrációs vagy sérülékeny társadalmi csoportokat segítő szociális szolgáltatásokra.

Szintén kivételt képez a szociális és megfizethető lakhatás, amennyiben az megfelel az új uniós határozat mellékletében rögzített feltételeknek.

Ugyanakkor a tervezet egyértelmű korlátot is bevezet a közszolgáltatásért járó ellentételezésnél, vagyis annál az állami támogatási formánál, amikor az állam egy vállalkozást hivatalosan megbíz egy közfeladat – uniós értelemben általános gazdasági érdekű szolgáltatás (SGEI) – ellátásával, és ezért pénzügyi ellentételezést fizet neki.

Ennek értelmében nem nyújtható támogatás személy- vagy áruszállítási szolgáltatásokhoz – sem légi, sem tengeri, sem közúti, vasúti vagy belvízi közlekedés esetén –, illetve az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrához.

Ez kizárja, hogy például közlekedési projektek ilyen típusú közszolgáltatási ellentételezésként kapjanak forrást az érintett uniós programokból.

A módosítás másik lényeges eleme a „közös európai érdeket szolgáló fontos projektek” – az úgynevezett IPCEI-projektek – támogatási lehetőségének kifejezett beemelése a szabályozásba. Ezek jellemzően nagy volumenű, több tagállamot érintő stratégiai beruházások – például akkumulátorgyártási, hidrogénes vagy félvezetőipari fejlesztések –, amelyekhez az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

A tervezet rögzíti, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében ilyen projektek is támogathatók, amennyiben megfelelnek az uniós közleményben rögzített kritériumoknak.

Fontos átmeneti szabály is bekerül a rendeletbe: ha egy közszolgáltatási megbízást 2026. január 8. előtt kötöttek meg, és az a támogatási döntés idején még hatályban van, akkor arra még a korábbi szabályokat kell alkalmazni.

A rendelettervezethez csatolt hatástanulmány szerint a változtatásoknak nem lenne költségvetési következménye.

A társadalmi egyeztetés március 1-ig tart.

Címlapkép forrása: Shutterstock