Doktrínaváltás Brüsszelben: megálljt parancsolnak a vendégmunkásokat importáló óriáscégeknek

Az Európai Bizottság új jogalkotási javaslatot fogadott el annak érdekében, hogy egyrészt növelje az Európában gyártott technológiák és ipari termékek iránti keresletet, másrészt hosszabb távon is versenyképesebbé tegye az EU egészét.
A hivatalosan Ipar felgyorsításáról szóló rendeletnek (Industrial Accelerator Act, IAA) keresztelt ösztönzőcsomag mindezt az uniós ipari termelés erősítésével, a vállalkozások növekedésének elősegítésével és az uniós polgároknak kedvező munkahelyteremtési szabályokkal próbálja elérni.
A vállalás szerint az EU jelenlegi GDP-jének 14,3 százalékát kitevő ipari termelést 2035-re 20 százalékra növelnék.
A javaslat több ponton épít a Mario Draghi volt EKB-vezér nevéhez köthető versenyképességi jelentés ajánlásaira. Ennek megfelelően célzott „Made in EU” preferenciákat és alacsony kibocsátásra vonatkozó követelményeket vezetne be az állami közbeszerzésekben, úgy, ahogy a beruházás-támogatási rendszerekben is.
Ezek elsősorban stratégiai ágazatokra vonatkoznának, így például az acél-, cement-, alumínium- és autóiparra, valamint a nettó zéró kibocsátású technológiákra.
A keretrendszer ugyanakkor később más energiaintenzív iparágakra, például a vegyiparra is kiterjeszthető lehet.
Ugyan ezek az eredeti tervek szerint igen magas – autók esetében például 70 százalékos – arányban írták volna elő az európai alapanyagok használatát, a Bizottságnak be kellett látnia, hogy ez egyrészről a kapacitások, másrészről az ezzel járó többletköltségek miatt sem járható út a versenyképes iparhoz.
Ami ehhez képest sokkal hangsúlyosabb eleme lett az ipargyorsítási stratégiának, az, hogy az ideérkező külföldi beruházásokat (FDI) 100 millió euró, tehát jelenleg nagyjából 38–39 milliárd forintos összeg felett arra köteleznék, hogy
legalább 50 százalékban európai munkaerőt foglalkoztassanak az idehozott, olcsóbban dolgozó vendégmunkások helyett.
A stratégia emellett előírná azt is, hogy ezek a cégek helyi beszállítóktól is rendeljenek, és bizonyos szintű technológia transzfert is elvárnának, miután széles körben köztudottá vált, hogy az egykor másoló és sokszorosító üzemként funkcionáló Kína már sok technológia terén egyszerűen jobb minőséget állít elő, mint a Nyugat.
A helyi munkavállalók kötelező alkalmazása persze azt is előrevetíti, hogy a sokszor idényszerűen ideköltöztetett vendégmunkások is jobb feltételeket várhatnak el a cégektől, és így fokozatosan egyre kevésbé érheti meg erre használni az 50 százalékban szabadon feltölthető munkahelyeiket.
Persze a kérdés ennél bonyolultabb, hiszen Európa-szerte változó, hogy a munkaerő hány százalékát tudnák ilyen helyekre átirányítani, de a szabályozástól azt is várják, hogy az EU-s oldalon több hozzáadott érték szülessen, így a magasabb szakképzettséget igénylő vagy kutatási területeken is több pozíció nyílhat meg.
Az ipargyorsító csomag ezentúl az egyszerűsítés elvének is áldoz, ugyanis egyrészről létrehozna egy mindent magában foglaló digitális platformot az engedélyeztetésekhez, és kiemelt területeket is kijelölhetne, amelyekben még könnyebb és gyorsabb lenne megfelelni a beruházási követelményeknek.
Ezek olyan ipari klaszterek lennének, amelyek elősegítik a tiszta gyártási projektek koncentrációját és az ipari szimbiózist, vagyis a vállalatok közötti energia- és erőforrás-megosztást.
Az ilyen területeken könnyebb lehet az infrastruktúra-fejlesztés, az engedélyezés és a befektetők bevonása, miközben képzési és készségfejlesztési programok is támogatnák a munkaerő felkészítését az új ipari technológiákra.
Gyakorlatilag arról van szó, hogy az EU egy olyan keretrendszert hozna létre, ahol a saját szabályai érvényesítésével nem csak a helyi viszonyokat javítaná (ezzel talán többet téve a felzárkóztatásért, mint a közös költségvetés kohéziós alapja), hanem az energiafelhasználás optimalizálásával és a megújuló technológiák ösztönzésével célzottan csökkentené az uniónak komoly kihívást jelentő energiaárakat.
Mindez papíron jól hangzik, de a megvalósítás sokszor a tagállami belegyezéseken, majd a betartatási szándékon/képességeken múlik. Mivel az ipargyorsítási tervet eredetileg novemberre ígérték, a sok halasztás miatt feltehetően elértek már egyfajta közös minimumot a legnagyobb szereplők, de a formális egyeztetések még csak most kezdődnek az Európai Parlamentben és a Tanácsban.
Címlapkép forrása: EU
